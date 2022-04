Nieuws Gemist? Ontploffing woning Oldenzaal blies zoon uit bed; eis 14 jaar cel voor brandstichting truck

ZOON SLIEP OP ZOLDER OP MOMENT DAT HUIS IN OLDENZAAL ONTPLOFTE | Hij lag nietsvermoedend op bed in zijn slaapkamer op zolder toen de explosie in één klap de hele woning verwoestte. Een dag na het plots instorten van de woning aan de Hoefsmid in Oldenzaal leven er nog veel vragen. Wat is er nu precies gebeurd? En hoe kon de familie overleven? De feiten op een rij.

BOETE EN WERKSTRAF VOOR KERMISONGELUK | Kermisexploitant Frank Vale uit Bergen op Zoom heeft een werkstraf van zestig uur gekregen, waarvan dertig uur voorwaardelijk, voor het veroorzaken van een ernstig ongeluk op de kermis in Wijchen. Zijn bedrijf kreeg een boete van 15.000 euro, waarvan 7.500 voorwaardelijk.

14 JAAR CEL GEËIST VOOR BRANDSTICHTING IN TRUCK | Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar tegen de vermeende opdrachtgever D. van de brandstichting op de vrachtwagen waarin chauffeur Jos Lambregts in Doesburg lag te slapen. Volgens officier van justitie Postma moet de ronselaar R. 12 jaar de cel in. R. regelde twee mannen die het misdrijf uitvoerden. Het motief: uitschakelen van een concurrent in kledingtransporten vanuit het Italiaanse Prato. Op de eerste dag van de zitting kwam ook de zus van het slachtoffer aan het woord.

BARAKKEN HARSKAMP TERUG NAAR DEFENSIE | De opvang voor Oekraïners in Harskamp sluit naar verwachting eind mei. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) laat weten dat Defensie de barakken dan terug wil hebben voor het eigen personeel. Vanaf begin maart worden er honderden Oekraïense vluchtelingen opgevangen in de barakken op legerplaats Harskamp.

NIEUW CORONAVIRUS KOMT ER ZEKER | Een nieuwe versie van het coronavirus dat mogelijk toch weer ziekmakender en is dan het huidige omikronvirus: microbiologen in Nederland houden er rekening mee. Deze dinsdag en woensdag zijn ze in Arnhem bijeen om onder meer te praten over hoe ze de opkomst van nieuwe varianten in de gaten kunnen blijven houden.

‘VET GAAN VOORTAAN DOOR HET LEVEN ALS BOEM BOEM JAVIER’ | NEC-watcher Jeroen Bijma en oud-NEC-speler Danny Hoekman bespreken de verrichtingen van NEC. Deze week over de wereldgoal van Javier Vet tegen SC Cambuur (1-2-zege), de strijd om de achtste plaats en de contractperikelen binnen de selectie. De spelers van NEC denken al aan Europees voetbal. Eerst moet de Nijmeegse club zich plaatsen voor de play-offs en daarvoor zal het contrast tussen thuis- en uitwedstrijden een stuk minder groot moeten worden.

SECTIE MOET UITWIJZEN OF ZE VERMOORD WERD | De afdeling moordzaken van de politie uit het Duitse Krefeld onderzoekt de dood van een 18-jarige Roemeense vrouw. Buren vonden de vrouw donderdag 31 maart bewusteloos in haar woning in Kleef. Zij overleed afgelopen weekend.

DAAR STA JE DAN: TANK EN POMP LEEG | Tank bijna leeg, maar de benzine bij de pomp op? Het kan je deze dagen zomaar ineens gebeuren. Doordat we afgelopen weekend massaal naar de pomp reden, zitten sommige tankstations zoals de Tango in Den Bosch en Rosmalen zonder. ‘Te weinig chauffeurs om te bevoorraden’.

WAT ZIJN DIE BETONNEN BLOKKEN IN DE TUIN VAN MUSEUM ARNHEM? Boven onderlangs ligt de tuin van het Museum Arnhem. Aan de randen liggen betonnen blokken maar wat is precies de functie van die blokken. Archeoloog Leo van Midden legt het uit in deze video. Lees hier het verhaal van Harry van der Ploeg.

KADYROV, DE BABYDRAAK VAN HET KREMLIN, DRAAGT PRADA | Inwoners van het Oekraïense stadje Boetsja wijzen naar de troepen van Kadyrov. Die zouden veel doden op hun geweten hebben. De Tsjetsjeense leider koestert de reputatie van brute dictator.

DE GRAAFSCHAP EN CAMBUUR PRATEN WEER OVER HENDRIKS | De huursoap rond Sam Hendriks krijgt een vervolg: De Graafschap doet een nieuwe poging onder de clausule in het contract uit te komen. De Doetinchemse eerstedivisionist is weer in gesprek met Cambuur en hoopt tot een oplossing te komen.

ZWEMMASTER ROB (78) EN ZIJN 3000 MEDAILLES | Ondanks dat hij in Oostenrijk is ‘aangeskied door een snelheidsduivel’, wil de 78-jarige Arnhemmer Rob Hanou zijn hall of fame – een met 3000 medailles uitpuilende gang – verder uitbreiden. Hier lees je zijn verhaal. Kijk ook naar de video.

Volledig scherm Rob Haou en Jos Wolters. © Rolf Hensel / Bert Kamp (Roland Heitink)