Nieuws gemist? Opnieuw graven geplunderd • Alarm om verdacht pakket • Dramatische start Ten Hag

BOMMELDING | Voor een woning aan de Groesbeekseweg in het centrum van Nijmegen is zondagavond een verdacht pakketje aangetroffen. Het pakket was volgens getuigen met ducttape aan elkaar geplakt en er zou een lont uitsteken. Meteen na de melding via 112 is de weg afgesloten voor alle verkeer. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie kwam. Uiteindelijk bleek het allemaal mee te vallen. Het pakket bevatte tegellijm.

GRAFPLUNDERING | Tot woede en verdriet van nabestaanden zijn voor de derde keer in korte tijd grafstenen op begraafplaats Jonkerbos aan de Winkelsteegseweg geplunderd en vernield. Deze keer gaat het om 23 graven, allemaal bij elkaar in de buurt gelegen. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag.

‘SUMMERDROP’ | Grote takken die zomaar loslaten los van hoge bomen door de droogte. Het komt vaker voor maar dit jaar is het wel extreem door de buitensporige droogte. Op de Kalverweidendijk in Dinxperlo is de brandweer zondagmiddag langere tijd bezig geweest met het weghalen van een gevaarlijk hangende tak om te voorkomen dat iemand het ding op haar of zijn hoof zou krijgen.

NAZI-VLAG ALS ACTIEMIDDEL ? | Is het een grensoverschrijdende uiting van boerenwoede, of gaan rechtsextremisten inmiddels aan de haal met de maatschappelijke onrust over onder meer het stikstofdebat? De nazi-vlag die zaterdagnacht door onbekenden langs de A1 bij Stroe is opgehangen roept veel afkeurende reacties op.

HIER IS WEL PLEK VOOR HOOGBEGAAFDEN | Welzien in Elst vangt kinderen op die uitgevallen zijn op school. Meervoud vaak: scholen. De dagopvang biedt de vaak getraumatiseerde en uitgeputte kinderen - en hun ouders - een time-out. Als ze klaar zijn voor hun rentree, begint het geleur langs scholen. ,,Die pakken zuchtend dat oude dossier erbij en dan is het snel klaar.” Lees hier het verhaal van deze kinderen die dreigen uit te vallen maar nu toch een plek hebben gevonden.

DRAMATISCHE START TEN HAG | Erik ten Hag heeft bij zijn debuut als coach in de Premier League van Manchester United tegen Brighton & Hove Albion verloren met 1-2. De meer dan terechte nederlaag benadrukt de loodzware klus die de van Ajax overgekomen trainer op Old Trafford wacht.

BIJNA 5000 SOORTEN | Ecologen en biologen, professionals en natuurliefhebbers, hadden zich een jaar de tijd gegeven om 5000 soorten dieren en planten te tellen in de Gelderse Poort. Deze week wordt dat aantal al gehaald. Dat wil niet zeggen dat het wel goed zit met de biodiversiteit, het zegt meer of het fanatisme van de tellers.

HIJ KOMT | Jasper Cillessen tekent spoedig bij NEC. Het gesteggel tussen de 33-jarige doelman uit Groesbeek en Valencia is opgelost. Technisch directeur Ted van Leeuwen van NEC gaf voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen FC Twente te kennen dat Cillessen in conflict is met Valencia, omdat de Spanjaarden afspraken niet zouden zijn nagekomen. Hij zei daarbij zelfs dat de transfer van de Oranje-international wankelt.

‘VERSCHRIKKELIJKE START’ VOOR VITESSE | Waar het nieuwe Vitesse zondag schutterde, schitterde het verbouwde Feyenoord. Duidelijk is dat de verhoudingen tussen de Arnhemmers en Rotterdamse club deze zomer totaal zijn veranderd. ,,De manier waarop we verloren doet pijn.”

ER WORDT TOCH WEL GEWERKT OP DE A50? | Geen dampende stoomwalsen of ronkende drillmachines: het leek zaterdag - de eerste dag van de afsluiting van de A50 - verdacht stil op de snelweg tussen Arnhem (Waterberg) en Apeldoorn (Beekbergen). Maar er werd wel degelijk al keihard gewerkt aan het wegdek, verzekert wegbeheerder Rijkswaterstaat.