Nieuws gemist? Nederland gaat 5 weken in lockdown; Bratwurst door het autoraam op drive-in-kerstmarkt

NEDERLAND IN LOCKDOWN Het is een ‘heftig besluit’, maar Nederland gaat voor een periode van vijf weken in lockdown. Dat heeft premier Mark Rutte maandagavond gezegd tijdens een live toespraak vanuit het Torentje. Het gaat om sluiting van alle scholen en alle winkels behalve supermarkten, speciaalzaken als slagers, apotheken en banken. Ook dierentuinen, musea en bioscopen moeten weer op slot. Ook sportscholen gaan opnieuw dicht. Enkele winkels mogen wel open blijven.

LANGE RIJEN VOOR WINKELS De verwachte lockdown zorgde voor grote drukte in veel winkelgebieden. In de binnenstad van Arnhem stonden maandagmiddag lange rijen voor winkels. Veel mensen deden nog even snel kerstinkopen.

Volledig scherm Inwoners van Beusichem tonen trots hun gewonnen prijs in de Postcodeloterij. © PR MET DE STRAAT 1 MILJOEN Inwoners van Beusichem met postcode 4112 LL verdelen met elkaar een prijs in de PostcodeLoterij van 1 miljoen euro.

Afhankelijk van het aantal gekochte loten halen de bewoners bedragen binnen van 47.000 tot ruim 142.000 euro. Wat ze met het geld gaan doen? ,,We willen met de taxi naar Ameland, ik roep maar wat.” Ja, met zo'n mooie prijs kun je wel lachen.

BEESTACHTIGE MOORD Veel erger en gruwelijker dan hoe de 29-jarige Davey de R. zijn 24-jarige vriendin Silke een jaar geleden in hun appartement in Didam om het leven bracht, wordt het niet. Dus eiste de officier van justitie maandag de maximale straf die gegeven kan worden voor doodslag: 15 jaar.

UITGEFIETST Riccardo Ricco kan een terugkeer in de Italiaanse sportwereld vergeten. De inmiddels 37-jarige Italiaan is door het Italiaans antidopingagentschap (NADO) levenslang geschorst. Hij is schuldig bevonden aan illegale handel in verboden middelen of een poging daartoe. Voor dat vergrijp was een levenslange schorsing de maximale straf.

DRIVE-IN-KERSTMARKT Kerst zonder kerstmarkt: geen bal aan. Winterwunderland Kalkar biedt een oplossing. Stapvoets rijden! waarschuwt een geel bord aan het begin van de route die Winter Wunderland Drive-In heet. Een rondje rijden over de bijzondere kerstmarkt van attractiepark Wunderland Kalkar, net over de Duitse grens, kost 12 euro 50 per auto. Warme Bratwurst krijg je aangereikt door het raam.

RECORDAANTAL Het aantal nieuwe besmettingsgevallen met corona is landelijk en in onze regio de afgelopen 24 uur gedaald, maar dat geldt niet voor de gemeente Ede. Daar werden nog nooit zoveel besmettingen gemeld als vandaag, maandag.

Met de 112 infecties in de laatste 24 uur komt Ede over een week bezien uit op meer dan 500 besmettingen per 100.000 inwoners. Bij de helft zit een gemeente al in de hoogste alarmfase. De viruscijfers zijn er meer dan 50 procent hoger dan een week geleden.

