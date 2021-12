Nieuws Gemist? Nederlands grootste uil landt in Wageningen en ceo ontslaat 900 werknemers via Zoom

TATTOO VERRAADT HULP AAN VERDACHTE VAN MOORD OP PETER R. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit een combinatie van camerabeelden en historische telefoongegevens dat Kamil E. hij meerdere voorverkenningen heeft gedaan voorafgaande aan de moord op Peter R. de Vries. Dat maakte de officieren maandag bekend bij een nieuwe inleidende zitting in de Amsterdamse rechtbank.



Volgens de officieren is op de beelden duidelijk te zien dat het gaat om E. Zo is op de beelden te zien dat de man een opvallende tatoeage op zijn hand heeft, net zoals E. Lees meer.



Beelden uit de zitting vandaag:

ROUW OM ‘ZONNESTRAAL’ TONI De 20-jarige studente die afgelopen donderdag overleed bij een aanrijding op de St. Annastraat, studeerde aan de Radboud Universiteit. Dat laat de Nijmeegse universiteit weten in een bericht aan studenten en medewerkers. De studente, die Antonia heet maar ook wel Toni wordt genoemd, is van Duitse afkomst. Lees meer.



JACHT OP TIENER NA OVERVAL Het Kruidvat-filiaal aan het Eilandplein in Duiven is maandagmiddag rond 16.45 uur overvallen. Dat meldt de politie. De dader, een jongen in de leeftijd van 14 tot 15 jaar, is na de overval gevlucht.



SNEEUW-ALERT Grote delen van Gelderland en het oosten van Brabant mogen zich opmaken voor de eerste sneeuwval van dit najaar. Maandagavond wordt met name in het oosten van de provincie een vlokkendek van twee tot drie centimeter verwacht. Maar of er echt een periode van winterpret op komst is? Lees meer.



Bekijk hier het weerbericht voor vannacht en morgenochtend:

ZANGER VAN POPKLASSIEKER ‘MUSIC’ OVERLEDEN De Britse muzikant en componist John Miles is overleden. De zanger stierf gisteren na een kort ziekbed op 72-jarige leeftijd in zijn woonplaats Newcastle. Miles is vooral bekend van zijn hit Music, dat in 1976 een nummer 1-hit werd. In 1982 werd het lied opnieuw een hit in Nederland.



CORONA- UPDATE In de afgelopen dag zijn 21.053 positieve uitslagen van coronatests doorgegeven aan het RIVM. Het aantal besmettingen is gestabiliseerd, maar de daling is nog niet ingezet. In totaal liggen er nu 2754 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 62 meer dan zondag. Lees bij in ons liveblog.



CODE ZWART LIJKT AFGEWEND De instroom van nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen lijkt over zijn hoogtepunt heen. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Daarmee lijkt het gevaar van de gevreesde code zwart in de ziekenhuizen voorlopig afgewend.



2G Het kabinet bevriest het controversiële plan om ongevaccineerden buiten te sluiten (2G). Ook de uitbreiding van de coronapas naar werk en onderwijs gaat op de lange baan. Het ontbreekt aan voldoende politiek draagvlak, tegelijk is het te vroeg om al sectoren te heropenen. Voor de avondlockdown dreigt dus verlenging. Lees meer.

MAX VS LEWIS Red Bull legt zich niet zomaar neer bij de uitslag van de GP van Saoedi-Arabië. Lewis Hamilton reed daar ten koste van Max Verstappen naar de winst, waardoor de twee kemphanen exact gelijk staan met nog één race te gaan. Topman Helmut Marko is woedend over de uitgedeelde straf voor Max Verstappen en haalt uit naar de FIA, Mercedes én Lewis Hamilton.



