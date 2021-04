Nieuws gemist? Ontsnappen aan de avondklok in een vuilniszak en auto rijdt door bloemenkraam

CORONAKAART Het aantal besmettingen is in Winterswijk immens aan het stijgen. Met meer dan een verdubbeling van het aantal nieuwe besmettingen zijn er nu in zeven dagen de meeste besmettingen sinds een half jaar.

In die gemeente raakte 3,4 op de 1000 mensen de afgelopen weke besmet. In de gemeente Grave nog veel meer: bijna 5 op de 1000. Maar Winterswijk kent de op vier gemeente na hardste stijging van het aantal infecties: plus 115 procent. Neder-Betuwe komt daar kort achter: plus 106 procent. En ook gemeenten als Boxmeer, Grave en Sint Anthonis zien de aantallen fors oplopen, tot wel 80 procent.

AUTO DOOR BLOEMENKRAAM Een 80-jarige vrouw uit Nunspeet is vanochtend op de weekmarkt in Nunspeet met haar auto dwars door een bloemenkraam gereden en 30 meter verderop tot stilstand gekomen in een perk van de gemeente. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden.

Volledig scherm De auto reed dwars door een bloemenkraam, nam een paar bloemenkarren mee en kwam dertig meter verderop tot stilstand tegen een paaltje in een perk van de gemeente. © Gemeente Nunspeet

OPVANG DAG EN NACHT Je kind niet alleen overdag maar ook in de nachten en weekenden naar de kinderopvang brengen. Kinderopvang Opstap in Beuningen biedt deze service vanaf mei. Op de Facebookpagina van ‘De Gelderlander’ reageerden bijna duizend mensen met soms felle kritiek. De geplande opening leidt tot stevige discussies. Wat vinden we hier nu eigenlijk van?

Volledig scherm Mariska met haar kinderen. © Koen Verheijden

VUILNISZAK Mariska Dijkman gokt het erop. Na een drankje bij de buurman gaat de 41-jarige Oldenzaalse tijdens de avondklok richting huis. Dat doet ze vermomd in een vuilniszak. Politieagent Robbert Wijdenes (29) is stomverbaasd als hij tijdens zijn surveillance door de binnenstad twee schoenen onder een zak ziet uitsteken. Het verhaal achter de virale foto door de ogen van burger en politie.

PLANETEN EN KOMETEN Tijdens zijn studie technische natuurkunde in Delft raakte Rudy Rooth (64) gefascineerd door de optica, de leer van de lenzen en het licht. „Ik bouwde toen mijn eerste eigen telescoop, de grote uitdaging was het slijpen van de spiegels”, vertelt Rooth.

„Mijn tweede telescoop bouwde ik een paar jaar later, in 1983. Een veel grotere. Ook daarvan heb ik zelf de spiegels geslepen. Ik bouwde er een statief met een volginrichting voor. Omdat de aarde draait moet je je object blijven volgen, anders verdwijnt het steeds uit beeld.’’

Volledig scherm Rudy maakt het dak open, zodat zijn enorme zelf gebouwde telescoop door het open dak naar de hemel kan worden ingesteld. © Eveline van Elk

POSITIEF PERSOON Martine Reesink uit Duiven is door de vakjury van de BID Positivity award verkozen tot meest positieve persoon van Gelderland. De Duivense positieveling was genomineerd in de categorie ‘Meest positieve onbekende Nederlander’, maar dolf het onderspit tegen Masha Struik uit Utrecht.

,,Toen ik zag dat je je kon aanmelden voor deze award dacht ik: als er een award is waar ik voor in aanmerking kom is dit het wel. Ik doe altijd ontzettend mijn best om positief te blijven”, zei Reesink in februari in deze krant. De Duivense werd vorig jaar gediagnostiseerd met het Ehlers-Danlos Syndroom (EDS), maar blijft ondanks de dagelijkse pijn positief in het leven staan.

ZIEKENBOEG NEC NEC heeft een waslijst aan geblesseerden voorafgaand aan de ontmoeting met Jong Ajax. Naast Rens van Eijden en Joep van der Sluijs zijn ook Norbert Alblas, Thibo Baeten en Kevin Bukusu er vrijdagavond in Amsterdam niet bij. Jordy Bruijn is een vraagteken bij de eerstedivisieclub uit Nijmegen.

Volledig scherm NEC-spelers. players of NEC celebrating the goal of NEC player Edgar Baretto 3-2 during the match. © Pro Shots / Stefan Koops