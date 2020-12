Nieuws gemist? Onverantwoord om maatregelen te versoepelen en rechtszaak doodgeschoten Naomi

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem, De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van dinsdag 8 december.

NIET VERSOEPELEN ,,Het is volkomen onverantwoord nu te versoepelen’’, stelt de Nijmeegse arts-microbioloog Bert Mulder van het Red Team. De fors stijgende besmettingscijfers zijn misschien wel voor een deel te verklaren, maar het kan wel tot februari duren tot de huidige getallen gaan dalen. Het gaat helemaal de verkeerde kant op met het aantal coronabesmettingen. Landelijk was er de afgelopen week al een stijging met meer dan 20 procent, in de regio is de situatie nog veel zorgelijker.

Volledig scherm Microbioloog van CWZ en lid Redteam Bert Mulder. © Paul Rapp

Ook het kabinet denkt niet aan versoepeling bleek tijdens de persconferentie dinsdagavond.

KORTE LONTJES Ongeluk en agressie in het verkeer zitten in een klein hoekje. Het kan je zomaar overkomen. De zinloze dood van Wijchenaar Sebastiaan (42), exact twee weken geleden, maakt veel los. Ook bij drie mensen uit dezelfde gemeente. Zij kregen de afgelopen weken óók te maken met agressie in het verkeer. Zo ernstig als bij Sebastiaan liep het gelukkig niet af, impact had het wel. Daarom willen ze hun verhalen delen.

Volledig scherm Deze man is tijdens het wandelen aangereden door een auto op de Van Balverenlaan in het buitengebied van Leur. © Paul Rapp

RECHTSZAAK NAOMI De 46-jarige man uit Rheden die wordt verdacht van het vermoorden van de 35-jarige Arnhemse Naomi afgelopen zomer, zou meermalen op haar hebben geschoten in haar woning in Presikhaaf. Dat zei de officier van justitie dinsdag op een voorbereidende zitting. De verdachte, die vastzit in het huis van bewaring in Arnhem, wenste niet voor het videoscherm te verschijnen. Familieleden van slachtoffer en verdachte waren wel op de zitting aanwezig, waarbij de spanning flink opliep.

BRANDBRIEF OVERLAST De omwonenden van de Millingse weggeefwinkel Pluto op de hoek van Heerbaan en de Wethouder Koenenstraat in Millingen hebben zich in een brandbrief tot de gemeenteraad gewend over de overlast die ze zeggen te ondervinden. Het gaat om ongedierte als gevolg van de bende in de tuin en herrie ‘s nachts nadat de bewoner ‘besluit om om 01.00 uur zijn caravan te gaan slopen’ en ‘drie honden die de hele nacht blaffen nadat ze door hun baasje op straat zijn gezet’.

Volledig scherm Er ligt flink wat rommel rond het pand aan de Heerbaan in Millingen aan de Rijn. Wel achter een schutting trouwens. © DG

VUURWERK WRAAKACTIE De situatie in de Doetinchemse wijk Overstegen lijkt verder te escaleren. Een groep jongeren is vrijdagavond met zwaar vuurwerk bestookt door een of twee buurtbewoners. Mogelijk is dit een wraakactie. In de wijk is het al langere tijd onrustig. Bewoners klagen over overlast en intimidatie door jongeren. Vrijdagavond liep het uit de hand toen vuurwerk werd gegooid naar jongeren die in de buurt van de trimtoestellen aan de Eduard Schilderinkstraat stonden. Overbetuwe heeft voor komend jaar een sluitende begroting van 113 miljoen euro.

GEMEENTEN IN DE FINANCIËLE PROBLEMEN De gemeenteraad van Overbetuwe buigt zich dinsdagavond over een maatregelenpakket dat preventief financieel toezicht door de provincie moet voorkomen. Overbetuwe heeft voor komend jaar een sluitende begroting van 113 miljoen euro. Gedeputeerde Jan Markink maakte de gemeenteraad onlangs duidelijk dat hij forse ingrepen in de Overbetuwse begroting wil zien eer hij van extra toezicht af wil zien. De provincie neemt 15 december een besluit over het al dan niet onder zwaarder toezicht stellen van Overbetuwe. Ook Westervoort, Berg den Dal, Brummen en Heumen komen daar voor in aanmerking.

Volledig scherm Jan Markink - VVD © DG

MASSAAL IN DE FOUT 100 mountainbikers zijn afgelopen zondag van het parcours gestuurd van de mountainbikeroute in Amerongen. Zij beschikten allemaal niet over het vignet dat nodig is om op de route te mogen fietsen. In totaal werden 300 mountainbikers gecontroleerd.

KIST VOL DUIVEN Twee mannen zijn in de nacht van zondag op maandag aangehouden na een achtervolging op de snelweg A12 bij Zevenaar. In de auto van het tweetal vond de politie een kist vol met duiven. In de auto vonden agenten duiven in een kist, die mogelijk duizenden euro’s waard zijn. De dieren zijn na de vondst in beslag genomen.

Volledig scherm De opvallende vondst van de politie Zevenaar in een auto. © Politie Zevenaar

NIEUWE BURGERMEESTER De eerste burgemeester van de nieuwe gemeente Land van Cuijk wordt in elk geval niet Antoine Walraven. De burgemeester van Mill en Sint Hubert zal niet solliciteren.,,Bij een nieuwe gemeente hoort een nieuw gezicht, is mijn persoonlijke overtuiging’’, zegt de VVD’er, die nu 7,5 jaar burgemeester is van Mill. ,,Ik ben bezig met mijn toekomst, maar deze is, om genoemde reden, niet het ambt van burgemeester van het Land van Cuijk.’’ Maar wie wordt het dan wel?

Volledig scherm Met de klok mee: Antoine Walraven, Marcel Fränzel, Wim Hillenaar, Emile Roemer, Michiel van Veen. © DG / Jan Stads/Pix4Profs / Dirk Hol / Robin Utrecht / Ed van Alem

KRITIEK OP ZEMBLA De redactie van Zembla krijgt forse kritiek van de Raad voor de Journalistiek voor haar uitzending over het storten van granuliet in de plassen van Over de Maas bij Dreumel. Volgens de journalistieke rechtbank -een uitspraak van de raad heeft geen juridische consequenties- heeft het televisieprogramma te eenzijdig bericht over de stort van granuliet in de plassen. Ook waren beschuldigingen van deskundigen over strafbaar handelen van de betrokken bedrijven te weinig onderbouwd.

PLAYMOBILDORP Ze is al elke middag in een Tielse winkeletalage te vinden en daar nog wel even zoet: Adriënne Wolters, een Tielse creatieveling die momenteel een kerstdorp van Playmobil ‘vol kleine verhaaltjes’ bouwt. ,,Echt, zo vet: eindelijk die eigen expositie, waar ik al mijn hele leven naar verlang.” Adriënne Wolters (29) glundert, terwijl ze een Playmobil-speeltuintje met spelende kinderen toont: ,,Kijk, dit is één van de oudste stukken uit mijn verzameling. Die komt uiteraard ook in mijn dorp.”

Volledig scherm Kunstenaar Adrienne Wolters bouwt aan haar Playmobil expositie in een winkeletalage in de Waterstraat. © Raphael Drent