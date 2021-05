Nieuws gemist? Noodrem in de grensstreek gaat eraf en Maan draagt geen rokjes meer

GRENSSTREEK Nu de corona-incidentwaarde voor meer dan vijf opeenvolgende werkdagen onder de 100 ligt, heeft Kreis Borken bekendgemaakt dat de zogenoemde handrem eraf gaat. De versoepelingen in de grensregio die tegen de Achterhoek aan ligt, gaan per zondag 16 mei in.

LIJKEN IN DE GANGES Dorpelingen in de Indiase deelstaat Bihar deden deze week een macabere ontdekking. Er dreven tientallen lichamen in de Ganges, vermoedelijk Covid-slachtoffers. Volgens lokale autoriteiten komen de lichamen uit de naburige deelstaat Uttar Pradesh. De lichamen lagen al enkele dagen in het water. Waar in de eerste coronagolf het platteland de dans enigszins leek te ontspringen, is daar nu geen sprake van. De coronacrisis is tot diep in de Indiase dorpen doorgedrongen.

ERNSTIG ONGELUK SCHAATSER De Noorse schaatser Sverre Lunde Pedersen is zwaargewond geraakt door een fietsongeval in zijn thuisland. De 28-jarige allrounder heeft onder meer een scheur in zijn lever en breuken in beide handen. Hij ligt in het ziekenhuis in Ullevål, meldt de Noorse schaatsbond.

MYSTERIEUZE VERMISSING Waar blijft Sjraar nou toch? Het is eind september 1984 en Mieke van Helden is net naar Venlo verhuisd: reden voor een feestje. De feeststemming slaat echter om als haar broer niet komt opdagen. Niets voor de punctuele Sjraar, die net in Nijmegen zijn studie biochemie heeft afgerond, om zomaar verstek te laten gaan. Zou er iets zijn gebeurd?

GEEN ROKJES MEER Maan de Steenwinkel (24) draagt vrijwel nooit meer een rok op het podium na vervelende ervaringen bij haar concerten. De zangeres springt bij optredens graag het publiek in en dan weet niet iedereen zich te gedragen. ,,Ik voelde handen op plekken waar ze absoluut niet thuishoren’’, vertelde ze gisteravond bij Beau.

GIRO De zevende etappe in de Giro d’Italia is gewonnen door Caleb Ewan. In een 181 kilometer lange rit van Notaresco naar Termoli was de Australiër voor de tweede keer deze Giro de snelste. Dylan Groenewegen kwam tekort en werd zevende.

SPIJT Hij heeft er een hekel aan als mensen foto’s en opnames maken van de ellende van anderen en dat dan op sociale media plaatsen. Daar kan hij niet tegen. Zo verklaart de 34-jarige agrariër uit Lunteren de shovel-aanslag op persfotograaf Timothy waar hij van verdacht wordt.

KAAK GEBROKEN Een man is gisteren aan het einde van de middag zwaar mishandeld in het centrum van Arnhem. Als gevolg daarvan brak het slachtoffer, afkomstig uit Eefde, zijn kaak op twee plaatsen. Over de dader of daders is volgens de politie nog weinig bekend.

OP VAKANTIE ? Het algemene negatieve reisadvies dat al maanden voor de hele wereld gold, vervalt vanaf middernacht. Waar kunnen we heen en waar moeten we op letten? Vier vragen.

