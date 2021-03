Nieuws gemist? Nóg een vondeling op dezelfde plek in Doetinchem, corona-uitbraak in asielzoekerscentrum

CORONA De besmettingen lopen al een week lang flink op in de regio. Het heeft tot gevolg dat de voor coronapatiënten ingerichte verpleegafdelingen in regionale ziekenhuizen allemaal al weer vol liggen. Op de ic’s is voorlopig nog voldoende plek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

PYROMANENKOPPEL Een 39-jarige man en een 42-jarige vrouw uit Arnhem die verdacht worden van een reeks brandstichtingen zijn vandaag veroordeeld tot flinke celstraffen. Het tweetal ging gezamenlijk te werk en wordt (deels) verantwoordelijk gehouden voor een golf autobranden in Arnhem in het voorjaar van 2020.

AH IN OPSPRAAK Albert Heijn is in opspraak geraakt vanwege het optreden van een beveiliger in een filiaal op het Haarlemmerplein in Amsterdam, waarvan een filmpje circuleert op internet. Daarin is te zien dat hij een klant zonder mondkapje een duw geeft en probeert te overmeesteren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

NOG EEN VONDELING In 1992, veertien jaar voor Sem Vijverberg, werd er ook al een vondeling aangetroffen in de Kapperskolk. Dat jongetje overleefde. In wijk De Hoop herinnert een plakboek aan hem.

,,Ik heb te doen met de drie kinderen die in 2006 het lijkje van Sem Vijverberg vonden”, zegt Riek Brouwer. De bewoonster (68) van de wijk De Hoop in Doetinchem weet waar ze over praat.

Volledig scherm Het verhaal in De Gelderlander na de vondst van de vondeling in november 1992. © DG

LIEFDE VOOR ERICA MEILAND Erica Meiland (57), officieel nog altijd de vrouw van Martien Meiland (59), heeft al een half jaar een relatie met privédetective Sander van Betten (60). Dat bevestigt zij vandaag aan deze site, na berichtgeving door Story. ,,We hebben het erg leuk.”

Volledig scherm Erica Meiland. © Wessel de Groot

CORONA IN AZC In het asielzoekerscentrum (azc) in Nijmegen is sinds vorige week sprake van een uitbraak van het coronavirus. Ruim vijftig van de ruim tweehonderd bewoners zijn besmet.



Vrijdag 18 maart bleek dat 28 bewoners corona hadden. Maandag 22 maart waren nog eens 24 bewoners covid-positief. Alle besmette bewoners zijn direct in isolatie geplaatst. Ze zijn overgeplaatst naar een tijdelijke uitwijklocatie voor asielzoekers met corona: het azc in Laag Zuthem in de gemeente Raalte (Overijssel).

365 DAGEN Carmen van Deuren begon in januari 2020 het Arnhemse boekencafé ABC Libertas. Al na twee maanden moest ze haar deuren sluiten. Ze wacht nog altijd op steun.



Na precies 365 dagen van bellen, bezwaren indienen en andere mislukte pogingen om overheidssteun te krijgen, doet Carmen van Deuren haar verhaal. ,,Ik ben best een beetje nerveus”, zegt ze. ,,Ik wil niet overkomen als iemand die verongelijkt is.”

Volledig scherm Carmen van Deuren. © Rolf Hensel

OLYMPISCHE SPELEN Vier maanden voor de Spelen van Tokio heerst in sportland nog volop onduidelijkheid. Gelderse olympiagangers, zoals Dafne Schippers, bereiden zich voor op een bijzondere zomer.

Voor Dafne Schippers voert de route naar de hoofdstad van Japan via het Fanny Blankers-Koen Stadion in Hengelo. De topatlete wil begin juni voor de eerste keer dit jaar een race lopen. In Overijssel moeten vorm, startsnelheid en wedstrijdhardheid worden bevestigd voor de reis naar Tokio.

RECORDBEDRAG VOOR BANKSY Een werk van de mysterieuze kunstenaar Banksy heeft op een veiling een recordbedrag opgebracht van bijna 17 miljoen pond (zo’n 20 miljoen euro). De tekening Game Changer hing voorheen in een ziekenhuis in Southampton. De opbrengst gaat naar de Britse gezondheidszorg en goede doelen, meldt veilinghuis Christie’s.