Nieuws gemist? Nederlands eftal aangekomen in Qatar • Janet googelde een Barbiehuis maar vond historisch pand

DOCENT ONWEL, LEERLINGEN GRIJPEN IN | Een docent van RSG Slingerbos in Harderwijk is vanmorgen onder schooltijd onwel geworden. Enkele leerlingen waarschuwden het personeel. Alle lessen zijn per direct gestopt. De toestand van de vrouw is stabiel.

RUSSISCHE RAKETTEN TREFFEN POLEN EN DODEN TWEE MENSEN | In een Pools dorp nabij de grens met Oekraïne zijn vanmiddag twee doden gevallen na een explosie. Het zou om twee verdwaalde Russische raketten gaan, of brokstukken daarvan. De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft de raad voor nationale veiligheid meteen in een spoedzitting bijeengeroepen. Rusland ontkent en spreekt van een ‘doelbewuste provocatie’.

JONGEN LOOPT ERNSTIGE BRANDWONDEN OP DOOR TIKTOK CHALLENGE | Een minderjarige jongen uit Ede heeft ernstige verwondingen opgelopen aan zijn voet door op een stuk siervuurwerk te gaan staan. Dat deed hij in het kader van een ‘vuurwerkchallenge’, een trend die rondgaat onder jongeren op sociale media.

SNELLER VAN DOETINCHEM NAAR ARNHEM | De RegioExpres, de sneltreinverbinding tussen Doetinchem en Arnhem, komt er. Het Rijk zegt toe 75 miljoen euro te steken voor de aanleg van onder meer het dubbelspoor.

Met de komst van de verbinding gaat voor de Achterhoek een lang gekoesterde wens in vervulling. Antwoorden op zeven vragen over wat de sneltrein betekent voor de regio.

ENORME DRUKTE BIJ UITVAARTONDERNEMERS | Uitvaartondernemers hebben het de laatste maanden stukken drukker dan anders, zonder dat daar een duidelijke verklaring voor is. ,,Wij zitten in de vijfde versnelling, dit is geen sprint meer, dit is een marathon”, zegt Martijn van de Koolwijk van DELA, de grootste uitvaartverzorger in Nederland.

FOUT VAN KADASTER KOMT NA 29 JAAR AAN HET LICHT | Het Halsterse echtpaar Pieter en Mariëtte van Lierop wil de grond naast hun woning in de Dorpsstraat terug. Woningcorporatie Stadlander liet er de coniferen en berken rooien. Volgens de Van Lierops door een fout bij het Kadaster.

NEDERLANDS EFTAL ARRIVEERT IN QATAR | Bondscoach Louis van Gaal en zijn spelers en staf zijn vanavond om kwart over zes Nederlandse tijd in Doha geland. Ze reizen meteen naar de Qatar University, waar Oranje traint tijdens het WK. Na een korte uitloopsessie checkt de ploeg in bij het St. Regis Doha-hotel, wellicht voor een verblijf tot na de finale van over bijna vijf weken.

DARKO TREKT NU AL STEKKER UIT ZIJN TWEEDE DONUTWINKEL IN NIJMEGEN | Precies een jaar geleden opende Darko Bunić (28) een donutwinkel in Nijmegen. De zaken liepen direct goed. Zó goed, dat hij deze zomer een tweede zaak opende. In de Molenstraat, een a-locatie. Met die stap nam hij teveel hooi op zijn vork, blijkt nu. De vestiging sluit.

TIENER GEMARTELD ALS WRAAK VOOR GESTOLEN COKE | Een 17-jarige Belgische jongen is door een drugsbende gemarteld omdat hij een rivaliserende bende getipt had over de locatie van 300 kilogram cocaïne met een straatwaarde van 15 miljoen euro. In de garage van een boerderij in het Belgische Maldegem werd z’n oor afgesneden. De pezen van zijn hand moesten het ook ontgelden en kreeg hij messteken in zijn voet.

MILJOENEN AAN VERGETEN BEGRAFENISPOLISSEN | Om hoeveel geld het gaat? Niemand weet het, de verzekeraars zelf ook niet. Miljoenen, vermoedelijk. Feit is dat er heel erg veel begrafenispolissen vergeten in de kast liggen. De Enschedese uitvaartondernemer Heidi Wevers weet het zeker: ‘Ik vind duizenden euro’s.’ Dat kan iedereen.

JANET GOOGELDE OP BARBIEHUIS MAAR VOND HISTORISCH PAND | Melvin en Janet Prince uit Wijchen gaan in de tuin van hun huis een mantelzorgwoning bouwen voor Melvins ouders. Zodat ze eenvoudig zorg kunnen verlenen aan Melvins moeder.

DRUGSLAB ONTDEKT BIJ BLUSSEN PAARDENSTAL | Bij het blussen van een uitslaande brand bij een paardenstal in Baarle-Nassau is een drugslab ontdekt. De eigenaar is aangehouden, meldt de politie dinsdagochtend.