Nieuws gemist? NS sluit servicepunten op stations en Gelderlander op kandidatenlijst FvD

Dit is een selectie van het nieuws van zaterdag 26 december, tweede kerstdag.

FvD kandidatenlijst bekend Op de nieuwe kandidatenlijst van Forum voor Democratie staat oud-VVD’er Wybren van Haga op 2. De omstreden voorzitter van de jongerentak van de partij, Freek Jansen, staat opnieuw op 7. De Gelderse fractievoorzitter Arjan de Kok staat op plaats elf.

Volledig scherm Arjan de Kok, voorman van Forum voor Democratie Gelderland. © Foto Freddy Schinkel

Minder coronabesmettingen Voor het eerst in een week tijd ligt het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen dat vanuit deze regio bij het RIVM is gemeld, onder de 1000. In totaal kwamen er 991 nieuwe besmettingen bij.

Huis uitgezet Tom en Els Bakker verlieten begin dit jaar gedwongen hun woonboerderij in Elst. Hun huis staat officieel in de stankcirkel van het boerenbedrijf van de buren. Tien maanden later praten ze over een leven waarin de tegenslag van corona ‘een detail’ is.

Explosie dreunt na Op een stralende dag in mei blaast Benno S. in de Nijmeegse wijk Lindenholt zijn huis op. De gasexplosie blaast twee verdiepingen weg, de wijk schudt op zijn grondvesten. Het regent dakpannen en glas. Buurtgenoten halen de man onder het puin vandaan. Hij heeft brandwonden aan handen en hoofd. Het is een wonder dat verder niemand in de wijk gewond is geraakt, zegt burgemeester Hubert Bruls. Ja, Abu Sanoh, achterbuurman van S., heeft heel veel geluk gehad. Maar hij heeft nog veel meer verloren.

Volledig scherm Abu Sanoh kijkt via zijn keuken naar de plek (zie spiegeling in ruit ) waar in mei nog een huis stond dat Benno S. had opgeblazen. © Raphael Drent

Zware windstoten Het KNMI waarschuwt voor zeer zware windstoten op zaterdagavond, in de nacht naar zondag en op zondagochtend. Het weerinstituut heeft code geel afgekondigd voor Zeeland, Noord- en Zuid-Holland, het IJsselmeer, Friesland en de Wadden.

Dennis pleegde zelfmoord Gerard en Maike Schoonhoven uit Wapenveld verloren eind augustus zoon Dennis. Hun enige kind beroofde zich van het leven nadat hij wist weg te lopen uit de Apeldoornse instelling GGNet, waar hij verbleef op de gesloten afdeling. Een indringend gesprek met Maike Schoonhoven over het grootst denkbare verdriet voor een ouder: het verlies van een kind. ‘Zonder liefde gaat het niet’.

Gehavende Theo Ze heeft nooit spijt gehad van het besluit om naar buiten te treden met haar dramatische levensverhaal. Thea Hartgerink-Lamers (82), opgegroeid in de Zelhemse buurtschap Velswijk, raakt bij velen een gevoelige snaar met interviews in de Gelderlander en de documentaire 75 Jaar Vrijheid Zelhem.

Volledig scherm De 82-jarige Thea Hartgerink-Lamers. © theo kock persfotografie

NS schrapt banen De Nederlandse Spoorwegen willen rigoureus snoeien in het aantal personeelsleden op de stations Nijmegen en Ede-Wageningen. Bemenste balies verdwijnen en servicepersoneel wordt wegbezuinigd. 341 fulltime banen staan op de tocht. Slechts 10 stations houden een volledige bezetting met ticketbalies. ‘Als je als reiziger een vraag hebt moet je naar een praatpaal.’