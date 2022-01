Nieuws gemist? Nederland weer stukje open, exotische schildpad duikt op in Groesbeek en waar is de A2?

DUIZELINGWEKKEND RECORD | Het RIVM heeft deze week 366.120 positieve coronatests geregistreerd. Dat is met afstand het grootste aantal ooit, ruim 1 op de 50 Nederlanders testte deze week positief. Het aantal besmettingen steeg met 50 procent ten opzichte van vorige week.

NEDERLAND VAN HET SLOT | Het kabinet zet de versoepelingen van de coronamaatregelen door. Dat is ‘een risico’, zei coronaminister Ernst Kuipers vanavond, maar merkte hij op: ,,Nog langer met maatregelen leven beschadigt onze gezondheid.”

STEPHANIE DOET AAN URBEX | De ’s-Heerenbergse Stefanie Hofstede (27) heeft een wel heel bijzondere hobby: urbex. Ze reist heel Europa door om compleet verlaten gebouwen in beeld te brengen. Hoe dat er uit ziet? Nou, zo ongeveer.

Volledig scherm Urbex. © Stefanie Hofstede

DUIZENDEN EENDEN GERUIMD | Bij pluimveebedrijf H. Overeem aan de Krommesteeg in Ede is vogelgriep vastgesteld bij eenden. Ongeveer 3000 dieren worden geruimd, laat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) weten.

VOICE-DEELNEEMSTERS AANSTELLERS? | Ze ‘stellen zich aan’ én ‘zijn uit op een dikke zak met geld’. De Voice-deelneemsters die met hun verhaal naar buiten zijn getreden ontvangen in de eerste plaats veel steun en waardering, maar er is ook ongeloof over de ophef ‘die niet eens een verkrachting was’. ,,Sommige reacties maken me zo verdrietig”, reageert de Brabantse Voice-deelneemster die zich eerder deze week uitsprak.

SNELWEG A2 IS ZOEK | De A2 is verdwenen, wie weet waar de snelweg gebleven is? Wie van Abcoude naar Breukelen wil met de auto en de route opzoekt op Google Maps, zal merken dat je over binnenwegen wordt gestuurd en niet over de A2.

Volledig scherm De A2 ter hoogte van Breukelen is zoek op Google Maps © ANP

OPGELICHT VOOR 70.000 EURO | Een oudere mevrouw uit Landhorst is maandag meer dan 70.000 euro kwijtgeraakt door cyberoplichting. Een ‘bankmedewerker’ belde haar om geld over te maken van haar spaar- naar haar gewone bankrekening. Nadat ze dat had gedaan, werd het bedrag van meerdere tienduizenden euro’s van die rekening gehaald, zo laat de politie weten.

GROESBEEKS SCHILDPADJE | Omdat er iets aan de hand lijkt te zijn met het water in de Groesbeekse visvijver De Mies is er dinsdagmorgen een onderzoek gestart. In de zomer staat er namelijk bijna geen water meer in de vijver, ook de visstand is niet in orde. Verrassing van de dag: de vangst van een geelwangschildpad.

DIERENTUIN WEER OPEN | Ook de dierentuinen mogen weer van het slot. Burgers’ Zoo in Arnhem is daar niet alleen erg blij mee, maar blijkt ook opvallend goed voorbereid op een vlugge heropening. ,,Het enige voordeel van die lockdowns is dat je snel leert schakelen.”