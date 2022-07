Nieuws gemist? Needle spiking-slachtoffers bij Vierdaagse? • Verwarde man steekt mensen in Tiel

NEEDLE SPIKING OP VIERDAAGSE ? | Een 16-jarig meisje wier kaak opeens gaat schudden, een 18-jarige vrouw die plots een prik in haar rug voelt. Meerdere mensen zeggen tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen slachtoffer te zijn geworden van ‘needle spiking’: ze zijn gestoken met een injectienaald.

SNELLE EN SLIMME MARIANNE VOS | Marianne Vos heeft de tweede etappe in de Tour de France Femmes op haar naam geschreven én de gele trui veroverd. Het peloton reed vandaag over 135 kilometer van Meaux naar Provins. De etappe was vrij vlak, maar de wind en flink wat valpartijen zorgden voor een chaotisch koersverloop.

TUMULT IN TIEL | Een man zou maandagmiddag op twee andere mensen hebben ingestoken in een woning aan de Meeuwstraat in Tiel. Volgens een politiewoordvoerder sprong hij daarna van de eerste verdieping en stak hij vervolgens in de richting van omstanders en toegesnelde agenten.

‘VOOR ZIJN FLIKKER GESCHOTEN’ | De fatale schietpartij in de drugsflat in Lankforst in Nijmegen in januari 2021 was ‘een kille wraakzuchtige actie’. Dat stelt de rechtbank in Arnhem. Ze veroordeelt de 50-jarige Richard van D. tot zestien jaar cel voor de moord op de 37-jarige Mustapha.

WAT DOET CORONA? | De coronadrukte in de ziekenhuizen heeft, in elk geval voorlopig, een hoogtepunt bereikt. Ziekenhuizen behandelen al een week lang iets meer dan 1100 mensen die het coronavirus onder de leden hebben. De bezetting schommelt nog wat, maar stijgt nauwelijks meer. Het aantal vastgestelde coronagevallen in Nederland daalt steeds sneller.

IN GRACHT VERDRONKEN | Een 19-jarige man uit Zutphen is overleden nadat hij tijdens het zwemmen in een gracht onder water was verdwenen. Na een zoektocht van een uur hebben de hulpdiensten zijn lichaam gevonden. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.

ALLEEN NA FATAAL ONGELUK | Ymke Jager (31) weet hoe het is om bij een ongeluk op vakantie in één klap het hele gezin te verliezen, zoals het Duitse meisje (7) van het kanodrama op het Veluwemeer. Bijna 21 jaar geleden overleefde ze als enige gezinslid een autocrash in een Oostenrijkse tunnel.

HUN LAATSTE ZIJSPANTOER | De verslagenheid is groot bij de leden van motorclub Roving Spirit. Zondag kregen ze het trieste bericht dat twee van hun trouwe leden, Rein en Greetje van Oosten, om het leven zijn gekomen terwijl ze met hun zijspan door de Duitse deelstaat Thüringen toerden.

BERMBOM STOPT RONALD NIET | Een bermbom kostte Ronald van Dort (40) uit Ridderkerk beide benen, maar pakte zijn levenslust en dromen niet af. De Afghanistanveteraan is al meerdere keren als eerste over de finish gekomen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, deed mee aan de Invictus Games én is van plan alle zes grote marathons in de wereld uit te rollen.

CHALET BRANDT UIT | op camping De Jutberg in Laag-Soeren woedt maandagochtend brand in een chalet. De rookwolken zijn in de verre omgeving te zien. Bekijk de beelden van Persbureau Heitink.

KLEINE SEM WEET WAAR HET LEK ZIT | NL Alerts, drones, een politiehelikopter. Met man en macht werd maandagochtend gezocht naar de breuk in de waterleiding. Maar het was de vierjarige Sem die de plek ontdekte achter hun huis in Oost-Souburg.

Volledig scherm Sem de Haas heeft het lek ontdekt !! © Lex de Meester