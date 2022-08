Nieuws Gemist? Nijmeegse huisarts deed baanbrekend onderzoek • Boetegevaar voor suv’s en Teslarijders in Duitsland

NIJMEEGSE HUISARTS DEED BAANBREKEND ONDERZOEK | De Nijmeegse huisarts en onderzoeker Tim olde Hartman was betrokken bij baanbrekend onderzoek van het UMC Groningen en Radboudumc naar long covid. In zijn eigen praktijk kan hij de conclusies toepassen. ‘Belangrijk dat we puzzel ontrafelen’

VADER ONTHOOFD DOOR ZOON OP PARKEERPLAATS | In de buurt van Lyon, in het zuidoosten van Frankrijk, is een zestiger in de nacht van zaterdag op zondag onthoofd door zijn 25-jarige zoon. Dat gebeurde op een parkeerplaats in Saint-Priest, een gemeente in de buurt van Lyon. Toen de agenten ter plaatse kwamen, zagen ze de jongeman rondlopen met het hoofd van zijn vader in de ene hand en een mes in de andere.

SANNE HEEFT LONG-COVID | Ze woont op kamers in Groningen, zit in het vierde jaar van haar studie geneeskunde en leeft het studentenleven met haar vrienden. Maar dan krijgt Sanne corona. Sindsdien vecht de 22-jarige Nijmeegse voor haar herstel: ‘Dat is een lange, zware en emotionele strijd’

Volledig scherm Sanne (22) met haar moeder Corine en vader Bauke. En Milou, de pup van acht maanden. © Foto: Bert Beelen

NIENKE SCHRIJFT HISTORIE | Nienke Brinkman heeft als eerste Nederlandse atlete een medaille veroverd bij de marathon op de EK. De 28-jarige Brinkman kwam in München als derde over de finish. Ze liep in de Duitse stad een tijd van 2.28.52 en bleef de Duitse Miriam Dattke enkele centimeters voor in de strijd om het brons.



GASPRIJS | De gasprijs in Europa stijgt verder door de aanhoudende droogte. Door zeer lage waterstanden in rivieren is het lastig om brandstoffen als diesel en steenkool te vervoeren. Daardoor kan gas een interessant alternatief zijn. Lees meer.



EXPLOSIE WAS GERICHTE ACTIE | De explosie vrijdagavond bij een woning in de Nijmeegse wijk Hatert lijkt te zijn veroorzaakt door twee of meer daders. Vermoedelijk gaat het om een gerichte actie, zo laat een woordvoerder van de politie weten over de knal waarbij de voordeur van het pand beschadigd raakte.



PAARDENMARKT KOEL GENOEG | Zelfs de paarden en pony’s die maandagochtend niet onder de bomen op de Markt in Bemmel konden staan, hadden geen last van de warmte. ,,Eerlijk is eerlijk. Voor een evenement als paardenmarkt is dit ideaal weer. Voor mens en dier” Lees meer en bekijk de video.

HONDJE UIT ROKENDE AUTO GERED | Op de parkeerplaats bij de Lidl aan de 70e straat in de Meijhorst in Nijmegen is maandagmiddag een hondje uit een rokende auto gered. De brandweer werd rond 13.00 gealarmeerd voor een autobrand. Toen zij bij de blauwe, geparkeerde BMW aankwamen, kwam er rook onder de motorkap vandaan.



TEN HAG IN HET NAUW | Erik ten Hag heeft met het inlassen van een straftraining de situatie bij Manchester United op scherp gezet. Na twee verloren competitieduels vormt de coach het middelpunt van een crisis. Lees meer.



WE PRATEN JE BIJ OVER HET GELDERS VOETBAL | Kunnen de spelers van De Graafschap het mentaal nog wel aan, na weer een nederlaag? Welke spelers komen nog naar NEC en hoe nu verder met Vitesse? Deze vragen - en meer - worden besproken tijdens weer een aflevering van Kappen en Draaien, de voetbalpodcast van De Gelderlander. Met deze week te gast: Sjoerd Ars en clubwatcher Jeroen Bijma (NEC).



KAN DE GROND DE REGEN AAN? | Na weken van droogte en hoge temperaturen snakt de natuur (en je tuin) naar regen. Vandaag geldt in sommige regio’s al een weerswaarschuwing voor onweer en neerslag, maar woensdag gaat het voor het eerst in tijden serieus regenen. Maar met die buien is het neerslagtekort en de droogte nog niet voorbij. Wat kun je doen om dat hemelwater zo optimaal te gebruiken?

BOETEGEVAAR VOOR SUV'S EN TESLA-RIJDERS | Eigenaren van een SUV en sommige Tesla-modellen lopen in Duitsland het risico op een bekeuring. Ze zijn bij wegversmallingen in overtreding als ze op de linkerbaan rijden.



STEEDS MEER MENSEN KOMEN NIET ROND | Hoge energietarieven, prijzige boodschappen en benzine: het leven wordt steeds duurder. Hoogopgeleid, laagopgeleid of student: allemaal moeten we de broekriem aanhalen. Want niet alleen lage inkomens komen financieel klem, ook huishoudens met een inkomen boven modaal duiken in de min, blijkt uit berekeningen van het Nibud: ‘Ik had niet verwacht dat spaargeld zo snel zou verdampen.’



MOEDER VAN DRIE DAKLOOS NADAT ZOONTJE BRAND STICHT | Bijna alles zijn ze kwijt. Vanity Janzen (31) en haar drie kinderen raakten vorige week van het ene op het andere moment dakloos door een allesverwoestende brand. Per ongeluk aangestoken door haar zoontje (4), die met een aansteker speelde. ,,Door het systeem blijf je in de shit zitten”, zegt ze ruim een week nadat ze met eigen ogen moest toezien hoe haar woning uitbrandde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.