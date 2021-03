Nieuws gemist? Onbetaald overwerken in de supermarkt frustreert jongeren en covid-afdelingen in ziekenhuizen stromen vol.

ARRESTATIES OP URK NA MISHANDELING VERSLAGGEVER | De politie op Urk heeft maandag twee mannen (van 26 en 28 jaar) uit die plaats aangehouden wegens de mishandeling van een verslaggever zondag bij de Sionkerk. Ze hadden zichzelf gemeld bij de politie. Zondag werd al een 35-jarige man uit Urk aangehouden op verdenking van het inrijden op de verslaggever van PowNed.

VEEL GGD'S VOLGEBOEKT | Hans (76) is uitgenodigd voor een prik, maar komt er bijna niet tussen. Minister Hugo de Jonge stelt dat 75-plussers nu aan de beurt zijn voor vaccinatie, half april de 70- tot 74-jarigen en eind april mensen van 65 tot 69. Maar de 76-jarige Hans Duyvestijn uit Best kreeg bij de GGD aanvankelijk te horen dat alles tot en met april zit volgeboekt, of het nu gaat om Best, Eindhoven, Den Bosch, Helmond of Tilburg. ‘We worden voor de gek gehouden.’

Volledig scherm Hans Duyvestijn ergert zich aan feit dat minister doet alsof ouderen volgens schema worden ingeënt, terwijl hij als 75plusser geen prikafspraak kan maken. © Kees Martens/DCI Media

ONBETAALD OVERWERKEN IN DE SUPERMARKT | Het verhaal van een 15-jarig meisje uit Aalten dat niet betaald krijgt voor overuren die ze werkt in de lokale Jumbo-supermarkt, roept veel herkenning op. Jongeren die werkten bij dezelfde keten, maar ook bij Albert Heijn, Lidl, Jan Linders, en Plus, herkennen het verhaal. Maar er is ook kritiek. ,,Ik ben zelf een keer opgesloten in het kantoor omdat ik naar huis wilde voordat alles klaar was’’, zegt een jongere die al lange tijd in verschillende supermarkten werkt.

NIJMEEGSE FOTOGRAAF AFGEVOERD BIJ DEMONSTRATIE | Ook de Nijmeegse fotograaf Norbert Voskens is gistermiddag bij de demonstratie op het Museumplein in Amsterdam opgepakt en afgevoerd door de politie. Dat overkwam ook verslaggever Arnold Karskens van Ongehoord Nederland. ,,Ik heb me niet bedreigd gevoeld en ben niet geïntimideerd. Ik ben correct behandeld. Toch vind ik het niet kunnen.’’

MICHELINSTERREN UITGEREIKT | Restaurant De Kromme Dissel beleeft een historische dag. Het restaurant uit Heelsum behoudt ook dit jaar haar Michelinster. Het restaurant, onder leiding van chef-kok Tonny Berentsen, heeft daarmee een halve eeuw aaneengesloten op sterrenniveau gekookt.

VROUW KRIJGT KLAP VAN MOUNTAINBIKER | Een vrouw (57) uit Nijmegen is mishandeld toen ze haar honden uitliet in Heumensoord. Verschillende mountainbikers fietsten door het bos. Omdat het geen mountainbikeroute betrof, sprak het slachtoffer de fietsers daarop aan. Vervolgens ontstond er een discussie en kreeg de vrouw een klap van een mountainbiker. Ze liep daarbij een kneuzing in haar gezicht op.

COVID-AFDELINGEN STROMEN WEER VOL | Terwijl iedereen snakt naar versoepeling van de coronamaatregelen, wordt er in de ziekenhuizen nog gevochten om de levens van veel covid-patiënten. De speciale corona-afdelingen stromen de laatste weken weer vol. ,,Terwijl de zoon op de eerste hulp werd binnengere­den, stierf boven zijn moeder op de co­vid-afdeling. Hij kon niet eens meer afscheid van haar nemen. Zelf is de zoon later ook gestorven.”

KINDEREN VINDEN BOTRESTEN TIJDENS BUITENSPELEN | Bewoners van de Van Beethovenstraat in Nijmegen-Oost zijn geschrokken en verontwaardigd, nadat kinderen uit de buurt afgelopen week op een speelveldje een schedel en botten vonden. Naar alle waarschijnlijkheid zijn die afkomstig van de naburige begraafplaats. Het klinkt als een slechte film, maar het was de realiteit in Nijmegen-Oost