Nieuws gemist? Nederland klaar voor eerste EK-wedstrijd Oranje en gerechtigheid voor familie van Yvonne

VOORZICHTIGE ORANJEKOORTS IN NEDERLAND | Om 21.00 uur heeft Oranje afgetrapt voor het eerste groepsduel van het EK voetbal, tegen Oekraïne. Heel langzaam neemt de Oranjekoorts toe in het land. In ieder geval in Amsterdam, waar de wedstrijd wordt gespeeld. De stad en het stadion stroomden vandaag vol met in het oranje uitgedoste fans. Nu hopen dat de spelers daardoor geïnspireerd zijn geraakt en een mooi resultaat boeken.

OVERLEDEN PERSOON IN VRACHTWAGEN | Een macabere ontdekking op een parkeerplaats langs de A12 bij Arnhem: daar werd in de cabine van een vrachtwagen een overleden persoon ontdekt, waarschijnlijk de chauffeur. De politie doet nog volop onderzoek naar de zaak.

DRAMA MET SLOEP | Een groepje van twaalf jongeren had een sloep gehuurd om te varen op het water bij Strand Nulde. Gistermiddag tegen kwart over vier ging het afschuwelijk mis. Een 18-jarige jongen uit Barneveld kwam om het leven. ,,Wat zeker is, is dat zijn arm vast kwam te zitten in de schroef van de sloep”, aldus de politie.

ZIEKENHUIS ERKENT DEELS SCHULD | Ze wordt opgenomen voor onderzoek in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem op 10 mei 2019, de 71-jarige Yvonne Lichtenberg uit Dinxperlo. Een hartfilmpje bij de huisarts vertoont een lichte afwijking. Negen dagen later is ze dood. Hoe kon dat gebeuren?

Volledig scherm Een foto van Yvonne Lichtenberg. © Jan Ruland van den Brink

CHRISTIAN ERIKSEN | Het gaat naar omstandigheden goed met Christian Eriksen, zo laat de Deense voetbalbond DBU in een verklaring weten. De 29-jarige spelmaker, die zaterdag in de wedstrijd tegen Finland neerstortte en op het veld moest worden gereanimeerd, is aanspreekbaar. ,,Hij heeft de groeten gedaan aan zijn ploeggenoten.”

Volledig scherm Spelers van Denemarken staan om hun teamgenoot heen. © EPA

BREUK CDA EN OMTZIGT | Een groep CDA-leden verenigd in de Stichting voor Sociale Christendemocratie is een handtekeningenactie begonnen om een extra partijcongres afdwingen. Aanleiding is de breuk tussen de partij en Kamerlid Pieter Omtzigt. Volgens de initiatiefnemers staat de ‘toekomst van de christendemocratie op het spel’. Lokale CDA’ers reageren ook op het vertrek van de Tukker. Ze zijn niet unaniem positief over hun oud-partijgenoot: ,,Hij was een einzelgänger.’’

GOMMERS NIET MEER IN TALKSHOWS | Nu het een stuk beter gaat met de coronacijfers betekent het ook dat de tv-kijker vertrouwde gezichten uit crisistijd minder gaat zien. Als het aan Diederik Gommers ligt, ziet de kijker hem zelfs helemaal niet meer in talkshows. ,,Ik heb mijn vrouw gevraagd: ‘Zorg ervoor dat ik niet toch ergens weer ja op zeg.’”

KASTEEL VAN MEILANDJES WEER TE KOOP | Pijnlijk nieuws voor de familie Meiland. De investeerder die hun kasteel in Frankrijk wilde kopen, heeft zich teruggetrokken uit de deal. Daardoor staat het bekende château opnieuw te koop. Wie geïnteresseerd is, moet wel diep in de buidel tasten, want de familie vraagt er bijna een miljoen euro voor.

Volledig scherm De Meilandjes bij hun woning in Hengelo die ze inmiddels ook verkocht hebben. © Jan Ruland van den Brink