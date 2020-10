Nieuws gemist? Oppositie hakt in op Rutte en natuurfotograaf spot roedel wolven op de Veluwe

NIEUWE CORONA GEVALLEN, 5 DODEN IN DE REGIO In Gelderland zijn het afgelopen etmaal 7305 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat betekent een lichte daling ten opzichte van de dag ervoor. Toen waren het er 7383. In deze regio blijft het aantal nieuwe besmettingen nog wél groeien.

Er werden 645 positieve testen aan het RIVM gemeld van inwoners van grote delen van Gelderland, Noord-Oost-Brabant, Noord-Limburg en de Utrechtse Heuvelrug. Dinsdag waren dat er 23 minder.

Van maar liefst vijf personen werd in de afgelopen 24 uur gemeld dat ze overleden zijn aan het coronavirus. Het gaat om inwoners van Oost Gelre (2), Berkelland (2) en Nijmegen. Vijf inwoners uit de regio zijn in een dag tijd in het ziekenhuis opgenomen.

CORONAKAART In de dagelijkse cijfers is te zien dat in de grote steden het aantal besmettingen het hardst blijft toenemen. In Arnhem kwamen er 71 bevestigde besmettingen bij, een dag eerder waren dat er 73.

In Doetinchem ( vandaag 23), West Betuwe (18) en Berg en Dal (16) zijn er de laatste week ook steeds meer vastgestelde besmettingen bijgekomen.

Er liggen in heel Nederland 65 meer coronapatiënten in de ziekenhuizen dan dinsdag. Het totale aantal bedraagt nu 1475, dat meldt het coördinatiecentrum Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

WOLVEN GESPOT Een wolf vastleggen op camera, het was een wens van natuurfotograaf Otto Jelsma (53). Die wens is uitgekomen op een manier die hij nooit had kunnen bedenken. Terwijl hij ergens op de Veluwe op een bospad liep, raakte hij bijna de tel kwijt bij het schouwspel dat zich voor zijn ogen voltrok.

Deze wolf lijkt te poseren voor de camera van Otto Jelsma

VISBROERTJES Het besluit van het kabinet om alle horeca voor minimaal vier weken te sluiten komt hard aan bij de Arnhemse Visbroertjes. De ondernemers openen vandaag een nieuw visrestaurant in het centrum van de stad. Maar vanavond moeten ze weer dicht.

De visbroertjes van De Zilte Zeemeermin in Arnhem.

DRAMA OP HET WATER Het was bedoeld als geintje. Recht op een groepje bekenden die in het water stonden afvaren en dan op het laatste moment een scherpe bocht maken, zodat de badgasten nat gespoten zouden worden. Alleen lukte de scherpe bocht niet, waardoor de jetski over de 23-jarige Esmee Bosman voer en zij ter plekke overleed.

OPPOSITIE HAKT IN OP RUTTE De linkse oppositie in de Tweede Kamer trekt het leiderschap van premier Rutte in twijfel. PvdA, SP en GroenLinks vinden dat het kabinet achter de feiten aanloopt. De partijen pleiten voor een nieuwe aanpak van het coronavirus.

Premier Mark Rutte tijdens het plenair debat in de Tweede Kamer over de over de ontwikkelingen rond de corona-uitbraak.

GROOTHANDELS OPEN VOOR IEDEREEN Groothandels als Sligro, Hanos en Makro zijn vanaf morgen weer voor iedereen toegankelijk. De tijdelijke opening voor consumenten zonder pasje geldt in ieder geval zo lang restaurants en cafés volledig zijn gesloten.

Volledig scherm . © Hollandse Hoogte / ANP

VERBOD OP GEBRUIK SOFTDRUGS OP STRAAT IN AVOND EN NACHT VAN DE BAAN

Er komt toch geen verbod op het gebruik en bezit van softdrugs op straat in de avond en nacht. Het was een van de maatregelen die gisteren werden aangekondigd door het kabinet om het aantal coronabesmettingen terug te brengen. De maatregel blijkt in strijd met het gedoogbeleid. De verkoop van softdrugs na 20.00 uur is niet toegestaan.