Nieuws gemist? Nederlandse paraglider komt om in Italië • Verkoop van cd’s zit in de lift

OMGEKEERDE VLAGGEN | Op twintig plekken in Oost Gelre zijn de afgelopen week zo’n honderd omgekeerde vlaggen verwijderd. De gemeente heeft er een aannemer voor moeten inschakelen, nadat boeren de vraag om de vlaggen zélf weg te halen met ‘nee’ hebben beantwoord.

PARAGLIDER KOMT OM | Een 71-jarige Nederlander is dinsdagmiddag verongelukt tijdens een paraglidetocht in het noordoosten van Italië. Het drama vond omstreeks 15.00 uur plaats op de 1160 meter hoge berg Monte Valinis in de omgeving van Meduno.

SEM VIJVERBERG | Een vrouw uit Doetinchem van wie het vermoeden bestaat dat ze de moeder van Sem Vijverberg is, is deze week aangehouden. Deze aanhouding lijkt een doorbraak in het onderzoek naar de pasgeboren baby, die in januari 2006 dood werd gevonden in de Kapperskolk in de Achterhoekse stad.

Op de doorbraak komen veel emotionele reacties. Alma had niet verwacht dat de politie ooit de moeder van het kindje zou vinden. ,,Grote complimenten”, zegt de geëmotioneerde moeder. Haar drie kinderen vonden het babylijkje op 29 februari 2006 in de Kapperskolk in Doetinchem.

WEER GEEN TREINEN | De regionale staking van NS-personeel zorgt er vrijdag voor dat wederom in het hele land geen treinen rijden. Dat laat de NS vandaag weten. Eigenlijk wordt er alleen in het westen en noordwesten van het land gestaakt, maar net als vorige week bij de staking in de regio Utrecht is de impact op het totale spoornet voor de NS te groot om een fatsoenlijke dienstregeling op te tuigen.

PRODUCTEN OVER DE DATUM | De torenhoge inflatie van de laatste maanden doet veel mensen zoeken naar alternatieven voor de dure dagelijkse boodschappen. Bij de Datum Voordeelshop in Almelo kunnen ze daarover meepraten. Het aantal klanten is er sterk gestegen. „Deze winter wordt het nog drukker.”

BLIKSEMINSLAG | Bij een blikseminslag in een woning aan de Veldsingel in Malden is in de nacht van dinsdag op woensdag brand ontstaan. Ook hebben verschillende huizen in de omgeving schade opgelopen aan, onder meer, stopcontacten en cv-ketels.

Ook de rest van het land kreeg afgelopen nacht te maken met bliksem en onweer. Dat leverde een hoop indrukwekkende beelden op.

DODELIJK ONGEVAL A12 | Op de A12 bij Ede is dinsdagavond een man overleden bij een aanrijding. Het incident vond plaats rond 20.40 uur waarna meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden gealarmeerd.

BARRE WINTER ZONDER GAS | Gemeenten en veiligheidsregio’s zijn niet voorbereid op situaties waarbij deze winter toch het gas opraakt of mensen in nood verkeren omdat ze de energierekeningen niet meer kunnen betalen. Ondertussen zijn de zorgen bij hulpverleners en deskundigen groot. Steeds meer mensen kunnen het gas dat er misschien wél is, helemaal niet betalen.

AFSCHEID 12-JARIGE TARA | Familie en vrienden hebben woensdag afscheid genomen van de 12-jarige Tara die vorige week om het leven kwam toen zij op een zeilboot werd geraakt door een afgebroken giek.

NIEUWE KLAP VOOR BOEREN | Het is onzeker of stikstofbesparende stallen doen wat ze beloven. Een aantal Utrechtse boeren die zo’n stal hebben mag dan ook niet uitbreiden. Dat oordeel velt de Raad van State. De uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor boeren in heel het land.

KOPMAN JUMBO-VISMA STAPT UIT VUELTA | Het is niet het jaar van Primoz Roglic. De kopman van Jumbo-Visma moest in juli al noodgedwongen de Tour de France verlaten na een val en vandaag stapte de Sloveen niet meer op in de Vuelta na een zware val gisteren.

CD’S POPULAIR | De compact disc (cd) zit weer in de lift. Naar boven welteverstaan. Het medium dat door velen al was afgeschreven - downloaden was toch de doodsteek voor de cd? - maakt een comeback. Ondanks de explosieve groei van de verkoop van muziek op vinyl en de opkomst van streamingsdiensten, stijgt de verkoop van de cd al voor het tweede jaar op rij.