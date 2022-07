Nieuws gemist? Orgel Joke steelt de show bij Zwarte Cross • Vrees voor geweld bij boerenprotest Vierdaagse

SPOOKRIJDER KOMT OM IN DOETINCHEM | Op de Sicco Mansholtweg in Doetinchem is vrijdagavond een 23-jarige motorrijder zwaargewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. De inwoner van Doetinchem bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, meldt de politie zaterdag.

GEBETEN ECHTPAAR UIT EDE DOET VERHAAL | Willem vindt het nog steeds rot dat hij zijn hond Diesel moest laten inslapen, nadat het dier zowel hem als zijn vrouw had gebeten: ,,Maar het kon niet anders, hij kreeg de kolder in zijn kop. Dat zeiden de politie en de dierenambulance ook.’’

ORGEL JOKE STEELT DE SHOW BIJ ZWARTE CROSS | Ze vond het haar allermooiste optreden ooit. Joke Meijer – in coronatijd doorgebroken als Orgel Joke – speelde zaterdagmorgen de Zwarte Cross plat. „Dat ik dit nog mag meemaken.”

DODELIJK ONGEVAL FLORIS (16) KRIJGT PIJNLIJKE NASLEEP | Floris ligt bijna drie uur op de Deurningerstraat: overleden, alleen. Zijn moeder, Marie-José Stassen, verbijt verdriet. Ze herhaalt dat woord. „Alleen…” De jongen (16) met de donkere krullen zit achterop een scooter die tegen een vrachtwagen met oud ijzer is gebotst. Hij komt onder een wiel. Zij richt haar pijlen op zijn middelbare school, Kottenpark in Enschede. „Als je dit niet vertelt, doen ze het volgende keer weer.”

DRENKELING GEVONDEN IN MAAS | Een duikteam van de brandweer uit Den Bosch heeft zaterdagmiddag in de Maas bij Grubbenvorst (Limburg) een drenkeling dood teruggevonden. Volgens een woordvoerder van de brandweer Noord-Limburg gaat het vermoedelijk om een Poolse man.

SUZAN EN FREEK STAAN OP DE ZWARTE CROSS | Suzan verkocht ooit patat op de Zwarte Cross, Freek werkte er als social media-reporter. Zaterdagmiddag werden de twee Achterhoekers als sterren onthaald voor een volgepakt hoofdpodium. „Dit heb ik altijd voor onmogelijk gehouden.”

DIT VERTELT GETUIGE OVER MOORD PETER R. DE VRIES | De rechtbank deed donderdag geen uitspraak in de strafzaak tegen de vermoede uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries, omdat justitie plotseling verklaringen had ingebracht van beschermde getuige ‘5089’. Dit is wat hij vertelt.

VREES VOOR GEWELD BIJ BOERENPROTEST VIERDAAGSE | Vernielingen. Geweld tegen publiek en hulpverleners. De dreiging van een boerenprotest dat flink uit de hand loopt. Het zijn de redenen voor de noodverordening, die burgemeester Bruls heeft afgekondigd tijdens de Vierdaagse in Nijmegen. Buurgemeentes willen tractoren ook weren bij de wandelmars. Maar zij houden de noodmaatregel nog even op zak.

AUTO BELANDT OP ZIJN KANT NA AANRIJDING CULEMBORG | Een motorrijder is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde op de Wethouder Schoutenweg in Culemborg, ter hoogte van Crum servicestation Esso.

NEDERLANDSE DRUGSCRIMINEEL DOODGESCHOTEN | In het Antwerpse district Deurne is gisterenavond een dode gevallen bij een schietincident in de buurt van het Sportpaleis. Volgens Vlaamse media gaat het om de 44-jarige Ricardo G., een drugscrimineel van Nederlandse afkomst. De dader of daders konden ontkomen.

DROOMPAARD BLEEK NACHTMERRIE | De 13-jarige Kimi had maar één wens: een eigen paard. De tiener uit Veenendaal reed al jaren op paarden, maar een eigen viervoeter zou het plaatje compleet maken. Goed, zeiden haar ouders: als jij goede cijfers haalt op het vwo, krijg jij je eigen paard. Rubia bleek echter niet te vertrouwen.

MIEDEMA NOG AFWEZIG | Vivianne Miedema (26) zit morgen niet bij de selectie van de Oranjevrouwen voor de laatste EK-groepsfasewedstrijd tegen Zwitserland. Althans, dat is de verwachting van bondscoach Mark Parsons. ,,Ik zie het niet gebeuren. Ik ben realistisch.”

WITTE BULTRUG AANGESPOELD IN AUSTRALIË | Op zaterdagochtend werd het karkas van een uiterst zeldzame witte bultrug gevonden op het strand van Mallacoota, een plek in de Australische staat Victoria. Vele Australiërs vrezen dat het om de populaire walvis Migaloo gaat.

LIVEBLOG ZWARTE CROSS | Het is zaterdag en dat betekent: dag drie van de Zwarte Cross! Weer worden er 67.500 bezoekers verwacht op festivalterrein De Schans bij Lichtenvoorde, waar de feestgangers weer een vol programma wacht en er ongetwijfeld weer van alles gebeurt. In dit liveblog houden we je de hele dag op de hoogte.

UITSLUITEN AD DOOR RECHTBANK TE ZWARE SANCTIE | Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren vindt het uitsluiten van het AD bij zittingen van de strafzaak Marengo te zwaar. AD-verslaggevers zijn de rest van het jaar niet meer welkom, omdat het AD eind juni per ongeluk korte tijd livebeelden van de zaak uitzond op zijn website.