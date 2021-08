Nieuws gemist? Nijmegen zwaait ‘Fred Pakket’ uit en Poolse parachutist heeft eindelijk weer een naam

NIJMEGEN ZWAAIT ‘FRED PAKKET’ UIT Ruim tien jaar lang reed hij met zijn bus door Hengstdal in Nijmegen-Oost. Fred Maquine (61) bezorgde de pakketten voor PostNL. Toen buurtbewoners hoorden dat hij wegens gezondheidsredenen moest stoppen, organiseerden ze een afscheidsfeestje. Iedereen had een band met ‘Fred Pakket’: ‘Hij kent iedereen en aaide alle honden’.

Fred pakket, postbezorger neemt afscheid van de wijk en de buurt viert dat met hem bij restaurant Bollyfoods.

BIJ DE KEEL GEGREPEN EN BEROOFD Op gewelddadige wijze is een 25-jarige vrouw maandagavond in het park aan de Bredestraat in Nijmegen beroofd. Nadat de dader haar tasje had weggegrist zou hij hebben geprobeerd de jonge vrouw te wurgen. ,,Het meiske was helemaal in shock”, zegt een buurtbewoner.

POOLSE PARACHUTIST GEÏDENTIFICEERD Een onbekende Poolse soldaat op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek heeft sinds kort een naam. De Poolse onderzoeker Mateusz Mróz toonde aan dat het gaat om Edward Trochim van Eerste Onafhankelijke Poolse Parachute Brigade. Mróz hoopt de komende tijd nog vier andere Poolse soldaten op dezelfde begraafplaats te kunnen identificeren. ‘Zijn moeder keek altijd door het raam, wachtend tot haar zoon thuis zou komen’

CORONA LIVEBLOG Het aantal patiënten in ziekenhuizen stabiliseert. Momenteel liggen er 719 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat zijn er evenveel als een dag eerder. Daarvan liggen 199 patiënten op de ic, twee meer dan een dag eerder. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Je volgt al het coronanieuws op de voet in ons liveblog.

MEDIA VERGAPEN ZICH AAN SIFAN HASSEN Het was het eerste goud voor Sifan Hassan van de beoogde drie, maar na de val op de 1500 meter eerder op de dag en de zege op de 5000 meter na een verwoestende eindsprint komen internationale media al superlatieven tekort om de prestaties van het Brabantse atletiekfenomeen te duiden. ,,Zoals ze wegliep van Hellen Obiri... Dat was een bliksemschicht.”

Sifan Hassan kust haar gouden plak.

GELD VOOR IJS EN VLEES GESTOLEN De ijsjes en vleespakketten hebben plaatsgemaakt voor het speelgoed van de kinderen, nu varkensboer Bert van der Vegt besloten heeft met verkoop aan de straat te stoppen. Te vaak werden de vriezers aan de Vossersteeg leeggeroofd door passanten. Die namen dan wel producten mee, maar vertikten het om de boel af te rekenen. Het blikje bleef steeds vaker leeg. ,,Asociaal. Het gaat om kleine bedragen, maar de lol is er op deze manier wel vanaf. Dan zouden we een automaat of camera’s moeten plaatsen. Maar dat kost zo duizenden euro’s.”

JERGÉ HOEFDRAAD OVERLEDEN Oud-profvoetballer Jergé Hoefdraad is alsnog bezweken aan de verwondingen die hij zondag opliep na een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost. De politie heeft een 34-jarige verdachte in België aangehouden. De politie maakte eerder een pijnlijke fout door te melden dat Hoefdraad was overleden, terwijl hij op dat moment in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis lag. Later overleed Hoefdraad alsnog. De voetballer werd op een feest in een bedrijfspand in Amsterdam neergeschoten. Volgens de politie had hij geprobeerd een ruzie te beëindigen door ‘ertussen te springen’.

TBS VOOR PYSCHOTISCHE MAN Een 46-jarige Duivenaar die begin dit jaar in een psychose een man en een vrouw in hun woning aanviel met messen, is dinsdag ontslagen van rechtsvervolging. De rechtbank legde hem tbs met dwangverpleging op. ‘Wij hebben levenslang gekregen’, zeiden de slachtoffers tijdens de behandeling van de zaak.