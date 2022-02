Nieuws Gemist? Omikron houdt pashokjes dicht en deze man groef met zijn blote handen naar Rayan (5)

STEEKPARTIJ IN WONING | Bij een steekincident in een woning aan de Ruys de Beerenbrouckstraat in Nijmegen is zondagmiddag een vrouw zwaargewond geraakt. Ze is met een ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



ROEST PAKT ZILVER | Patrick Roest greep het zilver op de 5 kilometer en kwam een halve seconde te kort voor een gouden medaille, die na een ferme eindspurt toch voor de Zweed Nils van der Poel was. De schaatser uit Lekkerkerk was er na afloop goed ziek van. ,,Ja, ik voel mij wel klote.”



Het verhaal van beide rivalen gaat terug naar toen ze 12 jaar waren. Roest inspireerde de Zweed destijds al en de Nederlander trainde nu een jaar lang met de gedachte om het gat te dichten. Lees meer.



SVEN SCHAAMT ZICH (EEN BEETJE) | Op zijn vijfde Olympische Spelen heeft Sven Kramer zijn laatste race op de 5000 meter uit zijn rijke carrière geschaatst. De kampioen van Vancouver 2010, Sotsji 2014 en Pyeongchang 2018 op deze afstand kwam op de Winterspelen van Peking in de eerste rit tot een tijd van 6.17,04, goed voor ‘slechts’ de negende plek.



VOGEL BLOKKEERT KOMST ZONNEVELD | De rechtbank haalt een streep door de komst van een park van 40.000 zonnepanelen op landgoed Quadenoord bij Renkum. De kans dat het zonneveld het leefgebied van de beschermde wespendief en boomleeuwerik verstoort, is te groot, zo oordeelt de bestuursrechter.



WINDMOLENDROOM SPAT UITEEN | Zes jaar lang werkte de gemeente Culemborg aan een duurzame droom: een coöperatief windpark waarbij Culemborgers zelf zouden meedelen in de winst. Maar de molens kwamen er niet, omwonenden voelden zich bedrogen en Culemborg werd zelfs landelijk nieuws. Wat rest is diep wantrouwen tussen alle partijen.



PETJE OP, PETJE AF | De PVV, Forum voor Democratie en ook JA21 maken een gewoonte van het zogenoemde eenmanskartel: kandidaten nemen plaats in drie raden tegelijk. Zo schoof Forum Achterhoeker Gideon van Meijeren deze week naar voren als lijsttrekker in Den Haag. Hij zit ook al in de Provinciale Staten van Zuid-Holland én in de Tweede Kamer. Columnist Rob Berends vraagt zich af of ze bij Forum en de PVV wel weten dat ze met hun dubbelfuncties in de voetsporen stappen van de partijen die ze te vuur en te zwaar bestrijden. Lees meer.



ROUW OM RAYAN | Zowel in als buiten Marokko leven mensen mee met de nabestaanden van de 5-jarige kleuter Rayan, wiens lichaam zaterdag na een dagenlange reddingsoperatie uit een diepe put werd gehaald. Intussen gaan de beelden van ervaren waterputgraver Ali Sahraou de wereld rond. Ali Sahraoui bood zijn expertise vrijwillig aan, hield het hoofd koel en bleef met zijn blote handen verder graven.

‘MANCHESTER AAN DE WAAL’ | Na het ‘Chelsea van de Betuwe’ in Lienden ontpopt TEC zich tot ‘Manchester aan de Waal’. De Tielse club lijkt de jacht op de amateurtop van Nederland nu écht ingezet te hebben. Voorganger FC Lienden kwam tot twee kampioenschappen in de topklasse en één algehele amateurtitel. TEC heeft dezelfde ambities.



VITESSE RECHT DE RUG | Thomas Letsch neemt Jeroen Houwen in bescherming. De doelman van Vitesse houdt na zijn flater tegen FC Twente het vertrouwen van de coach. Maar de ergernis over het foutenfestival en de 3-0 nederlaag is er niet minder om.



FABIO STRIKES AGAIN | Fabio Jakobsen heeft de vijfde en laatste etappe van de Ronde van Valencia gewonnen. De Nederlandse sprinter van Quick-Step - Alpha Vinyl klopte de Italiaan Elia Viviani en de Noor Alexander Kristoff. Twee jaar geleden won de 25-jarige sprinter uit Heukelum ook al de afsluitende rit in de Ronde van Valencia.



BARCELONA SCHITTERT WEER EENS | FC Barcelona heeft de vierde plaats in La Liga overgenomen van Atlético Madrid. Beide ploegen troffen elkaar in Camp Nou en Barça boekte met Frenkie de Jong een spectaculaire zege: 4-2. Luuk de Jong bleef op de bank, Memphis Depay ontbrak nog vanwege een spierblessure.



ROEP OM BONY | Het spel van NEC is te voorspelbaar geworden. Een gebrek aan ideeën zorgde voor een teleurstellend 1-1-gelijkspel bij hekkensluiter PEC Zwolle. Ondertussen zwengelt het gemor aan bij de spelers. Lees meer.



SKILERAAR HAALT UIT | Een ruzie tussen enkele Nederlanders is donderdagavond in het Oostenrijkse district Zell am See flink uit de hand gelopen. Een 26-jarige Nederlander sloeg de twee landgenoten in Wald im Pinzgau (Salzburgerland) met zijn vuist zo hard tegen het hoofd dat ze vrijwel gelijktijdig achterover sloegen en roerloos bleven liggen, citeren Oostenrijkse media uit een politiebericht.



WATERMUSEUM HEEFT LAST VAN... | Het Nederlands Watermuseum in Arnhem is zondagmiddag tijdelijk gesloten. De reden? Het overvloedige water dat vanuit het Sonsbeekpark naar het museum was gestroomd.

OMIKRON PLAAGT MIDDENSTAND | De wanhoop groeit bij horecazaken en winkels in de Arnhemse binnenstad over het gebrek aan personeel. Ze waren al veel mensen kwijtgeraakt tijdens de lockdown. Nu door omikron soms tot een kwart van het personeel uitvalt, stapelen de problemen zich op. ,,Ik slaap er slecht van.”



MINDER TREINEN | ProRail heeft maandag te weinig personeel bij de verkeersleidingspost in Utrecht en daardoor rijden die dag tussen 07.00 en 15.00 uur minder treinen op meerdere trajecten, twittert ProRail. Het geldt onder meer voor de lijn Arnhem-Rotterdam. ,,Check in de reisplanner van NS of dit effect heeft op jouw reis”, zo adviseert ProRail.



OEPS, KUNST BLIJKT URN | Je koopt een mooi kunstobject in de vorm van een traan en thuis blijkt het te gaan om een urn gevuld met inhoud, mogelijk as van een overledene. Het overkwam een klant van een kringloopwinkel in Dieren.

