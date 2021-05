Nieuws gemist? Oranje-afvaller El Ghazi krijgt ‘slechtnieuws-appje’ tijdens tv-opname en grote brand bij autobedrijf

DODELIJK ONGELUK | Een 52-jarige vrachtwagenchauffeur uit Beek en Donk is woensdag vrijgesproken van schuld aan een dodelijk ongeval dat op 26 november 2019 twee levens kostte. Zijn vrachtwagen ramde toen in de vroege nacht een personenauto met pech op de A50 bij Heelsum.

Volledig scherm Ter illustratie: drukte op de A50 tussen Wolfheze en Heelsum.

RESTAURANTS EERDER OPEN | Als de dalende coronatrends doorzetten wil het kabinet deze vrijdag al stap drie aankondigen van het openingsplan. Die kan dan op 5 juni ingaan. Mensen mogen thuis waarschijnlijk vier bezoekers ontvangen, musea en restaurants kunnen dan (onder voorwaarden) weer open.

WERELDWIJD UNICUM | Shell moet in 2030 de CO2-uitstoot met 45 procent teruggebracht hebben ten opzichte van 2019. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in ‘de klimaatzaak tegen Shell’ die was aangespannen door onder andere Milieudefensie en Greenpeace. Het vonnis is een wereldwijd unicum.

Volledig scherm De rechter deed vanmiddag uitspraak in de klimaatzaak van Milieudefensie en een aantal andere organisaties tegen Shell. © videostill

GROTE BRAND | In een garagebedrijf aan de Zuiderhavenweg in Tiel heeft woensdagmiddag een grote brand gewoed. Enorme rookwolken stegen op van de brand. Die wolken waren tot in de verte te zien. Inmiddels is de brand meester. Bij de brand raakten drie medewerkers lichtgewond. De eigenaar van de zaak wilde over een maand alles verkopen en stoppen met werken na 43 jaar.

Volledig scherm Brandweer is door de roldeuren aan het blussen. © Marco van Deick/Persbureau Heitink

EXCUSES AAN NABESTAANDEN | ,,Ik wil de nabestaanden mijn excuses aanbieden na alles wat er gebeurd is. Daarvoor ben ik vandaag naar de rechtbank gekomen. Het spijt me heel erg. Het is allemaal nooit mijn bedoeling geweest.” Dat zei de 49-jarige Nijmegenaar woensdag voor de Arnhemse rechtbank, die wordt vervolgd voor het doodschieten van de 37-jarige Mustapha in een groezelige drugsflat in de Nijmeegse wijk Lankforst op 5 januari 2021.

Volledig scherm In deze flat is 37-jarige Mustapha doodgeschoten. © Bert Beelen

AANRIJDING MET OPZET | Een bezorger van een supermarktketen is woensdagochtend opzettelijk aangereden op de Candialaan in Rhenen. De man wilde omstreeks acht uur zijn boodschappen uitladen, toen een bestuurder van een personenauto hem van zijn sokken reed.

Volledig scherm In Rhenen is woensdagochtend een bezorger opzettelijk aangereden door de bestuurder van een personenauto. © 112Nieuwsgroep

ROMEINS GEBOUW | Op de plek waar de komende jaren een van Nijmegens nieuwe woontorens verrijst, hebben archeologen de funderingen van een Romeins gebouw ontdekt. Wat het precies is geweest is, is nog onduidelijk. Maar het is te groot om voor een doorsnee Romeins appartement door te gaan.

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.