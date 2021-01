Nieuws gemist? NL-Alert om grote brand in Doetinchemse school en dure Big Mac voor acht jongeren

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van vrijdag 22 januari.

NL ALERT OM GROTE BRAND In het Zone.college aan de Gezellenlaan in Doetinchem woedde vrijdag aan het einde van de middag een grote brand. Via een NL-Alert werd opgeroepen alle ramen en deuren in de nabije omgeving te sluiten.

Grote brand in Doetinchem

CORONAKAART Doetinchem hoort, net als Renkum tot de gemeenten met de minste besmettingen van heel het land. Daarnaast zijn de cijfers in de Achterhoekse gemeente in een week tijd meer dan gehalveerd, wat de gemeente ook daar in de top 25 van het land doet belanden.

DURE BIG MAC De politie heeft acht boetes uitgedeeld aan jongeren die in een paar auto’s het eten van McDonald’s oppeuzelden. Dat deden ze op een parkeerplaats van de fastfoodgigant in Huis ter Heide.

De politie slingerde de jongeren op de bon, omdat ze zich niet aan de coronaregels hielden. Ze zaten te dicht op elkaar en vormden een groep. De acht mensen zaten in twee auto’s.

MATTHIJS VAN NIEUWKERK HAD CORONA Matthijs van Nieuwkerk heeft zich in de periode dat hij het coronavirus had iedere dag laten testen. De presentator kon simpelweg niet geloven dat hij écht besmet was.

Dat vertelde hij in het NPO Radio 1-programma Humberto. Vanwege de coronabesmetting kon de nieuwe show van Matthijs, Matthijs gaat door, niet doorgaan. De eerste uitzending werd daarom twee weken uitgesteld naar 23 januari.

VEILIGHEIDSREGIO SNOERT DE MOND Praten met de pers of (lokale) politiek kan je bij de vrijwillige brandweer in Ede duur komen te staan. In een brief verbiedt de Veiligheidsregio brandweerlieden om contact op te nemen met media, of politici.

Klinkklare taal: contact met ‘extern betrokkenen’, zoals media- en raads- of collegeleden, is verboden. Dat schrijft het afdelingshoofd Incidentenbestrijding van de Veiligheidsregio. In de brief van begin vorige maand is een vijftal ‘regels’ opgesteld door het afdelingshoofd. En aan deze regels dienen brandweerlieden zich te houden. Dat blijkt uit het document, dat in bezit is van De Gelderlander.

VERHOEVEN VS. GERGES Na de afzegging van Jamal Ben Saddik voor het titelgevecht, komt Rico Verhoeven volgende week zaterdag uit tegen Hesdy Gerges, de man met wie hij al menig akkefietje uitvocht. ,,We zijn van een ander level. Het is puur gunnen, hij mag genieten van deze wedstrijd.”

Rico Verhoeven