Nieuws gemist? Nieuwe en snellere versoepelingen op komst en Maroesja zat in de stress door fout vinkje op vaccinatiekaart

VERSOEPELINGEN VOLGEN ELKAAR IN HOOG TEMPO OP | Het gaat de goede kant op met de coronacijfers. Dat zorgt ervoor dat er steeds meer versoepelingen komen. Middelbare scholen mogen vanaf 31 mei weer alle leerlingen tegelijkertijd naar de les laten komen. Het kabinet heeft besloten dat de verplichting om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, wordt losgelaten op de scholen. Dat betekent dat leerlingen de laatste weken van dit schooljaar weer met elkaar in de klas zitten. Bovendien overweegt jet kabinet overweegt om de volgende versoepelingen van de coronamaatregelen al op 5 juni in te laten gaan, in plaats van 9 juni. Dat zou inhouden dat restaurants en culturele instellingen al eerder open mogen, en dat huishoudens dan vier mensen mogen ontvangen, in plaats van twee.

GEWAPENDE OVERVAL IN DOETINCHEM | Een heftige overval op een telefoonwinkel in Doetinchem, vanmiddag. Midden in het centrum bedreigden twee mannen de eigenaar van de winkel met twee grote messen en dwongen hem geld af te staan. Daarmee sloegen de twee op de vlucht. De politie is nog steeds naar de twee op zoek.

NEPPROFIELEN OP SOCIALE MEDIA | Ook ambtenaren van de gemeente Nijmegen gebruiken nepprofielen op sociale media als Facebook, Twitter en Instagram. Dat doen ze bijvoorbeeld om bijstandsfraude op te sporen, bleek deze week. Het is een methode die behoorlijk omstreden is. De gemeente gaat de komende vier weken zelf onderzoeken of het wel goed heeft gehandeld, vertelde wethouder Petra Molenaar de politiek deze week. Hier wordt precies uitgelegd hoe het allemaal zit.

GASLOZE WIJK NOG STEEDS NIET GASLOOS | Het moest de eerste gasloze wijk van Tiel worden, Buurt 7 van nieuwbouwwijk Passewaaij. Van de idealen is niets terechtgekomen. Tien jaar later draait de wijk grotendeels op gas. En zitten bewoners nog altijd in de kou. We gingen op onderzoek uit in Passewaaij en maakten er een podcast over. Klik hier om het artikel te lezen en de podcast te beluisteren.

Volledig scherm Hans Groskamp (links) en Willem Keijzer bij een van de ondergrondse technische ruimtes van de warmte-koude-opslag, in de wijk kelders genoemd. © Raphael Drent

STRESS DOOR FOUT VINKJE | Blij liet Maroesja Leeferink haar man Floris de vaccinatiekaart zien: eindelijk geprikt tegen corona. Totdat ze de naam van het vaccin zagen: AstraZeneca. „Ik kreeg het koud en warm tegelijk”, zegt Leeferink. „Dit moest ik juist absoluut niet hebben.” Maroesja heeft een auto-immuunziekte en mag daarom geen AstraZeneca krijgen. In paniek belt ze met de GGD en het RIVM. Ze keert terug naar de priklocatie. Daar krijgt ze de verzekering dat ze het goede vaccin heeft gekregen, want AstraZeneca zou er momenteel helemaal niet zijn. Een medewerkster neemt haar registratiekaart mee en keert even later met een ander exemplaar terug waarom nu Pfizer wordt vermeld. Er was een menselijke fout gemaakt, zo wordt haar verzekerd.

NAC-NEC | Morgenavond is het zover: de finale van de play-offs tussen NAC en NEC. De winnaar van dat duel keert terug in de eredivisie. Vandaag werd nog teruggekeken op de nasleep van de vorige wedstrijd, thuis tegen Roda JC. Na afloop raakten supporters slaags met de politie. Heel voetbalminnend Nijmegen stond vrijdagochtend op met een fikse kater. Burgemeester Hubert Bruls incluis, die enorm baalde van de ongeregeldheden. Het harde optreden was volledig te verantwoorden, zegt politiechef Hans Teunissen. Onnodig, buitenproportioneel en nietsontziend, vinden supporters. Iedereen hoopt in ieder geval dat het morgen rustiger blijft, of NEC nu wint of verliest.