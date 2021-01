Nieuws gemist? Nijmegen verandert in vesting door mogelijke rellen en Frank S. bekent opnieuw moord op hardloper Alex

De ‘avondklokrellen’ domineerden vandaag het nieuws. Vanavond zou Nijmegen aan beurt zijn, zo is sinds gisteren te lezen op sociale media-platforms. Ondernemers en bewoners bereiden zich al de hele dag voor op het ergste. Ze haalden hun meubilair naar binnen, ook timmerden ze hun ramen dicht. Om te voorkomen dat het uit de hand loopt, kondigde burgemeester Hubert Bruls vanmiddag een noodbevel af voor de binnenstad van Nijmegen: wie niet in het centrum hoeft te zijn, wordt er weggestuurd. Rond 21.00 uur is de stad mede door de politie-inzet uitgestorven en lijken de ongeregeldheden dus te zijn afgewend.

Volledig scherm Nijmeegse ondernemers zetten zich schrap voor wat er vanavond misschien komen gaat. © Paul Rapp

Afgelopen weekend was het al raak in onder andere Amsterdam, Arnhem, Tilburg, Urk en Eindhoven. Vooral in laatstgenoemde stad ging het er hevig aan toe. Van de in totaal 62 mensen die er zondag zijn aangehouden - de jongste was 14 en de oudste 56 jaar- zat vanmiddag ongeveer de helft nog vast. De rellen maakten in Eindhoven ook veel emoties los. Agenten maar ook inwoners uitten hun gevoelens via sociale media. Zoals de Eindhovense Susanne. Ze schreef een digitale brief schreef aan de vrouw die tijdens de demonstratie in haar gezicht werd geraakt met een waterkanon.

Volledig scherm Vrouw omver geblazen door waterkanon bij demonstratie. © Videostill

‘Van schrik heb ik pistool afgedrukt', dat zei Frank S., die tot achttien jaar cel is veroordeeld voor de Posbankmoord, vandaag in het gerechtshof in Den Haag. Tijdens het hoger beroep van medeverdachte Souris R. bekende hij opnieuw de moord op Alex Wiegmink. Ook wees hij R. weer als mededader aan. Dat deed S. ditmaal als getuige in het proces dat op verzoek van de Hoge Raad overnieuw wordt gedaan. Wiegmink, destijds 44, werd in 2003 tijdens een hardloopronde op de Posbank in Rheden vermoord.

Volledig scherm Een gedenkteken in natuurgebied de Posbank waar in 2003 de 44-jarige Alex Wiegmink verdween tijdens een rondje hardlopen. © ANP

Het kan zomaar langer duren voordat alle Nederlanders gevaccineerd zijn. Deze mogelijke vertraging is het gevolg van de tegenvallende leveringen van het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca. De eerste levering van het AstraZeneca/Oxford-vaccin aan de Europese Unie zal kleiner uitvallen dan in eerste instantie was verwacht. De fabrikant gaat 31 miljoen doses afleveren in het eerste kwartaal van dit jaar, 60 procent minder dan afgesproken.

Gelukkig was er vandaag ook nog goed coronanieuws te melden: het aantal besmettingen liep verder terug. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 4129 positieve coronatests geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds 1 december.

Volledig scherm Hugo de Jonge, demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. © ANP

Voor een vader en zoon uit het Gelderse Afferden begon de week ook goed. Ze werden allebei vrijgesproken. Twee weken geleden moesten ze nog voor de rechter verschijnen, omdat ze in april 2019 met een laserpen naar een Apache-helikopter zouden hebben geschenen. De piloot, die met een snelheid van 250 kilometer per uur vloog, raakte hierdoor verblind en gedesoriënteerd. Gelukkig kon hij de helikopter nog veilig laten landen. De grote vraag blijft echter: heeft de zoon of de vader de Apache aangestraald. Dat valt volgens de rechters niet te bewijzen én daarom vrijspraak.