Nieuws gemist? Neusspray beschermt tijdelijk tegen corona; geen halve bekerfinale NEC - Vitesse

Volledig scherm Jessica Aaldering en haar man Herman en zijn ouders. De baby ligt nog in het ziekenhuis. © Erik van 't Hullenaar Een rekening van meer dan tweehonderd euro kreeg Jessica. De jonge vrouw uit Velp beviel twee weken geleden onverwachts van haar derde zoontje. Dat gebeurde noodgedwongen in de behandelkamer van een tandartsenpraktijk. Ze kreeg daar vervolgens een gepeperde rekening voor gepresenteerd, maar die wordt nu betaald door de politie van Velp.

Politiewagens, een arrestatieteam, politieheli boven een flat in Nijmegen. De politie viel woensdagochtend een woning in Lankforst binnen na een melding over een verdachte situatie. Er zou iemand aanwezig zijn met een vuurwapen. Het ging om aat om hetzelfde adres als waar kort geleden een moord werd gepleegd. Er is niets in de woning aangetroffen.

Steun van Vitesse voor NEC vanuit de lucht. Vitesse-NEC als halve finale in het toernooi om de KNVB-Beker. In Arnhem en Nijmegen zagen ze dat wel zitten. NEC moest vanmiddag in Almelo in de kwartfinale nog wel af zien te rekenen met eredivisionist VVV-Venlo. De sponsor van aartsivaal Vitesse wenste de Nijmegenaren in elk geval vanuit de lucht veel succes. Supporters deden dat met spandoeken en vuurwerk bij het hotel waar de spelers hadden overnacht in Delden. Hoe het afliep? De Venlonaren staken een stokje voor de gedroomde derby.

Volledig scherm Deze vliegtuigen vlogen vanmiddag over. © Timo Bouman/Persbureau Heitink

Een neusspray die beschermt tegen corona. Die denken wetenschappers te kunnen ontwikkelen. Testen op fretten zijn al hoopvol. Het gaat daarbij om tijdelijke bescherming tegen het coronavirus. Festivalgangers zouden zo'n neusspray bij wijze van spreken kunnen gebruiken en zonder risico een concert kunnen bezoeken. Het is een van de ontwikkelingen die genoemd worden in het liveblog. Daarin vind je alles over corona.

Sleeën in het park als er sneeuw ligt. Het lijkt een onschuldig vermaak. Maar vier jongens kregen er een bekeuring voor. Corona, hè. Was het pure willekeur, of een terechte bekeuring? Vier jongens van zeventien werden afgelopen zaterdag op de bon geslingerd door de politie, nadat ze achter elkaar op sleetjes afdaalden van een helling in een toen nog volop besneeuwd Kronenburgerpark. Annet Vennema, moeder van één van de jongens, wil dat de boetes worden kwijtgescholden.

Volledig scherm Tijn, Arman, Siebe en Teun kregen een sleeboete. © Foto: Bert Beelen

Dat is toch goed nieuws! Doordat het aantal nieuwe coronagevallen daalt, is het risiconiveau in twee veiligheidsregio’s aangepast. In de regio Gelderland-Midden, waar onder meer Arnhem onder valt, geldt daardoor vanaf nu het derde niveau: ‘ernstig’. De afgelopen maanden gold hier nog het hoogste niveau ‘zeer ernstig’.

De jongens overvielen de super en de ouders deden wat ze moesten doen. De twee jongens pleegden een gewapende overval op supermarkt Coop in Gaanderen. De ouders brachten hun kinderen ongeveer anderhalf uur na de overval naar het bureau met de mededeling dat dit de overvallers waren waarnaar de politie op zoek was.

