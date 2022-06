Nieuws gemist? OM eist levenslange celstraf tegen moordverdachten Peter R. de Vries en Donny M. verdacht van ontvoering en ombrengen 9-jarige Gino

DONNY M. VERDACHT VAN MOORD | De 22-jarige Donny M. uit Geleen wordt verdacht van de ontvoering en het ombrengen van de 9-jarige Gino. Zijn voorarrest is met twee weken verlengd. Hij moet ook voor nader onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. Dat maakte de rechter-commissaris in Maastricht vanmiddag bekend.

ONGEHOORD NEDERLAND SCHENDT JOURNALISTIEKE CODE | Ongehoord Nederland heeft de afgelopen maanden de Journalistieke Code van de NPO op diverse punten geschonden. Dat concludeert ombudsman Margo Smit na een onderzoek. Het gaat dan onder meer om schending van de code op het punt van betrouwbaarheid en daardoor het passief en actief bijdragen aan verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie.

OM EIST LEVENSLANG MOORDVERDACHTEN DE VRIES | De kinderen van Peter R. de Vries hebben in de Amsterdamse rechtbank emotionele slachtofferverklaringen afgelegd. Dochter Kelly: ,,Peter Rudolf de Vries gaat voor altijd de geschiedenisboeken in. Net als jullie. Maar over mijn vader zullen ze schrijven dat hij een held was.”

ARNHEMSE TERREURGROEP | Drie mannen van de zogenoemde Arnhemse terreurgroep zijn dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen tot 16,5 jaar. Het trio bereidde met nog drie anderen een bloedige aanslag voor op een willekeurig lhbti-festival in Nederland, maar werd vroegtijdig opgerold bij een undercoveroperatie van de politie.

VERTICALE ZONNEPANELEN | Een landelijke primeur in Culemborg. Agrariër Gijs de Raad heeft als eerste in Nederland een weiland met verticale zonnepanelen. En tussen die energieopwekkers is alle ruimte voor koeien en zijn favoriete wild, de patrijs.

NELSON M. | In Mexico-Stad is zondag de uit Lelystad afkomstige Nelson M. opgepakt. M. wordt in Nederland verdacht van het voortzetten van de verboden pedofielenvereniging Martijn en van het bezit van 10.000 afbeeldingen met kinderporno. Het Openbaar Ministerie is momenteel niet in overleg met de Mexicaanse autoriteiten over een mogelijke uitlevering.

HEKSENJACHT | Een man uit Geleen is de afgelopen dagen overladen met ernstige bedreigingen en doodsverwensingen nadat hij op sociale media ten onrechte werd aangewezen als de verdachte van de moord op de 9-jarige Gino. De politie moest ingrijpen om erger te voorkomen, bevestigt de moeder van de ‘verkeerde’ Donny. ,,Dit had helemaal verkeerd kunnen aflopen.”

BROEDERLIEFDE | Melvin Silberie, een van de mannen van de formatie Broederliefde, zou op donderdag 2 juni zijn opgepakt na afloop van de FunX Awards. De rapper zou twee lichttechnici van het evenement achter de schermen hebben mishandeld. Dat melden verschillende bronnen. De politie Amsterdam wil niet bevestigen of het om Silberie gaat, maar laat wel weten dat er op die bewuste avond een 28-jarige Rotterdammer is opgepakt.

VERMISSING REINDER BRUINSMA | De 39-jarige Reinder Bruinsma uit Apeldoorn is vermist sinds hij het festival Opwekking in Biddinghuizen bezocht. In de nacht van zaterdag op zondag vertrok hij uit de tent waarin hij sliep, nadat hij eerst allerlei religieuze teksten riep.

Volledig scherm Reinder Bruinsma (39) is vermist sinds de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 juni. © ANP / Privéfoto

ZWEMMEN IN BIER | Huisregels ophangen en hopen dat er geen mensen zijn die het willen verkloten voor de rest. Heel veel meer kunnen organisatoren van feesten in Twente niet doen, om een situatie zoals die met Mart Hoogkamer in Beckum te voorkomen, zeggen ze. Al gaat de ene artiest beter om met een gegooid biertje, dan de ander. „Sommigen hebben het aan hun kont hangen.”

7 JAAR EN TBS VOOR PAKKETBEZORGER | In de hoger beroepzaak van Tarik O. heeft justitie dinsdag opnieuw een gevangenisstraf van 7 jaar plus tbs met dwangbehandeling geëist. De toen 18-jarige pakketbezorger reed op 24 november 2020 Wijchenaar Sebastiaan (42) dood, nadat laatstgenoemde hem aansprak op zijn rijgedrag.

MET DE KRUIWAGEN NAAR PARIJS | ,,Ik heb nooit gedacht: waar ben ik aan begonnen’’ vertelt Henry Mentink na een bezoek bij het Unesco-hoofdkantoor. Hij finishte er dinsdag zijn kruiwagentocht naar Parijs. Ondanks dat hij de wereld niet op de werelderfgoedlijst heeft gekregen, kijkt de inwoner van Varik met een goed gevoel terug.

AGENT MEEGESLEURD: POGING TOT DOODSLAG | Hij scheurde weg toen een agent hem wilde aanspreken en sleurde de politieman meters aan zijn auto met zich mee. De man (21) die dát afgelopen weekend vermoedelijk deed in Nijmegen zit nog altijd vast. Hij wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en doodslag.

JEHOVA’S GETUIGEN VRIJGESPROKEN | Jehova’s Getuigen discrimineerden ex-gelovigen niet door ze sociaal dood te verklaren, dat oordeelt het Belgische gerechtshof. In een eerdere zaak werd de organisatie wel veroordeeld voor het buitensluiten van mensen die uit het geloof stapten. Zij verloren vaak hun hele vrienden- en kennissenkring.

DOLLEMANSRIT NIJMEGEN | De politie heeft dinsdagmiddag na een wilde achtervolging een man van 25 uit Maastricht klemgereden en aangehouden, op de Ubbergseweg in Nijmegen. De man kreeg om 12.00 uur op de A73 ter hoogte van Heumen een stopteken van de Koninklijke Marechaussee vanwege asociaal rijgedrag, waarop hij vluchtte. ,,Vervolgens heeft de man levensgevaarlijk rijgedrag vertoond in en rondom Nijmegen”, aldus een politiewoordvoerder.