F1-COMMENTATOR OLAV AFDANKEN IS ONZIN Stelt tv-columniste Angela de Jong vandaag: ,,Ik snap er geen reet van - sorry voor deze onparlementaire uitdrukking - dat nieuwkomer Viaplay, die vanaf volgend jaar de rechten voor Formule 1 heeft, Olav Moll niet heeft binnengehaald. Als je wilt dat 2,7 miljoen fans zich voor veel geld abonneren op je nieuwe platform dan bied je ze toch een zachte landing? Dat de kijkers weten wat ze krijgen, namelijk precies dat waar ze al jaren met veel plezier naar kijken?’’ Lees haar column.



SCHOUWBURGSOF Het gebeurt niet vaak dat een wethouder zegt dat de gevolgen van haar plan ‘heel erg’ zijn. De Arnhemse wethouder Cathelijne Bouwkamp zei dat deze week wel over haar plan voor de schouwburg. Hoe kan het dat een gemeente 64 miljoen euro uitgeeft voor een plan dat iedereen ongelukkig maakt? Lees verder.



DRAMA IN ZWEMBAD Omstanders en medewerkers hebben maandagmiddag een vrouw uit het water gered bij zwembad Den Helder in Doesburg. Het slachtoffer is ter plekke gereanimeerd en vervolgens in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.



Bekijk beelden van de inzet van hulpdiensten in Doesburg:

WE WINKELEN ANDERS IN CORONATIJD Door de coronapandemie winkelen we in Nederland liever dicht bij huis en mijden we ‘de grote stad’. Ruimte, rust en reinheid in winkels vinden we belangrijker dan ooit, zo blijkt uit onderzoek. Het gevolg is een tweedeling in het winkellandschap. ,,Corona is een gamechanger.’’



CEO ONTSLAAT 900 MAN VIA ZOOM Negenhonderd werknemers van de Amerikaanse online hypotheekverstrekker Better.com kregen in een zoommeeting te horen dat ze ontslagen waren. Ceo Vishal Garg bevestigt in een interview met het Amerikaanse zakenblad Fortune de anonieme berichten waarin hij zijn thuiswerkende personeel lui en onproductief noemt. Lees meer.



HALLO OEHOE Het Belmonte Arboretum op de Wageningse Berg is sinds een paar dagen de uitvalsbasis voor een oehoe. Deze grootste in Nederland voorkomende uilensoort werd donderdag ontdekt, maar het is pas maandag echt druk geworden met vogelaars die een glimp willen opvangen van de zeldzame, imposante verschijning. Lees meer.

Volledig scherm De Wageningse oehoe met zijn prooi in het Arboretum Belmonte. © Mart Spijker

DE GRAAFSCHAP EN HET ‘JONG’-COMPLEX Zeven wedstrijden, twee overwinningen. De Graafschap presteert in 2021 bijzonder matig tegen de beloftenploegen uit de Keuken Kampioen Divisie. De Doetinchemse club heeft al jaren moeite met de talententeams.



De grote vraag is of ze de banvloek vanavond kunnen doorbreken tegen Jong PSV. Volg de wedstrijd hier live.



VAN DEN BROM OP STRAAT John van den Brom is ontslagen bij Racing Genk. De tegenvallende resultaten van de club in de competitie en uitschakeling in de beker, hebben de 55-jarige trainer de kop gekost. Van den Brom was als speler en trainer in dienst van Vitesse en trainde eerder onder meer AZ en FC Utrecht.



MEERDINK VERTREKT Ex-prof Martijn Meerdink (45) vertrekt na dit seizoen als trainer bij Ulftse Boys. De Winterswijker is nu bezig aan zijn derde seizoen bij de vierdeklasser. ,,Ik denk dat het na drie jaar tijd is voor een volgende stap in mijn trainerscarrière.’’



VOETBALPODCAST Vorige week kreeg hij er in onze podcast van langs en nu is keeper Markus Schubert van Vitesse op de bank beland. Mede omdat hij ‘tussen de oren’ volgens trainer Thomas Letsch niet helemaal fris was. Hoe belangrijk is de mentale begeleiding voor profs? En na een geweldig begin van het seizoen zakt NEC weg. Is het paniek in Nijmegen?



Beluister de podcast:

