Nieuws gemist? OM eist 6 jaar cel voor teruggekeerde IS-vrouw Angela B. en Olympisch vuur brandt in Peking

Verdachte (15) langer vast voor dood Nijmegenaar: is Casper gestoken omdat hij geen wiet wilde halen? | De 15-jarige jongen die verdacht wordt van het doden van Nijmegenaar Casper Verheijen (29) blijft langer vastzitten. Zijn voorlopige hechtenis is met 30 dagen verlengd. De verdachte zou topskater Casper vorige maand in Amsterdam hebben neergestoken. Vermoedelijk na een ruzie over wiet.

Volledig scherm Casper Verheijen was een Nijmeegse topskater. Hij overleed op 29-jarige leeftijd na een steekincident in Amsterdam. © Vïnïx Vlemmïx

Minuut stilte voor gedode Duitse agenten, grote hoeveelheid wild gevonden bij verdachten | In heel Duitsland is vrijdag om 10.00 uur een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de twee agenten die maandag zijn doodgeschoten bij een voertuigcontrole in het zuidwesten van de Bondsrepubliek. De bewijzen tegen de twee gearresteerde verdachten stapelen zich intussen op.

NOS-correspondent wordt live uit beeld weggetrokken door Chinese beveiliger | NOS-correspondent Sjoerd den Daas is door een Chinese beveiliger ruw onderbroken tijdens een liveverbinding met de studio van het Journaal in Nederland. Hij moest daardoor zijn optreden afbreken.

Volledig scherm NOS-correspondent Sjoerd den Daas werd weggetrokken door een beveiliger in China. © NOS

‘Reddingswerker denkt teken van leven bij Rayan te zien’, moeder houdt hoop | Rayan heeft vanmorgen een teken van leven gegeven, schrijft de lokale nieuwssite Le360 op basis van bronnen die ter plaatse zijn. Reddingswerkers zouden een kleine beweging hebben gezien op camerabeelden die in de put zijn gemaakt, waaruit een medewerker van de reddingsoperatie heeft opgemaakt dat het jongetje nog leeft.

Olympisch vuur brandt in Peking na openingsceremonie van ruim twee uur | De 24ste editie van de Winterspelen zijn officieel geopend. Na een openingsceremonie van twee uur en twintig minuten werd het olympisch vuur ontstoken in het Vogelnest-stadion in Peking, waar Lindsay van Zundert en Kjeld Nuis de Nederlandse vlag droegen.

Volledig scherm Kunstschaatsster Lindsay van Zundert en schaatser Kjeld Nuis dragen de Nederlandse vlag tijdens de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen 2022 in het Vogelnest-stadion van Beijing, China. © ANP

Achterstand bij RIVM loopt op naar 124.000 positieve tests, minder patiënten in ziekenhuis en op ic | De achterstand bij het RIVM is voor de derde dag op rij toegenomen. Het instituut loopt nu 124.000 vastgestelde gevallen achter. Dat is het op een na hoogste aantal ooit. In de afgelopen week lukte het om om 553.509 positieve tests te registreren bij het RIVM. Dat komt neer op 79.073 nieuwe gevallen per dag.

Wolf is niet de alleenheerser in het bos, blijkt nu ook uit videobeelden | Nieuwe beelden van interactie tussen wolven en wilde zwijnen op videobeelden van wildcamera’s van Natuurmonumenten laten zien dat de wolf zeker niet de nieuwe alleenheerser is in het bos. Het dier moet afdruipen na ontmoetingen met grote zwijnen.

Bestuurder rijdt met meer dan 200 kilometer per uur over A50; achtervolging eindigt met botsing in Nijmegen | Met meer dan 200 kilometer per uur reed een 25-jarige bestuurder uit Zaltbommel donderdagavond over de A50 richting Nijmegen. Na een achtervolging door meerdere politiewagens, eindigde de dollemansrit abrupt met een aanrijding op de Industrieweg in die stad.

Volledig scherm Met deze auto reed een 25-jarige man uit Zaltbommel donderdagavond over de A50 richting Nijmegen. Daarbij bereikte hij snelheden booven de 200 kilometer per uur. © John Beckmann / Persbureau Heitink

Justitie eist steeds hogere straffen tegen terugkerende IS-vrouwen: ‘Ze bleven tot het laatst’ | Het Openbaar Ministerie wil dat de teruggekeerde IS-vrouw Angela B. uit Soesterberg 6 jaar de cel ingaat, het is de hoogste strafeis tegen een vrouwelijke Syriëganger tot nu toe. B. zei vanochtend in de rechtbank dat ‘naar Syrië gaan de grootste fout in mijn leven is geweest’.

Dag van de frikandel: dit zijn de lekkerste | Het is vandaag Dag van de Frikandel. Een goede dag om er eentje te halen bij je favoriete cafetaria of om er een stel in de frituur te gooien.