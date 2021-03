Nieuws Gemist? Nijmeegse stikstofstrijder stort zich op houtstook en soap rond Seuntjens in Doetinchem

POLLEN EN CORONA | Het aantal mensen dat besmet raakt met corona loopt eind deze maand waarschijnlijk omhoog omdat dan de hoeveelheid pollen in de lucht toeneemt. Wereldwijd onderzoek heeft namelijk aangetoond dat er een direct verband is tussen de pollenconcentratie en de coronabesmettingen. Lees hier meer.



TEST VOOR AUTOMOBILIST UIT BUITENLAND | Reizigers die vanuit risicovolle landen met eigen vervoer naar Nederland terugkomen, kunnen straks uiterlijk vóór de grens met ons land worden gedwongen een coronatest af te laten nemen. Het kabinet wil de wet wijzigen om dat mogelijk te maken.



CORONACIJFERS | De vaccinaties lijken hun vruchten af te werpen. De nieuwste cijfers van het RIVM laten zien dat het aantal besmettingen onder ouderen daalt. Onder jongeren neemt het juist toe. Verder werd vandaag duidelijk dat het reproductiegetal van het coronavirus onder de 1 is gedaald. Wat inhoudt dat 100 dragers van het virus 98 anderen ermee besmetten.



Het kabinet besloot gisteren dat er voorlopig geen ruimte is voor versoepelingen. Waarom ze deze aanpak kiezen, lees je hier.

HET GESPEK | De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een organisatie met corrupte diplomaten die de hele dag niks doen, zei Thierry Baudet dinsdag in het Posttheater in Arnhem. ‘Net als de Verenigde Naties’. Hij schoof vanavond als negende lijsttrekker aan in een gesprek met verslaggevers van De Gelderlander. Cijfers en feiten die van instanties als het WHO, de VN, de EU en het CBS komen, zijn volgens Baudet ‘kletskoek’.

VOLLENBROEK VS HOUTSTOOK | Johan Vollenbroek uit Nijmegen, de man die het stikstofprobleem in Nederland op de kaart zette, wil dat de overheid meer gaat doen tegen de overlast door houtstook. ,,Dat particuliere houtstook schadelijk is voor de volksgezondheid is een voldongen feit”, aldus de activist.



BLUSBOOT TIEL NAAR DEN BOSCH | Een zeer grote brand bij verschrotingsbedrijf A.V.I. zorgde vanochtend voor een vuurzee in Den Bosch. De vlammen sloegen tot een meter of vijfentwintig de lucht in. Onder meer de blusboot van de brandweer uit Tiel werd ingezet om de vlammenzee te bestrijden.

HORECAPIJN | Romy-Lisa Verhofstadt (26) deed haar vader een belangrijke belofte op zijn sterfbed. ‘Ik zorg ervoor dat ik de lunchroom in ere hou’, zei ze hem. Krap negen maanden na zijn dood zit de Nijmeegse financieel aan de grond. ,,Elke dag heb ik tranen in m’n ogen. Hoe komen ik en m’n gezin dit door?’’ Lees hier meer.

Volledig scherm Romy-Lisa Verhofstadt (r)bij de lunchroom in Nijmegen met zakenpartner Sietske de Jong (l). Inzet: vader Jan. © Gerard Verschooten

STORM OP KOMST | Waar we twee weken geleden nog konden genieten van fraai lenteweer, lijkt dat voorlopig niet meer aan de orde. Sterker nog: de eerste storm van het jaar nadert Nederland. Morgen krijgen we al te maken met stevige windstoten, maar donderdag gaan de weergoden pas echt los.



SEUNTJENSSOAP | Hij is nu nog de grote man bij De Graafschap. Maar Brabander Ralf Seuntjens speelt volgend seizoen niet meer bij de Superboeren, maar in het shirt van NAC Breda. De pikante transfer zorgt voor vraagtekens in Doetinchem. Lees hier meer. Vandaag was er stevig beraad over de zaak. De Doetinchemse club heeft daarop via een videoboodschap zijn vertrouwen in de aanvoerder uitgesproken.



HALLO CHINOOK! | Dat zie je niet vaak: twee Chinook helikopters die landen in een weiland pal naast een woonwijk van Zevenaar. Het bleek te gaan om een oefening, veel buurtbewoners legden het bijzondere tafereel vast.

Volledig scherm Een Chinook helikopter landt dinsdag in het weiland naast de wijk Groot Holthuizen in Zevenaar. © Jordi Deckert/Eastview media

