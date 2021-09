Nieuws Gemist? Nijmegen stopt de ‘verkamering’ en wéér een doodlopende weg in de kabinetsformatie

MINDERHEIDSKABINET LUKT NIET Informateur Johan Remkes ziet momenteel geen mogelijkheden om een traditionele minderheidscoalitie’ te vormen. Dat schrijft Remkes in een brief over de voortgang van de formatie.



FLATBEWONERS IN LIJKGEUR Kotsmisselijk worden ze ervan. Bewoners van een Delfts wooncomplex smeken hun verhuurder al twee weken of de ondraaglijke walm en de sleepsporen, afkomstig van de buurman die maandenlang dood in zijn flatje lag, weg kunnen worden gepoetst. ,,De lijkenlucht is zo penetrant, dat m’n maag alleen al bij de gedachte aan de geur omdraait.”

Volledig scherm Spullen uit het huis waar de 68-jarige bewoner was overleden, stonden dagenlang in de gang van het complex aan de Roodborststraat in Delft. © Privé

HUNTELAAR, MOCHT HIJ WEL SPELEN? Mocht Klaas-Jan Huntelaar (38) afgelopen zondag wel het veld op in Drempt voor amateurclub HC’03? DCS-voorzitter René van Leeuwen wendde zich maandag tot de KNVB en vroeg de voetbalbond of Huntelaar wel een internationale overschrijving had aangevraagd. Lees meer.



CORONA BABYBOOM? De ziekenhuizen en de kraamzorg in de regio worden momenteel overspoeld met pasgeborenen. Het gaat mogelijk om zo’n 10 procent meer geboortes dan normaal voor deze tijd van het jaar.

Volledig scherm Hello baby! © Paul Rapp

MINIATUUR ROOKWORST Hema komt met een kleine versie van de populaire rookworst. Het gaat om een miniversie die vleeseters helpt minder vlees te eten, aldus het warenhuis.



TWEE CREMATORIA IN ZEVENAAR? Uitvaartondernemer Erwin Haagen had maandag bij de Raad van State geen goed woord over voor concurrent Van Haften en de handelwijze van de gemeente Zevenaar in een conflict over twee crematoriumplannen in het Zevenaarse.



KAPPERS SCHEREN GEEN BAARDEN MEER In de Afghaanse provincie Helmand hebben de taliban kappers verboden om baarden te scheren of bij te knippen. Dit is de zoveelste uiting van de strenge interpretatie van de islamitische wetten waarvan de beweging had beloofd ze niet strikt te hanteren.

FOUTE OKTOBERFEST IN NIJMEGEN Wie nog geen zin had in een feestje, krijgt het bij het zien van de kleuren van de grootste feesttent van Europa vast wel. De paarse tent staat klaar in het Goffertpark. Daar kunnen zaterdag 15.000 bezoekers uit hun dak gaan tijdens Het Foute Oktoberfest.

Volledig scherm Op de Goffertweide wordt het terrein voor Het Foute Oktoberfest in gereedheid gebracht. Een enorme festivaltent staat inmiddels in het Goffertpark. © Paul Rapp

HEISA OM SLUITING RESTAURANT De geruchtmakende sluiting van het Utrechtse restaurant Waku Waku leidt ook onder handhavers tot grote verbazing. Pim Vos, wijkagent in het Brabantse Vught, schrijft in een massaal gedeeld LinkedIn-bericht de frustratie van zich af.



Een woordvoerder van politie Oost-Brabant benadrukt dat het hier een persoonlijke kwestie betreft. ,,Dit is een privémening en niet waar wij voor staan. Wij zijn een objectieve politie en mengen ons niet in deze discussie.”



VERKAMERVERBOD IN NIJMEGEN De overlast door verkamering in Nijmegen moet aan banden. En er dienen meer huizen over te blijven voor woningzoekers. Om dat te bereiken voert de stad een ban in op het ombouwen van panden tot (studenten)complexen. Verkameren wordt verboden.



VITESSE VERWACHT 500 FRANSE FANS Vitesse verwacht voor de eerste thuiswedstrijd in de Conference League maximaal 500 supporters van Rennes. De wedstrijd begint donderdagavond om 21.00 uur.

