Nieuws gemist? Omfietsen vanwege zwanenjongen en geen coronabrandhaarden na feestweekend

GEEN BESMETTINGEN NA FEESTEN? Van grote besmettingsuitbraken blijkt na een eerste weekeinde met volle clubs en discotheken nog geen sprake in de regio. De Gelderse GGD’s zeggen het niet opeens druk te hebben met bron- en contactonderzoeken. Bovendien moeten we leren met coronabrandhaarden om te gaan, stelt GGD-arts Ashis Brahma. ,,We hebben als land nu eenmaal afgesproken dat de geest uit de fles moet.”

Maar wél besmettingen na feest in Enschede: Tim (20) en zijn vrienden konden zaterdagnacht eindelijk weer ‘lekker losgaan’ in discotheek Aspen Valley in Enschede, maar komen nu bedrogen uit. Liefst 9 van de 18 vrienden testten deze week positief op het coronavirus. GGD Twente bevestigt de problemen. ,,Het is één grote chaos nu bij de teststraat.”

TOCH MAAR OM ZE HEEN FIETSEN? Een paartje knobbelzwanen heeft met vier jongen bezit genomen van het fietspad langs de Parkweg tussen Sonsbeek en Zijpendaal in Arnhem. Ze brengen de avond en nacht door op het roze asfalt. Het bijzondere gezin hangt al een paar weken op dezelfde plek onverstoorbaar rond en is inmiddels uitgegroeid tot bezienswaardigheid.

Op het fietspad aan de Parkweg tussen park Sonsbeek en park Zijpendaal ligt iedere avond en ochtend een zwanenkoppel met vier jongen. Ze nestelen zich daar om te slapen. Verbaasde fietsers laveren eromheen.

HUIS STAAT AL 16 JAAR TE KOOP Het huis van John van de Vorstenbosch in Heeswijk-Dinther staat al sinds 6 september 2005 op Funda. Dat betekent dat de woning aan D’n Dolvert het langst te koop staat van alle huizen in Nederland. Volgens Van de Vorstenbosch komt dat door onenigheid met zijn makelaar: ,,Door het contract dat ik heb getekend, heb ik eigenlijk levenslang gekregen.” Lees hier het hele verhaal van John terug.

BOEREN GAAN WEER LOS Terug van weggeweest: boerenprotesten. Volgende week woensdag zal het land weer vergeven zijn van de trekkers die op de openbare weg rijden om te protesteren tegen de stikstofplannen. ,,We gaan een stevige tik uitdelen, en dit is nog maar het begin”, waarschuwt boerenactievoorman Mark van den Oever.

KAT NA ZEVEN JAAR TERUGGEVONDEN In een monumentaal pand in Zeist is tijdens een verbouwing een gemummificeerde kat gevonden. Toen de dierenambulance het beestje ophaalde, bleek het huisdier te zijn gechipt en de chip gewoon nog te werken. Zo werd al snel duidelijk dat de kat Boefje heette en sinds 2014 was vermist.

Boefje raakte 7 jaar geleden gemist en werd teruggevonden achter een schoonsteen.

TOCH EXCUSES VOOR SLAVERNIJVERLEDEN? Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken zet een nieuwe stap op weg naar excuses, erkenning en herstel voor de slavernij. ,,Terugkijken betekent meer dan het verleden onderzoeken. Het betekent ook verantwoording afleggen.’’ Het volgende kabinet moet daar gestalte aan geven.

GEKKE CORONACIJFERS Het aantal positieve coronatests is vandaag gestegen tot het hoogste aantal in ongeveer twee weken. Volgens het RIVM kwamen er tussen woensdagochtend en donderdagochtend 845 nieuwe coronagevallen bij. Tegelijkertijd zijn zijn er slechts negen mensen nieuw op een verpleegafdeling beland vanwege Covid-19. Eén persoon ging vanwege corona naar de intensive care. Dat is dan weer het laagste aantal ziekenhuisopnames sinds half oktober. Hoe zit dat?