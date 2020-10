Nieuws gemist? Ook mondkapjes op scholen en OM ziet Edenaar (61) als leider internationale drugsorganisatie

OOK MONDKAPJES OP SCHOOL Ook vandaag gaat het over mondkapjes. Waar het kabinet woensdag al een dringend advies gaf om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes, krijgen nu ook middelbare scholieren diezelfde dringende raad. In de gang, tijdens pauzes en tijdens praktijklessen waarbij afstand houden niet lukt worden mondkapjes aangeraden.



Hoe goed wordt het mondkapjesadvies eigenlijk al nageleefd? Verslaggevers van De Gelderlander namen de proef op de som in vijf verschillende plaatsen. Bekijk hieronder wat winkelend publiek in Oosterbeek van het nieuwe, dringende advies vindt:

Poll Onbegrijpelijk dat het kabinet nu toch zwicht, terwijl Rutte dinsdag nog zei dat een mondkapje amper helpt Eens

Oneens

Onbegrijpelijk dat het kabinet nu toch zwicht, terwijl Rutte dinsdag nog zei dat een mondkapje amper helpt Eens (48%)

Oneens (52%)

WACHTEN OP TESTUITSLAG Ondanks de voorrang die ze krijgen bij teststraten, moet zorg- en onderwijspersoneel vaak tóch dagen wachten op een coronatest. Het aantal voorrangsplekken dat wordt vrijgehouden is namelijk veel te klein, en dat begint echt een probleem te worden.



DRUGSBENDE Tegen een 61-jarige Edenaar en zijn 46-jarige neef zijn donderdag gevangenisstraffen van 12 en 9 jaar geëist. Het Openbaar Ministerie ziet ze als leiders van een criminele organisatie die zich bezighield met de smokkel van honderden kilo’s cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Nederland. Zeven medeverdachten hoorden celstraffen eisen tot zeven jaar.



GEINTJE NATUURLIJK Vriendengroepen die stunts uithalen bij stellen die gaan trouwen, zijn er in alle soorten en maten. Van een cavia cadeau geven tot een huis vol bierflessen. Deze actie van gisteravond ging echter heel ver. Het stel dat op het punt van trouwen stond kreeg 40 kubieke meter zaagsel in de tuin. Bekijk hieronder de video van de grap:

AANRIJDING TERBORG De bewuste aanrijding van een 35-jarige man gistermiddag in Terborg is de voorlopige climax van een al langer lopende vete tussen twee mannen. Dat bevestigt de politie donderdag, bijna een dag na het incident voor de deur van supermarkt Lidl in het Achterhoekse stadje. Een 26-jarige man uit de gemeente Gennep is aangehouden en zit vast op verdenking van poging tot doodslag.



#IKDOEWELMEE Famke Louise is 180 graden gedraaid als het gaat om haar bedenkingen over het coronavirus. De zangeres keerde zich eerder nog tegen het coronabeleid met de hashtag #ikdoenietmeermee, maar is na haar bezoek aan ic-arts Diederik Gommers in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam om. De twee komen zelfs met een coronacampagne.

Volledig scherm Famke Louise op bezoek bij ic-baas Diederik Gommers. © Instagram

MOORDZAAK NAOMI De politie heeft de grijze camper van de 46-jarige verdachte van de moord op de 35-jarige Naomi uit Arnhem gevonden. De camper stond in Nieuw Vennep bij Schiphol. De politie kreeg de tip over het busje naar aanleiding van uitzending van Opsporing Verzocht van afgelopen dinsdag. Naomi werd eind augustus in haar flat in de Arnhemse wijk Presikhaaf doodgeschoten.



AMATEURVOETBAL De KNVB heeft het reglement voor het voetballen zonder publiek bij de amateurs donderdagochtend aangepast. Geblesseerde spelers zijn nu toch welkom. Woensdag baarde de voetbalbond opzien met het bericht dat geblesseerde voetballers de wedstrijden van hun team tot en met 20 oktober niet mogen bekijken.

