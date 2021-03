Nieuws gemist? Oosterbeekse bakker mag niet meer in zijn tuin bakken en klimaatdemonstraties en veertig steden en dorpen

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van zondag 14 maart.

KLIMAATDEMONSTRATIES | Nijmegen, Wageningen, Culemborg, Arnhem en Aalten. Honderden mensen zijn vanmiddag op de been geweest om te demonstreren tegen het klimaatbeleid, zij het onder strikte voorwaarden vanwege de coronamaatregelen. In veertig. dorpen en steden in Nederland vond het protest plaats. Schreeuwen en zingen mocht dus niet, maar dat werd gecompenseerd door potten en pannen.

VITESSE DENDERT DOOR | Vitesse strijdt op twee fronten voor Europees voetbal. De Arnhemse club heeft niet alleen in de KNVB-beker goede papieren voor een avontuur over de landsgrenzen, maar ook in de competitie. Met de 3-1 zege bij FC Utrecht maakt de equipe van coach Thomas Letsch ronduit indruk. De Arnhemmers naderen door de zege ook weer een beetje PSV, dat zelf gelijkspeelde tegen Feyenoord, en AZ. Nog acht wedstrijden te gaan...

OUDE FOLDERS | Ouderen worden soms verkeerd voorgelicht over hun overlevingskansen op de intensive care. In een eerste versie van de folder ‘gesprekshulp behandelgrenzen’ staat foutief dat driekwart van de mensen met corona overlijdt op de intensive care. Die folder is op papier en digitaal nog op veel plekken beschikbaar. Inmiddels is echter bekend dat slechts 20 procent van de mensen die vanwege het coronavirus op de ic terecht komt, overlijdt.

BOM ONDER UITBREIDING MELKVEESTALLEN | Een flinke nieuwe domper voor melkboeren. Veehouders kunnen hun boerenbedrijf niet meer verder uitbreiden. Ook niet als ze met nieuwe milieuvriendelijke stallen de stikstofuitstoot van hun veehouderij indammen.

BAKKER NICO MAG NIET MEER IN ZIJN TUIN BAKKEN | Nico van Meijel moet de bakkersoven in de tuin achter zijn huis aan de Wilhelminastraat in Oosterbeek definitief doven. Hij hoopte dat zijn tijdelijke vergunning zou worden verlengd, maar de gemeente wees zijn verzoek daartoe deze week af. Vanwege twee bezwaarschriften van omwonenden, stelt de bakker. ,,Ik ben mijn broodwinning kwijt.”

Volledig scherm Bakker Nico uit Oosterbeek. © Iman Chin

Volledig scherm Angeline uit Schijndel. © Familiefoto DONEERACTIE VOOR VERONGELUKTE ANGELINE (40) | Bij een ernstig ongeval op de Structuurweg in Schijndel kwamen woensdag twee mensen om het leven. Eén van hen is de 40-jarige Angeline, moeder van een dochter (16) en een zoon (10). Om een mooi afscheid mogelijk te maken is een vriendin online een doneeractie gestart. ,,Iedereen die haar kent, zal haar herinneren aan haar altijd grote glimlach en behulpzaamheid, als lieve moeder en iemand die altijd in is voor een feestje.”

AGENT KRIJGT KLAPPEN BIJ ARRESTATIE OP A12 | Een agent is vanavond gewond geraakt bij een arrestatie op de snelweg A12 bij Zevenaar. Een automobilist die van de weg was gehaald, verzette zich hevig bij de aanhouding. De agent raakte volgens een collega ‘fors gewond aan hoofd en aangezicht’. Toch hoefde hij uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis voor behandeling.

VERSCHRIKKELIJK WAT MARCO IS OVERKOMEN | 11 jaar je vrouw moeten bedriegen met een bataljon vrouwen, briest journaliste Angela de Jong in haar column over wat haar opvalt op tv. ‘Ik heb er vannacht slecht van geslapen. Steeds zag ik weer dat verdrietige, van pijn vertrokken gezicht van Marco Borsato voor me, op de gesponsorde bank van Linda de Mol.’

Volledig scherm Marco Borsato Linda de Mol Linda's Wintermaand SBS 6 © SBS6

VOORAL LAGEROPGELEIDEN MINDER GAAN BEWEGEN DOOR CORONA | Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Sport- en beweegeconoom Jelle Schoemaker van de HAN leidde het onderzoek en vindt de resultaten zorgwekkend. ,,We wisten al dat een deel van de mensen minder is gaan bewegen, maar niet dat zoveel mensen hierdoor de beweegrichtlijnen niet halen.’’