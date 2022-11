Nieuws gemist? Opruimen bom Huissen kan dagen duren • Man komt onder vrachtwagen in Rheden

Gelderse bedrijven na acht maanden oorlog nog altijd actief in Rusland | Er zijn nog steeds Gelderse bedrijven actief in Rusland, ondanks de al ruim acht maanden durende oorlog tegen Oekraïne. Dat komt hen op kritiek te staan. Of hun Russische werknemers zijn opgeroepen om te gaan vechten tegen Oekraïne willen ze niet zeggen.

Man komt onder een vrachtwagen terecht in Rheden, met spoed naar het ziekenhuis | Een man is donderdagmiddag onder een vrachtwagen terechtgekomen in Rheden en daarbij gewond geraakt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Opruimen bom Huissen kan dagen duren | Het kan nog dagen duren voor de bom, die woensdagmiddag ontdekt is in het centrum van Huissen, is weggehaald. Dat zegt woordvoerder majoor Evert-Jan Daniels van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

Ben bespaart honderden euro’s op energierekening dankzij zijn uitvinding en nu is de vraag enorm groot | Een stormloop. Anders kan Ben Fransen het aantal reacties niet noemen op zijn vinding waarmee hij elke maand honderden euro’s bespaart op zijn energierekening. De wachtlijst staat inmiddels op een kleine 1800 aanvragen. Hij heeft hulp nodig.

Geen stroom, water of warmte: Kiev overleeft dankzij gesmolten sneeuw en ouderwetse dorpspomp | Wéér komt er geen water uit de kraan in Kiev. Er is veelal ook geen stroom, en dus geen internet of elektrische verwarming. De stadsverwarming ligt er ook uit. Allemaal gebombardeerd door de Russen. Als dit zo doorgaat vrezen Oekraïners voor een hongerwinter. Maar hoe gek het ook klinkt: er valt gelukkig sneeuw.

Hardloper aangereden tussen Zutphen en Lochem | De Rijksstraatweg (N346) tussen Zutphen en Lochem is vanmorgen bij Warnsveld afgesloten geweest vanwege een zwaar ongeluk. Een hardloper is daar geschept door een auto. De situatie was ernstig: personeel van twee ambulances en de traumahelikopter ontfermden zich over het slachtoffer.

Oranje komt tegen Ecuador niet met statement | Het statement van de Duitse voetballers op het WK in Qatar gaat geen gevolg krijgen van de Nederlandse spelers. Dat zei bondscoach Louis van Gaal op de persconferentie in aanloop naar het tweede groepsduel met Ecuador.

Vrouw (35) houdt straat wakker: buren ontvluchten huis, woningcorporatie wil van haar af | Veel schreeuwen, bonken op muren, met één been gevaarlijk uit een raam hangen: buren zijn helemaal klaar met een 35-jarige vrouw die voor ernstige en stelselmatige overlast in hun straat in Zwolle zorgt. Ze zeggen nog amper een oog dicht te doen door haar gedrag. Woningcorporatie SWZ eist bij de rechter dat de vrouw haar woning verlaat.

Bring back friday bij IKEA Duiven: Meer geld voor je oude meubels | Nog wat oude IKEA-meubels op zolder staan? Tot en met vrijdag krijg je er tot wel de helft van het aankoopbedrag terug als je ze inlevert bij de Zweedse meubelgigant. Dit als tegenhanger van Black Friday, waar het juist draait om nieuwe spullen kopen.

Parkeren in garage in centrum Arnhem wordt ’s avonds twee keer zo duur | Parkeren in het centrum van Arnhem wordt aanzienlijk duurder. Niet alleen overdag, maar ook in de avond en nacht betalen automobilisten vanaf 2023 grofweg 50 eurocent meer in de drie garages van de gemeente. Na 18.00 uur komt de prijs twee keer zo hoog te liggen als nu.

Vitesse-directeur Benjamin Schmedes in beeld bij Schalke 04 | Benjamin Schmedes is in beeld als Sportdirektor van Schalke 04. De technisch directeur van Vitesse staat op een shortlist van de Bundesligaclub. De kans op een overgang naar Gelsenkirchen is vooralsnog klein.

Randstedeling kiest vaker voor huis op platteland, maar niet vanwege de rust en ruimte | Randstedelingen trekken steeds vaker naar het platteland. In 2015 kocht nog 14 procent van de Randstedelingen een huis buiten de Randstad. Inmiddels is dat gestegen naar 27 procent. Vooral jongeren onder de 35 jaar maken de stap, zo blijkt uit onderzoek van de Rabobank.

Academici vliegen vaker ondanks klimaatcrisis | Hoogleraren en medewerkers van de Radboud Universiteit en Wageningen Universiteit pakken weer vaker het vliegtuig naar congressen en andere internationale bijeenkomsten. Dat terwijl collega-klimaatwetenschappers begin dit jaar de noodklok luidden over de gevolgen van veel vliegverkeer voor het milieu. Kunnen onze universiteiten hun academisch gevlieg nog verantwoorden?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.