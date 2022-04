Nieuws gemist? OM denkt dat verdachte (32) uit regio Arnhem schutter was bij dubbele moord McDonald’s en vanaf 11 april geen PCR-test meer bij GGD

EDESE (36) BLIJFT VOORLOPIG IN DE CEL VOOR DOODRIJDEN ZORGBEVEILIGER | De 36-jarige Edese vrouw die op een parkeerplaats in Ede de 64-jarige Ben uit Gaanderen doodreed, blijft vastzitten. Haar voorlopige hechtenis is met maximaal drie maanden verlengd. Dat heeft rechtbank in Arnhem vrijdagochtend bekendgemaakt.

LOTING WK QATAR | Het Nederlands elftal speelt eind dit jaar in de poulefase van het WK achtereenvolgens tegen Senegal, Ecuador en Qatar. Dat is de uitkomst van de loting in Doha vanavond. Daarmee zag bondscoach Louis van Gaal zijn voorspelling van dinsdagavond uitkomen.

VALENTIJN IS IN DE BAN VAN DE CELLO | Valentijn Jeukendrup uit Velp (13) staat zaterdag 2 april in de halve finale van het landelijke Prinses Christina Klassiek Concours. Op cello brengt hij Variations on one string van Paganini.

TOENEMENDE KRITIEK OP UITZETTEN VAN ANTIKRAKER VOOR VLUCHTELINGEN | Het regent opzeggingen. In Malden, Renkum, Nijmegen en Doetinchem moeten antikrakers weg uit de oude scholen, kerken en zorgcentra waar ze tijdelijk wonen. Dit om plaats te maken voor Oekraïense vluchtelingen. Die nood is heel hoog, maar de woningnood ook. De kritiek op het wegbonjouren van antikrakers ‘die zelf voor die onzekerheid kiezen’ zwelt aan.

SNEEUWPOP BOUWEN | Op de meeste plaatsen in het Rijk van Nijmegen bleef de sneeuw maar heel even liggen. Het dunne laagje smolt in de loop van de ochtend vrijwel overal weg. Maar niet in de bossen van Berg en Dal. Daar was een groot deel van de dag volop sneeuwpret mogelijk.

DUBBELE MOORD MCDONALDS | Justitie gaat ervan uit dat de 32-jarige verdachte van de dubbele moord in de McDonald’s in Zwolle de schutter is. Hij blijft nog zeker twee weken in de cel. De man uit de regio Arnhem meldde zich uren na de moord zelf bij de politie en heeft een verklaring afgelegd.

VEROORDEELDE PIANOSTEMMER OVERLEDEN | De 54-jarige pianostemmer die in 2017 de dominee in Rhenoy in de kerk met een hamer bijna doodsloeg, is overleden. Dat bevestigt zijn advocaat. Wijnand B. is op 22 februari overleden. Hij zat sinds enkele weken in een zorginstelling van de geestelijke gezondheidszorg.

EREDIVISIE VOETBALLERS AANDEELHOUDERS IN ILLEGAAL GOKBEDRIJF | Meerdere profvoetballers blijken betrokken te zijn bij een illegaal gokbedrijf. Zo kochten Sparta-spelers Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers aandelen en maakten andere spelers, onder wie Oranje-international Jordy Clasie, grote bedragen over naar een rekening van het bedrijf.

VERLOSKUNDIGEN PROTESTEREN | Wie in Nederland bevalt, heeft veel voor het kiezen. Thuis, in het ziekenhuis met een arts binnen handbereik, wel of niet met de halve familie erbij, pijnstilling via een prik of pompje of juist alles op eigen kracht. Maar of dat zo blijft? Verloskundigen vrezen voor de beste zorg aan zwangeren, door een nieuw financieringsplan. ‘Machtige ziekenhuizen zullen straks de bevalling bepalen’

ARNHEMMERS BOOS OM WET VOORKEURSRECHT GEMEENTEN | Honderdvijftig bewoners rondom de Schaapsdrift hebben een brief ontvangen waarin staat dat ze hun huis alleen nog aan de gemeente mogen verkopen. Als een vrolijke fietskoerier bij Liesbeth Kruijsen aan de Schaapsdrift voor de deur staat, gaan bij haar niet direct alarmbellen af. Maar al snel komt de stoom uit haar oren: de zogenoemde Wet voorkeursrecht gemeenten is van toepassing op haar huis.

OLIEDEPOT BELGOROD GETROFFEN DOOR RAKETTEN | Oekraïense helikopters zouden vandaag een gewaagde aanval in Rusland hebben uitgevoerd. Op beelden is te zien dat een oliedepot in Belgorod wordt getroffen door raketten. Oekraïense gevechtshelikopters is gelukt de Russische luchtverdediging te omzeilen voor een spectaculaire aanval. De gouverneur van de regio, Vyacheslav Gladkov, heeft de aanval bevestigd en gezegd dat het een Oekraïense aanval was.

KIKKER IN JE BIL | Je ontkomt er niet aan, zeker niet als redactie van een dagblad: de jaarlijkse grappen en grollen van 1 april. Ook dit jaar kregen we weer de nodige mails, persberichten en tips waarvan onze wenkbrauwen gingen fronsen. Lees ze hier.

TANJA JESS WOEST OP JUICEKANAAL RODDELPRAAT | Tanja Jess (55) is woest op het juicekanaal Roddelpraat, dat door Jan Roos en Dennis Schouten wordt gepresenteerd. Gisteren maakten de mannen in een YouTube-aflevering bekend dat Tanja’s man en musicalster Charly Luske (43) vreemd zou gaan en stelden ze dat het huwelijk tussen de twee beëindigd zou zijn. De actrice erkent relatieproblemen te hebben, maar wil dit binnen de privacy van haar gezin oplossen. ‘Het is een zoektocht waar wij nog niet helemaal uit zijn’, schrijft ze onder meer.

NIEUWE CORONAFASE: GEEN PCR-TEST MEER BIJ GGD | Opnieuw schroeft het kabinet coronamaatregelen terug. Het massale PCR-testen is vanaf 11 april overbodig, een zelftest is dan genoeg. Ook komt er naast het OMT een MIT, een Maatschappelijk Impact Team, voor bredere advisering.

BROERS UIT EDE HOREN CELSTRAF EISEN VOOR AANRANDEN ZES VROUWEN | In amper een half jaar tijd zou de 24-jarige Marwan K.A. uit Ede vorig jaar zes jonge vrouwen in Arnhem, Nijmegen en Ede en het Duitse Schuttorf hebben aangerand. De slachtoffers zitten stuk, lieten ze donderdag aan de rechtbank in Arnhem weten.

LENTESNEEUW | Maart roert zijn staart en april doet wat ie wil! En dat betekent sneeuw. Bekijk jullie mooiste sneeuwfoto’s hier.

Nationaal Park de Hoge Veluwe © Martin Koops