Nieuws gemist? Nederland gaat in ‘avondlockdown’, dieven slurpen Willekes benzinetank leeg en eerste sneeuw van het jaar op komst

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van vrijdag 26 november.

PAARD GING KOPJE ONDER In een weiland langs de Rijndijk in Pannerden is deze vrijdagochtend rond 9.30 uur een paard bijna verzwolgen door de modder in een kolk. Het dier verkeerde in levensnood maar kon worden gered.

SNEEUW OP KOMST Het laatste weekend van november wordt koud en kil, meldt Weerplaza. Met temperaturen van op zijn hoogst 6 graden, wordt het echt truienweer. Maar moeten we ook de sneeuwschoenen aantrekken en wortels aanschaffen voor de neus van de sneeuwpop?

Volledig scherm Twee kinderen trotseren een sneeuwbui © Bart Hoogveld

WILD WEST IN DOETINCHEM Een 42-jarige man uit Zelhem is donderdagavond ingereden op politieagenten die hem betrapten op een bouwplaats aan de Frielinkstraat in Doetinchem. Daar was hij mogelijk bezig met een inbraak. Na een korte achtervolging werd hij enkele honderden meters verderop ingerekend.

OUDEREN IN DE KOU LATEN STAAN Ouderen in het oosten van Gelderland worden straks niet meer geholpen met bijvoorbeeld douchen of aankleden. Dit is besloten door verpleeg- en verzorgingshuizen én thuiszorg, vanwege de enorme coronadruk op deze organisaties.

GEMEENTE KRABBELT TERUG Nog voor de expositie officieel geopend was, ontstond er zoveel discussie over kunstwerken die als ‘shockerend’ werden ervaren dat de gemeente Oost Gelre besloot in te grijpen.

Volledig scherm Een deel van de expositie is ook door het raam te zien. © DG

TANK LEEGGESLURPT Het is een bizarre diefstal die Wilke Steenkamp uit Hengelo is overkomen. De volle tank benzine van haar Fiat 500 was plots leeg. De brandstof blijkt gestolen door benzinedieven.

Volledig scherm Willeke Steenkamp bij haar Fiat 500 tankdop benzine, in het donker is de tank leeg gezogen © Jan Ruland van den Brink

NIEUWE LOCKDOWN De coronaregels worden weer strenger, nu het aantal besmettingen de pan uitrijst. Vanaf zondag moeten we weer vaker thuisblijven en is ‘s avonds uit eten gaan er niet meer bij. Dit zijn alle nieuwe coronaregels op een rij.

WERK EN WONING Echt, John is er stijl van achterover geslagen. Na zijn Linkedin-advertentie ‘Als je bij mij komt werken, krijg je dit huis erbij’, stromen de sollicitaties binnen.

Volledig scherm Als je komt werken bij VitroPus kun je in deze Tiny House komen te wonen. © Sandra Schimmelpennink