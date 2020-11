Nieuws gemist? Oorzaak kermisongeluk Wijchen nog steeds onduidelijk en de sint is weer in het land

Komt er een derde en zelfs vierde coronagolf? Dat is de grote vraag nu de cijfers niet zo hard meer dalen en sommige dagen zelfs stijgen. De Nijmeegse burgemeester Bruls is voorzichtig: ,,,Ik ben voor een wat conservatieve manier van versoepelen. We hebben geen enkele garantie dat er geen derde of vierde golf komt.’’ Het kabinet is wat minder pessimistisch en heeft al aangekondigd dat er volgende week wellicht wat versoepelingen komen.

De actuele coronacijfers zijn wel redelijk positief. Na een paar dagen van stijging, is er het afgelopen etmaal weer een lichte daling van het aantal nieuwe besmettingen te zien. Dat geldt voor zowel de landelijke als de regionale cijfers. Wel zijn er in Nijmegen vijf coronadoden te betreuren. Landelijk kwamen er de afgelopen 24 uur 5941 positieve testresultaten bij, een daling van 167.

Volledig scherm De ambulance op de Wijchense kermis, een jaar geleden. © Erik van 't Hullenaar

Het is alweer een jaar geleden dat Marco van As uit Wijchen zijn been verloor bij een ongeluk op de kermis in zijn woonplaats. Nog steeds is het niet duidelijk waardoor het karretje van de Deca Dance kon losschieten en onder de attractie terechtkwam. Tekort aan mensen bij het Openbaar Ministerie en de ingewikkeldheid van de zaak worden als oorzaken van de vertraging genoemd. Morgen vertelt de kermisexploitant op deze site over de gevolgen die het ongeluk voor hem hebben en vertelt Marco van As hoe het nu met hem gaat.

Volledig scherm Belangstellenden tijdens de herdenking van Jan, die door zinloos geweld om het leven kwam. © ANP

We hebben de afgelopen tijd veel geschreven over de fatale mishandeling van Jan (73) in Arnhem. Om alles nog eens goed op een rijtje te zetten, hebben drie van onze verslaggevers een uitgebreide reconstructie gemaakt van wat er die fatale nacht gebeurde en hoe de zaak daarna verderging. Die zaak wordt steeds bizarder, het lijkt nu om een uit de hand gelopen pedojacht te gaan. Werd een afspraakje met een jongen bij de Coop Jan fataal?

Volledig scherm Sinterklaas bij Paleis Soestdijk. © NTR

Gelukkig, Sinterklaas is weer veilig aangekomen in het land. Miljoenen grote en kleine Nederlanders volgden vanochtend de aankomst op televisie. Het was een bijzondere aankomst, uiteraard door het coronavirus. Geen kinderen langs de kant, geen tour door een stad. Sinterklaas werkt thuis en daar ontving hij vandaag in een defilé een bonte stoet aan burgemeesters en kinderen. Volgens veel televisiekijkers - onder wie Angela de Jong - was het de leukste intocht ooit.

Volledig scherm Mohamed Hamdaoui van De Graafschap juicht na zijn doelpunt. © BSR Agency

Het was niet groots wat De Graafschap vanavond liet zien, maar de Superboeren wonnen wel. Het werd 2-0 tegen hekkensluiter FC Dordrecht en daarmee mag de Doetinchemse club voor in ieder geval één dag koploper van de eerste divisie noemen. Veel fans zullen morgen duimen voor Cambuur in de hoop dat die club wint van Almere City, zodat De Graafschap nog wat langer van de koppositie mag genieten.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.