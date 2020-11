Nieuws Gemist? Nog meer coronamaatregelen en een ‘drugskok’ die stage liep bij ADO den Haag

CORONA, DE STAND VAN ZAKEN | De regionale besmettingscijfers zijn veel minder positief dan de landelijke. Waar in het hele land in een week tijd het aantal positieve testen daalde, was in deze regio nog sprake van een flinke stijging. Bekijk de precieze stand van zaken in onze interactieve kaart . De dagelijkse landelijke besmettingscijfers waren vandaag opnieuw lager: Er werden 7776 positieve tests gemeld. Het aantal positieve tests daalt sinds vrijdag. Desondanks kondigde het kabinet vanavond extra maatregelen aan. Publieke plekken als musea, bioscopen, theaters, pretparken en dierentuinen gaan vanaf donderdag twee weken op slot. Buitenlandse reizen worden tot half januari afgeraden. Lees hier meer .

AANSLAG WENEN | De aanslag door en 20-jarige gewapende man in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen heeft zeker vier levens geëist. Vandaag werd duidelijk dat hij waarschijnlijk de enige schutter was , de politie schoot hem binnen negen minuten dood.

DRUGSLAB | Drie mannen die voor miljoenen euro’s chrystal meth zouden hebben gemaakt in de Achterhoek, stonden vandaag voor de rechter. Een van de verdachten vertelde de rechtbank dat hij naar Nederland was gekomen om te proberen een carrière op te bouwen als profvoetballer. Hij trainde onder meer mee bij ADO Den Haag. Lees hier meer.



WONDER | Te midden van alle ellende na de aardbeving in de Egeïsche Zee was er vandaag ook een teken van hoop. Na vier dagen werd een meisje van vier jaar levend onder het puin vandaan gehaald in de Turkse stad Izmir. Lees hier het verhaal.