Nieuws Gemist? Oud Doornroosje door brand getroffen en Vandaag Inside keert terug op tv, volgens Derksen

VANDAAG INSIDE MET DERKSEN TERUG OP TV | Vandaag Inside keert terug op televisie. Na een afwezigheid van ruim twee weken zal de dagelijkse meningenshow van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen vanaf maandag weer op de buis te zien zijn. Dat bevestigt Johan Derksen aan deze site.



De meningen zijn verdeeld over de doorstart van het praatprogramma. ,,Ik heb het gevoel dat ik bij een toneelstuk heb gezeten.”

WIE IS JOOST M., VERDACHTE VAN GEZINSMOORD? | Hij noemde zichzelf ‘liefhebbende echtgenoot’. Toch is de in 1982 geboren Joost M. deze dinsdag aangehouden omdat hij mogelijk een dag eerder zijn vrouw Anna en zoontje Dani heeft omgebracht. Tot verbijstering van mensen die hem kennen.



OUDE PAND DOORNROOSJE IN BRAND | Bij het voormalige pand van poppodium Doornroosje aan de Oude Groenewoudseweg in Nijmegen is woensdagochtend voor 7 uur brand ontstaan. In de bosjes rond het pand ontstond een flink vuur dat oversloeg naar de gevel van het gebouw.

AL JAZEERA JOURNALISTE DOODGESCHOTEN | Journaliste Shireen Abu Akleh, een bekende verslaggeefster van de Arabische zender Al Jazeera, is vanochtend omgekomen tijdens vuurgevechten tussen het Israëlische leger en Palestijnse strijders op de Westelijke Jordaanoever. De nieuwszender en de Palestijnse autoriteiten zeggen dat ze is gedood door het Israëlische leger. Premier Naftali Bennett van Israël wijst naar Palestijnse schutters.



SHETLANDVEULEN KRIJGT EEN PLEEGMOEDER | Shetlandveulen Guusje krijgt een pleegmoeder in zijn eigen dorp Varsselder. Guusje verloor vrijdag, twee dagen na zijn geboorte, moeder Lizzy. Eigenaar Nathal Jansen plaatste vervolgens een oproep voor een pleegmoeder. Die heeft ze gevonden.



DRIE GASLEKKEN IN 1 WEEK? | De bewoners van de Sint Hubertus in Ede worden aangesloten op het glasvezelnetwerk, maar voor de derde keer deze week is daarbij een gasleiding geraakt. Het zorgt voor ongemak en soms ook voor onrust. Lees meer.

BETALEN VOOR EEN STUKJE VOORTUIN? | Evert Jan en Karin Westerbeek zijn met stomheid geslagen. Ineens blijkt een stuk van hun voortuin gemeentegrond te zijn. Betalen dus, zegt de gemeente Apeldoorn tegen de bewoners. Bekijk het, zeggen zij en hun juridisch adviseur: dit is al lang verjaard.



OEPS, FOUTJE! | Door een blunder met de fundering is de nieuwbouw van basisschool Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg stilgelegd. De fundering ligt precies verkeerd om, bevestigt bestuursvoorzitter Henk Zielstra van Archipelscholen. ,,Hoe is het mogelijk! Ik snap er niks van.”



ERNSTIG ZIEKE CHRISTEL HEEFT EEN DROOM | De Ruurlose Christel Grotenhuis (38) is ongeneeslijk ziek en heeft hooguit nog een jaar te leven. Ze wil in die korte tijd zoveel mogelijk anderen helpen. Daarom kunnen mensen met een kleine portemonnee nu gratis boodschappen halen uit een kastje naast haar huis aan de Sophialaan. ,,Het is altijd mijn droom geweest om op deze manier iets goeds te doen voor mijn medemens.’’

Volledig scherm Christel Grotenhuis is ongeneeslijk ziek. Ze heeft nog 1 droom: een buurtkastje en MUP bij haar huis zetten, met daarin gratis boodschappen en vrouwenverzorgingsproducten (maandverband, cosmetica, enz.). © Arjan Gotink

OOIEVAARSJONGEN OVERLEDEN | Drie van de vier pasgeboren ooievaars op het beroemde stadhuisnest van Gennep zijn dood. Het derde kuiken is dinsdag overleden.



LAATSTE CORONARESTRICTIE SNEUVELT | Vanaf volgende week vervalt de plicht om een mondkapje te dragen in het vliegtuig en op de luchthaven. Haagse bronnen verwachten dat RIVM en kabinet dat Europese versoepeladvies snel overnemen. De geadviseerde isolatieduur na infectie blijft waarschijnlijk wel op vijf dagen.



GIRO D’ITALIA: EINDELIJK SUCCES VOOR DÉMARE | Arnaud Démare heeft eindelijk weer een succes geboekt. De Fransman was in een massasprint de snelste in Messina. Dankzij beulswerk van Alpecin-Fenix moesten sprinters als Caleb Ewan en Mark Cavendish het peloton laten gaan op de enige klim van de dag. Zo werd het een massasprint zonder de twee snelste mannen van deze Giro.



ONTKNOPING EREDIVISIE | Wordt Ajax kampioen of houdt PSV hoop? Wat doet nummer laatst PEC Zwolle in de degradatiekraker tegen Sparta? En tanken NEC en Vitesse vertrouwen in de aanloop naar de play offs? De Arnhemmers spelen uit bij Fortuna Sittard, NEC ontmoet in Eindhoven PSV. Volg de ontknoping van de eredivisie hier.



Bekijk hier onze Nieuws Update van vandaag:

