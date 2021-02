Nieuws gemist? Nederland nog langer in lockdown en mogelijk koudegolf op komst

PERSCONFERENTIE | Het kabinet verlengt de harde lockdown in ieder geval tot 2 maart. Wel gaan de basisscholen komende week open. Winkels mogen vanaf 10 februari weer open voor het afhalen van bestellingen. Eind van deze week valt waarschijnlijk een besluit over de avondklok. Lees hier alles terug over de persconferentie van deze avond.

DE CORONACIJFERS | Nederland bevindt zich nog steeds in de ernstige fase van de epidemie, concludeert het RIVM uit de weekcijfers. Met name de opmars van het Britse virus is zorgelijk. Twee derde van alle besmettingen afgelopen week betrof de Britse variant.



En de almaar dalende besmettingscijfers ten spijt, is de situatie in vijf gemeenten in onze regio nog altijd ‘zeer ernstig’.

FRUSTRATIE | Zorginstellingen in de thuiszorg en in de gehandicaptenzorg zien tandenknarsend hoe groepen die volgens de minister nog niet aan de beurt zijn, al wel een vaccin toegediend krijgen. Hun medewerkers moeten daardoor langer wachten.



VILLAMOORD | De rechtszaak over de Arnhemse Villamoord hoeft niet over te worden gedaan. Dat adviseert de advocaat- generaal (AG) aan de Hoge Raad. Negen mannen kregen voor de roofmoord uit 1998 jarenlange celstraffen opgelegd. Zij zeggen onschuldig te zijn en willen dat hun naam gezuiverd wordt.

Volledig scherm Het 'gapend gat' bij Plein 1944 © Gerard Verschooten

GAPEND GAT | Een verloederd terrein dat afbreuk doet aan het centrum. Mét losliggend puin dat in handen van relschoppers gevaarlijk is. Hoog tijd dat het stadsbestuur van Nijmegen afspraken maakt met eigenaar Ton Hendriks om iets te doen aan het ‘gapend gat’ op Plein 1944, stellen de gemeenteraadsfracties van GroenLinks en PvdA.



AANHOUDING | Een bestuurder is na een ongeluk op de snelweg A50 aangehouden nadat hij met een bestelbus tegen een vrachtwagen was geknald. De automobilist wordt verdacht van het rijden onder invloed van alcohol en drugs.



ZWART | Tientallen leden van BNNVara hebben hun lidmaatschap opgezegd nu de omroep gaat samenwerken met Omroep Zwart. ,,Op een aantal van ruim 400.000 leden is dat marginaal, maar uiteraard is ieder lid dat opzegt eentje te veel”, betreurt een woordvoerder.



VIDEO | IC-arts Hugo Touw zat bij Op1 om te praten over zijn column, waarin hij de strenge aanpak van de coronacrisis bekritiseert: ‘Kinderen lopen heel veel schade op’. Hij is niet de enige IC-arts die dit stelt.

HEFTIG ONGELUK | Een agent van de hondenbrigade van de Haagse politie is omgekomen bij een ongeluk in Noord-Holland. Zijn vrouw, ook politieagent bij de Eenheid Den Haag, raakte zwaargewond. De omgekomen agent komt uit Maassluis en is dertig jaar geworden. Zijn vrouw is 35. Zij vecht nog voor haar leven. Collega's zijn een inzamelingsactie begonnen voor hun jonge tweeling.

Volledig scherm De politie is een inzamelingsactie begonnen voor de kinderen van de omgekomen agent en diens zwaargewonde vrouw, ook een agent. Zij plaatsten deze foto op de website van de actie. © privé

SNEEUW? | Het weer blijft deze week zacht met temperaturen tussen de vijf en tien graden. Het is mogelijk stilte voor de storm, want volgende week kan het juist flink koud worden. Is het tijd om de schaatsen van zolder te halen?

