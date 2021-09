Nieuws Gemist? Nieuw kabinet voor kerst is hoogst onzeker en zo redde chauffeur Heleen motorrijder Peter op de A2

STRAF VOOR FATAAL ONGELUK SUZANNE | De 58-jarige automobilist Albert P. is volgens de Arnhemse rechtbank schuldig aan het dodelijke ongeval in Beusichem, dat de toen 16-jarige Suzanne Janssen (ze overleed kort na haar 17e verjaardag) vorig jaar het leven kostte. De bestuurder hield vol dat hij de tiener op haar fiets niet zag, maar een getuige die er kort achter reed, zag haar wél door de bocht komen. Lees het verhaal.



AFGHANEN IN ‘ILLEGALE’ APPARTEMENTEN? | Zet de tachtig kant-en-klare appartementen in het Tiemstrapand aan de Nijmeegse Energieweg in als opvanglocatie voor Afghaanse vluchtelingen. Dat voorstel hebben de zes eigenaren van het Tiemstrapand neergelegd bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente Nijmegen. Het gaat om een voormalig kantoorgebouw waar illegaal tachtig appartementen in gebouwd zijn.



TOLKEN EISEN EVACUATIE FAMILIE | Afghaanse tolken die voor Defensie hebben gewerkt, stappen naar de rechter omdat ze willen dat hun familie, onder wie broers en zussen, ook wordt geëvacueerd. Nederland weigert hen op evacuatielijsten te zetten, maar volgens de Afghanen lopen ze groot gevaar



ZORGEN OVER DE FORMATIE | De zes potentiële coalitiepartijen zijn te veel met risicobeheersing en beeldvorming bezig. Inhoudelijk kwamen VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en CU een heel eind, maar steeds strandden ‘wie-met-wie-gesprekken’, de onderlinge verhoudingen zijn daardoor flink verstoord. Meest voor de hand ligt nu een minderheidskabinet met (een combinatie van) VVD, D66 en CDA.



Dat schrijft informateur Mariëtte Hamer in haar eindverslag aan de Tweede Kamer. Na 169 dagen staat de kabinetsformatie nu praktisch weer op punt nul, al ligt er wel een ‘aanzet voor een mogelijk coalitieakkoord’ van VVD en D66. Lees hier onze analyse.



Dit zei informateur Mariëtte Hamer vanmiddag over de stand van zaken:

LOOPT GELDERLAND ACHTER? | Een groot deel van Gelderland blijft economisch achter ten opzichte van vergelijkbare gebieden. Dat terwijl alle succesfactoren wel aanwezig zijn. Vooral de slechte samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en bestuurders is een probleem. Gevolg is dat hoger opgeleiden onnodig naar het Westen trekken, stelt de Rabobank in een kritisch rapport over de economie in het midden en zuiden van de provincie.



In de regio klinkt herkenning. Maar er is ook kritiek op de kritiek. ,,We kunnen niet verwachten dat een regio in vijf jaar opeens is veranderd. Rond Eindhoven duurde dat ook 25 jaar.’’



NA DE WATERSNOOD: HOE VERDER MET DE ARDENNENCAMPING VAN MANJA? | Woensdag 14 juli raasde het anders zo lieflijke riviertje Ourthe over Camping Les Murets in de Belgische Ardennen, alles verwoestend wat op zijn pad kwam. Anderhalve maand later zit eigenaar Manja Moos uit Oosterbeek nog steeds tussen de puinhopen.



ARRESTATIES OM VERMISTE SCHOLIERE BIANCA | De politie heeft gistermiddag in een woning in het Brabantse Zundert twee mannen aangehouden die mogelijk meer weten over de vermissing van de 15-jarige Bianca Abageru. Zij raakte op 16 augustus rond 18.45 uur vermist in het Brabantse Ossendrecht en is nog steeds niet terecht. Lees meer.



TREURIG ÉN MONUMENTAAL? | Het beeld kan haast niet troostelozer: nog slechts één speeltoestel prijkt op de betegelde vlakte, tussen twee seniorenflats in Wageningen. Op de schop ermee, roept de buurt. Maar mogelijk schuilt er iets monumentaals achter het draaimolentje, dat de verloedering van de jarenzestigwijk symboliseert.

Volledig scherm Het speeltoestel aan het Olympiaplein in Wageningen. © Raphael Drent

NORMAAL OF NIET NORMAAL? | Normaal dus, zo oordeelde de rechter vandaag. Wat is het verhaal? De 66-jarige manager van de Achterhoekse rockers Normaal noemde een voormalig crewlid - dat werd verdacht van het stelen van een drumstel van de band - ‘volstrekt onbetrouwbaar’. Die pikte dat niet en stapte naar de rechter.



CORONA-UPDATE | Heel Nederland kleurt weer rood op de kaart van coronagevallen in Europa. Dat is het een na hoogste waarschuwingsniveau. Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland hadden die kleur al. De andere negen provincies gaan omhoog van oranje naar rood.



Voor de tweede dag op rij zijn meer dan 2800 mensen positief getest op het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen woensdagochtend en donderdagochtend 2821 meldingen. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is weer licht toegenomen. 651 patiënten met Covid-19 houden momenteel een ziekenhuisbed bezet, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat zijn er 8 meer dan een etmaal geleden. Lees bij in ons liveblog.



NEC VS DE GRAAFSCHAP | NEC heeft in een geheime oefenwedstrijd gewonnen van De Graafschap. De Nijmeegse eredivisionist was in Doetinchem met 0-2 te sterk voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Lees meer.



TRUCKER HELEEN REDT MOTORRIJDER PETER | Peter Griffioen (70) uit Vianen ontsnapte ternauwernood aan een ernstig ongeluk toen zijn motor het plots liet afweten, midden in het voortrazende verkeer op de vijfbaans A2. Vrachtwagenchauffeur Heleen Brakenhoff (41) handelde snel en vastberaden. ,,Zij heeft mijn leven gered.’’

Volledig scherm Vrachtwagenchauffeur Heleen Brakenhoff zette haar vrachtwagen over twee rijstroken neer tijdens drukke ochtendspits op de A2 en redde zo motorrijder Peter (inzet) van ernstig ongeval. © MCB

