Nieuws gemist? Opnieuw honderden Afghanen naar noodopvang Harskamp en Duiven heeft grootste kleine kerstdorp van Europa

CORONAPAS DISCRIMINEERT NIET | Het coronatoegangsbewijs mag toegepast blijven worden. Dat heeft de rechter in Den Haag vanochtend bepaald. De rechter wees de eis van advocaat Bart Maes tot opschorting van de invoering van de toegangspas af. Maes had daartoe een kort geding aangespannen tegen de Staat.

550 AFGHAANSE EVACUÉS | Er komen vandaag nog 550 Afghaanse evacués vanuit de opvang in het Groningse Zoutkamp naar Harskamp. Het gaat om medewerkers van de Nederlandse ambassade met hun gezinnen. Eerder vandaag werd duidelijk dat het ministerie van J&V Harskamp tot 1 november open wil houden ‘om ook een eventuele nieuwe groep vluchtelingen op het defensieterrein in Harskamp op te vangen’.

Volledig scherm Afghaanse evacués op COA Legerplaats Harskamp © Herman Stöver

GEEN VERHOEVEN TEGEN OVEREEM IN GELREDOME... | Voor de tweede keer dit kalenderjaar ziet wereldkampioen Rico Verhoeven een met veel bombarie aangekondigd wereldtitelgevecht in het zicht van de haven in rook opgaan. Door de blessure van Alistair Overeem moet organisator Glory in alle haast op zoek naar een waardige vervanger om de GelreDome over tweeënhalve week vol te krijgen. Jamal Ben Saddik is favoriet.

... MAAR WEL SNOLLEBOLLEKES (OOK IN 2022) | Rob Kemps treedt aanstaande vrijdag, zaterdag en ook volgende week op in het GelreDome met ‘zijn’ Snollebollekes (bekend van hits als ‘Links, rechts’ en ‘Vrouwkes’). Deze vier concerten zijn uitverkocht, al zijn er op websites als TicketSwap nog wel kaarten te krijgen. Vanwege de enorme populariteit, treedt feestact Snollebollekes ook volgend jaar weer op in Arnhem. Op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart om precies te zijn.

Volledig scherm Rob Kemps in GelreDome tijdens voorbereidingen voor het concert van de Snollebollekes © Gerard Burgers

FOUTJE BEDANKT | Een pijnlijk en curieus foutje: door een cijfer te veel in te tikken, nagelt de gemeente Lingewaard een verkeerde woning in Bemmel aan de schandpaal, omdat er drugs in verhandeld zouden zijn. Balen voor bewoners van de Faunuslaan in Bemmel. De voordeur van nummer 71 werd op slot gedaan, maar in publicaties werd nummer 7 genoemd: per abuis een 1 níet ingetikt. Uiteraard volgde er excuus, een bloemetje én rectificatie van de gemeente.

KERSTVOORPRET IN DUIVEN | Voor velen is dit hét kerstuitje van het jaar, een bezoek aan de kerstshow van Intratuin in Duiven. Komende zaterdag, 9 oktober, opent het spektakel voor publiek. Deze krant kreeg vast een uniek kijkje bij de kerstshow, terwijl het personeel nog druk bezig was met de finishing touch.

DRUKSTE OCHTENDSPITS VAN HET JAAR | Het filespook is terug op de Nederlandse wegen, en het is erger dan voor corona. Regen, ongelukken en de afgesloten A12 bij Woerden zorgden vanochtend voor de drukste ochtendspits tot nu toe dit jaar, meldt de ANWB. Rond 08.30 uur stond er 555 kilometer file, verdeeld over 115 files. Ook in de regio Arnhem-Nijmegen was het raak.

HONGERWINTER VOOR WILDE ZWIJNEN | Voor de wilde zwijnen dreigt dit jaar een hongerwinter als gevolg van een tekort aan eikels en beukennootjes. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo erg als het klinkt. ,,We vermenselijken dieren altijd zo snel, maar Moeder Natuur is vaak gewoon keihard”, zegt boswachter Victor Nuijten.

Volledig scherm Voor de wilde zwijnen dreigt dit jaar een hongerwinter als gevolg van een tekort aan eikels en beukennootjes © Getty Images/iStockphoto

DRAMA IN DUITSLAND | Een jongen van 12 jaar is vanochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Gronau, net over de grens bij Enschede. Het slachtoffer werd rond 07.10 uur aangereden door een bus toen hij overstak op een zebrapad op de rotonde aan de Herzogstrasse /Köningstrasse. Een drama voor de moeder van het jongetje. Dat ze in eerste instantie dacht dat haar jongste zoon (8) het slachtoffer was, maakt het voorval extra verdrietig.

STRATEN STAAN BLANK | Regen, regen en nog eens regen. Vadertje Herfst deed vandaag van zich spreken. In sommige Gelderse dorpen en steden viel in korte tijd zoveel regen, dat natte voeten niet meer te voorkomen waren. Zo stonden verschillende straten in Lienden blank na een wolkbreuk.