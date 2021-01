Nieuws gemist? Nederland nog langer in lockdown en ‘vergeten groep’ krijgt geen vaccin

Nederland blijft in lockdown tot zeker 9 februari. Er wordt nog eens serieus gekeken naar het instellen van een avondklok.

,,Iedereen zal begrijpen dat er geen andere keuze is. De cijfers dalen niet genoeg en we maken ons grote zorgen om de Britse variant.” Dat maakte premier Mark Rutte zojuist bekend tijdens een persconferentie. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei te hopen dat ‘heel Nederland’ in de herfst gevaccineerd is.

Vitesse wint van FC Utrecht. Vitesse is, althans voor een dag, medekoploper in de eredivisie. De Arnhemse club won dinsdagavond in een krachtenverslindend duel terecht van FC Utrecht. Danilho Doekhi werd met zijn eerste goal als prof de matchwinnaar: 1-0.

Ouders van thuiswonende kinderen met een handicap zijn ontstemd. Ze krijgen van het kabinet geen enkele voorrang in de vaccinatiestrategie. De kinderen onder de 18 jaar krijgen geen vaccin. Ook hun mantelzorgers niet. Verzorgers in gehandicapteninstellingen krijgen die wel.

Quote Juist bij deze groep is de impact van de coronacri­sis op hun leven enorm Rianne van Dijken, arts

Een steenmarter heeft dinsdagmorgen vroeg voor een stroomstoring in de Achterhoek gezorgd. In ruim 11.000 huishoudens ging het licht uit. Hoe lukte het diertje dat?

In een verpleeghuis in Tiel is in het gedeelte waar mensen met dementie wonen 40 procent positief getest op corona. Het verpleeghuis staat echter nog steeds bezoek toe. ,,Bezoek mag blijven komen, maar draagt volledige beschermingsmiddelen’’, stelt woordvoerder Wilma Koning. ,,We willen niet meer in de situatie komen zoals bij de eerste golf, waarin bezoek niet mogelijk was.’’

Het sluiten van de scholen heeft níet tot gevolg dat er ineens veel minder scholieren besmet raken met corona. Dat blijkt uit weekcijfers van het RIVM. Nog altijd zijn de meeste besmettingen in de categorie tussen 15 en 24 jaar.

Dat is dan wel afgezien van de 90-plussers, waar het virus echt huishoudt. Maar zowel in de categorie 15 tot 19 jaar als 20 tot 24 jaar zijn, onveranderd met het beeld van voor de lockdown, relatief veel besmettingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nee, ze had geen dildo-seks met een meerderjarige vrouwelijk cliënte. En nee, met een andere cliënt had ze pas seks toen die achttien jaar was geworden. Ellen R., voormalig eigenaresse van een zorgboerderij, ontkende vandaag voor de rechtbank stellig de beschuldigingen van ontucht. Toch werd een celstraf van 2,5 jaar tegen haar geëist, waarvan 10 maanden voorwaardelijk.

De politie heeft een derde verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Lotte uit Almelo. Het gaat om een minderjarige jongen uit dezelfde plaats. De drie verdachten zijn volgens RTV Oost een vader en zijn twee minderjarige zoons.

,,Het moet niet gekker worden’’, dacht gerechtsdeurwaarder Eric Vloet toen hij hoorde over het bekogelen van een collega met brandbommen in Rheden. Zelf werd Vloet (61) begin dit jaar in Nijmegen bespoten met een brandbare vloeistof en achtervolgd met een aansteker. Het geweld tegen de beroepsgroep is intenser dan vroeger volgens de ervaren gerechtsdeurwaarder.

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.