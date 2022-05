Nieuws gemist? Oorlogsgraven beklad • 12 jaar celstraf voor moordenaar Nathalie Polak

DODENHERDENKING Om 20.00 uur was Nederland twee minuten stil. Bij oorlogsmonumenten en -gedenkstenen zijn vandaag al meer dan duizend bloemen digitaal neergelegd. En ook werd er in verschillende Gelderse plaatsen stil gestaan bij de oorlogsslachtoffers.

DE WOLF De Achterhoek moet worden aangewezen als officieel leefgebied van de wolf in Nederland. Daarvoor pleit platform Wolven in Nederland, nadat begin deze week opnieuw een zwervende wolf is gezien in deze regio. Alle randvoorwaarden voor een definitieve vestiging zijn in de Achterhoek al aanwezig.

OORLOGSGRAVEN BEKLAD Vandalen hebben vannacht graven en de entree van de militaire begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen beklad. Er zijn Oekraïense vlaggen op de entree en op graven geschilderd en teksten als ‘Fuck Russia’ en ‘Fuck Putin’. Volgens veiligheidsexpert Jelle van Buuren zijn er veel aanwijzingen dat deze bekladdingen het werk zijn van extreemrechtse vandalen, die wel pro-Oekraïne zijn.

BRANDEND ELEKTRICITEITSHUISJE Twee mannen raakte vanochtend zwaargewond bij een grote brand in een transformatorhuisje. Beide slachtoffers liepen ernstige brandwonden op en werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat waarschijnlijk om koperdieven.

NATHALIE POLAK De nu 51-jarige Gert van D. uit Tiel is woensdag voor de moord op Nathalie Polak in Buren in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor doodslag. Eerder werd hij nog veroordeeld tot 18 jaar cel. Het gerechtshof in Arnhem spreekt de verdachte echter vrij van de brandstichting. Voor de verkrachting wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden.

KONINGSDAG De festivals op Koningsnacht en -dag in Arnhem duren volgend jaar mogelijk tot half twaalf in plaats van middernacht. Vorige week gingen de feestelijkheden op sommige plekken juist een half uur langer door, tot half een, om ervoor te zorgen dat alle bezoekers weer veilig huiswaarts konden.

Volledig scherm Koningsnacht 2022 in Arnhem. © Rolf Hensel

MARIAH VERMIST De politie vraagt om hulp bij de vermissing van de Tielse Mariah (19). De politie laat weten dat ze zich ‘zorgen maken over haar welzijn’. Om die reden wordt gevraagd naar haar uit te kijken, ondanks het feit dat Mariah meerderjarig is.

BASISBEURS Jongeren met een studiewens kiezen komend jaar niet massaal voor een tussenjaar, in afwachting van de terugkeer van de basisbeurs in het studiejaar 2023-2024. Dat blijkt uit de aanmeldingscijfers van universiteiten en hogescholen.

VETERAAN HARRY Tijdens de eerste dagen aan zijn bezoek in Nederland wordt het Harry duidelijk hoe klein de groep Britse soldaten nog is die de oorlog heeft meegemaakt. Slechts een enkeling heeft nog herinneringen aan Oosterbeek. Wij spraken enkelen van hen.

GRIEPGOLF De griepepidemie in Nederland is nog niet voorbij, maar lijkt wel over zijn hoogtepunt heen, meldt onderzoeksinstituut Nivel. In 31 procent van de monsters die huisartsen afgelopen week afnamen bij patiënten, werd een influenzavirus gevonden in het laboratorium van het RIVM. In de week daarvoor was dit 47 procent en in de drie weken daarvoor lag dit percentage steeds rond de 60 procent.

ONGELUK Rick van Drongelen is vanochtend betrokken geraakt bij een dodelijk ongeval. De verdediger van KV Mechelen botste op een andere auto. De bestuurder van dat voertuig is daarbij om het leven gekomen, zo bevestigt zijn club in een statement.