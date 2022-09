Nieuws gemist? Ongekend kermisgeweld in Cuijk • Alternatieve bezorgservices • Tieners onwel door drugs

BRIEF AAN OUDERS | De leiding van de school in Doetinchem waar de vrouw werkt die is opgepakt in verband met de zaak Sem Vijverberg, heeft professionele hulp ingeschakeld voor ouders en personeel met vragen over deze zaak. Dat staat in een brief die is uitgedeeld tijdens een bijeenkomst woensdagavond, voor de ouders van de ongeveer vijftig kinderen die de groepen vormen waar de 39-jarige schooljuf uit Doetinchem onderwijs geeft.

LEVENSLANG SLACHTOFFER | Een man uit Ede, die informeerde of hij een luidruchtig biddende bovenbuurman kon helpen, is door het oog van de naald gegaan toen de bovenbuurman hem een kleine week later met talloze messteken aanviel. Hij overleefde maar zal zijn leven lang kampen met littekens en vervelende beperkingen. Donderdag was de rechtszaak.

TIENERS ONWEL DOOR DRUGS? | Verschillende minderjarigen in Duiven zijn woensdagavond ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Dit nadat zij onwel raakten door vermoedelijk verdovende middelen.

KERMISGEWELD IN CUIJK | Een explosie van geweld waarbij iemand door een groep jongeren in elkaar wordt geslagen en met terrasstoelen wordt bewerkt. Eenmaal op de grond gevallen krijgt het slachtoffer met trappen op het lijf nog eens de volle laag.

Volledig scherm Stills uit videobeelden van de vechtpartij op de kermis in Cuijk die rondgaan. © Eigen foto

TWEE KEER TONEELPRIJS | De winnaars van de meest prestigieuze toneelprijzen hebben dit jaar allebei een Gelderse link. Hadewich Minis kreeg de Theo d’Or voor haar ‘weergaloze veelzijdigheid’ in solovoorstelling Girls & Boys van de Arnhemse Toneelgroep Oostpool en Nijmegenaar Bram Suijker een Louis d’Or als ‘acteur die alle rollen aankan’ in Trojan Wars van HNTjong en Het Nationale Theater.

HOE RECHTERS OMGAAN MET WOEDENDE NABESTAANDEN | De moeder van de vermoorde Gino (9) ging woensdag in de rechtbank compleet uit haar dak tegen dader Donny M. Al komen dat soort uitbarstingen weinig voor, ze is bepaald de eerste niet. Maar of het helpt?

NIEUW BEZORGBEDRIJVEN | Nijmeegse maaltijdkoeriers gaan de strijd aan met machtige bezorgreuzen als Deliveroo, Uber Eats en Thuisbezorgd. Ze zijn hun eigen bestelservice in Nijmegen gestart, Bestellenbij.nl. Hun doel: een revolutie ontketenen in de bezorgwereld. ,,Het kan zoveel eerlijker.”

Ook in Arnhem is inmiddels een alternatief bezorgbedrijf actief. Scootbezorgd is zonder meer een vreemde eend in de bijt. Waar het bij de bezorgreuzen namelijk om een zo snel mogelijke levering draait, mikt Scootbezorgd juist op de sociale ontmoeting. Mede om die reden is het Arnhemse initiatief genomineerd voor een landelijke prijs.

WAT IS ER LOOS AAN DE MOLENWEG? | Nijmeegse Frans wordt geterroriseerd in zijn eigen huis: ‘Ik heb met niemand ruzie’. ‘Aso’ op de garagedeur, ingegooide ruiten en een vuurwerkbom tegen het huis. Een woning aan de Molenweg in Nijmegen wordt al maanden belaagd. De reden is een mysterie.

DAAR ZIT JE MOOI MET DE BROKKEN | De complete Putterstraat in Sliedrecht is opengebroken, deels is de straat gewoon een kuil van een meter diep. Gewerkt wordt er niet. Aannemer Van Hattum Infra zag geen brood meer in de vervanging van de riolering. Het bedrijf uit Rhenen heeft zichzelf failliet laten verklaren.

RABOBANK BLIJFT BOER HELPEN | Boer Mark is een grote stikstofvervuiler op de Veluwe, maar krijgt toch nog een miljoenenlening van de bank. De Rabobank zegt een aanjager te willen zijn van een duurzame landbouw, maar in de praktijk komt daar vaak nog weinig van terecht. Lees hier hoe dat zit.