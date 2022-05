Nieuws Gemist? Opbrengst van zonnepanelen gaat door het dak; Boer zoekt vrouw-droom lijkt ten einde

WEEKEND VOL DRANK- EN DRUGSRIJDERS | Jarenlange campagnes en Postbus 51-spotjes ten spijt, rijden automobilisten nog volop onder invloed van alcohol of drugs. Afgelopen weekeinde haalden agenten tussen vrijdagavond en zondagmorgen 45 automobilisten om die reden van de weg in Gelderland. ,,En dat is geen uitzonderlijk aantal”, zegt een politiewoordvoerder. Lees meer.



WOLF IN DE ACHTERHOEK? | Wéér zijn er wolven gezien in de Achterhoek. In zowel Zelhem als Winterswijk dook het dier maandag op en ook in Borculo is het dier gezien. De vraag dringt zich inmiddels op: heeft de wolf vast domicilie gekozen in de Achterhoek?



MOEDER EN ZOONTJE KOMEN OM, MAN OP DE VLUCHT | De slachtoffers die vanochtend levenloos zijn gevonden in een woning in Geldermalsen, zijn vermoedelijk door messteken om het leven gekomen. Het gaat volgens ingewijden om een moeder en haar zoontje. De politie is met spoed op zoek naar een man in een Renault, het gaat zeer waarschijnlijk om de man des huizes.

OMTZIGT EN DASSEN VS CORRUPTIE | Oppositie-Kamerleden Laurens Dassen (Volt) en Pieter Omtzigt willen oneigenlijke lobby en belangenverstrengeling in de politiek aanpakken. Vandaag lanceren ze hun plan. ,,Als het om integriteit gaat, doen we het echt niet zo goed als we denken.’’ Lees meer.



TOON (1,18 METER) WAS EEN GROOTHEID | Je kunt gerust zeggen dat Toon van Els een grootheid is in Oploo. Qua bekendheid dan. Niet vanwege zijn lengte. Toon - Tôntje - is een dwerg. Was een dwerg. Hij is al even dood. Er verschijnt nu een biografie.



BOER ZOEKT VROUW-UPDATE | Ruim 2,8 miljoen kijkers hebben gisteren gezien hoe boer Rob een serenade aan Wendy bracht in een nieuwe aflevering van Boer zoekt vrouw. De kersenteler uit Deest hoopte dat hij en de blondine wat dichter bij elkaar zouden komen na hun citytrip in Frankrijk, maar Wendy zat juist vol met twijfels. ,,Dat gevoel wat van hem zo sterk voor mij is, kan ik hem gewoon niet teruggeven.”



FIETSER GEREANIMEERD | Een man is maandagochtend gereanimeerd op het fietspad langs de Ruigenhoek in Didam. De man was afgestapt van zijn fiets en was in gesprek met iemand toen hij plotseling in elkaar zakte.



STATION HEYENDAAL 2.0 | Meer groen, een betere entree, bredere perrons en een nieuwe brug: het voorlopige ontwerp van station Heyendaal is klaar. Het Nijmeegse station ondergaat de komende jaren een metamorfose en krijgt er zo’n 120 stallingsplekken voor fietsen bij.



OEKRAÏNE-UPDATE | Vladimir Poetin is in zijn langverwachte speech op de Dag van de Overwinning blijven steken op eerdere uitlatingen. De Russische president meldde vooral géén grote overwinning, kondigde géén algehele mobilisatie af en sprak ook niet over het einde van de oorlog. Lees meer.



FREDERIEK (22) BEGINT HAAR VIERDE BEDRIJF | Een hippe, jonge meid van 22, maar ook directeur van haar eigen camperverhuurbedrijf. Bij Frederiek van Ruiten stroomt puur ondernemersbloed door de aderen. Ze verkocht kleding en bierglazen, had een ijscobus en zit nu in de campers.



ZONNEPANELEN BREKEN RECORDS | Wie zonnepanelen heeft, ziet dezer dagen het ene record na het andere sneuvelen. Ze leveren zoveel op dat de energierekening met de dag daalt. Één modern zonnepaneel levert met de huidige energieprijzen bijna een euro per dag op. Lees meer.



DE VAR EN DE PINGEL BIJ FEYENOORD-PSV | Voetbalbond KNVB vindt dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük zondag geen strafschop had moeten geven aan Feyenoord in de blessuretijd van de topper tegen PSV. Cyriel Dessers schoot vanaf 11 meter de 2-2 binnen, waardoor PSV in de titelstrijd met Ajax op 4 punten van de koploper bleef staan. De Amsterdammers kunnen daardoor woensdag het kampioenschap binnenhalen.



DE GRAAFSCHAP IN DE PLAY OFFS | De Superboeren beginnen vanavond in eigen stadion aan het avontuur dat hen naar de eredivisie kan brengen. Volg het verloop van de wedstrijd hier.



VOETBALLER JODY LUKOKI (29) OVERLEDEN | Jody Lukoki is op 29-jarige leeftijd overleden. De spelers van FC Twente, zijn laatste club, zijn vanmorgen ingelicht en reageerden vol verslagenheid op het overlijden van hun oud-teamgenoot. De doodsoorzaak is nog onbekend.

