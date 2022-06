Nieuws gemist? Oud poppodium Goudvishal voor flink bedrag op Funda • Oslo rouwt na aanslag • Geld voor gewonde boer

ONTSNAPPING UIT TBS-KLINIEK Het was een klassieke ontsnapping: twee tbs’ers ontvluchtten dinsdagavond tbs-kliniek de Pompestichting in Nijmegen via een gat in een hek. Wat weten we nu over die uitbraak? En wat is er inmiddels gebeurd? Lees hier hoe dat ging.

Volledig scherm Luciano Dijkman en Sherwin Windster ontsnapt uit TBS Kliniek Nijmegen 21-06-2022 © Politie

SCHIP DREIGT TE ZINKEN In de Rijnhaven in Wageningen dreigde zaterdagmiddag een vrachtschip te zinken. Het binnenvaartschip liep door een lekkage vol met water. Bekijk hieronder een video van het schip.

OUD POPPODIUM TE KOOP De legendarische Goudvishal krijgt een nieuwe eigenaar. De woning aan de Vijfzinnenstraat in Arnhem was vroeger een wereldberoemd poppodium. De afgelopen tien jaar woonde kunstenaar Jan Schrijver er met zijn gezin. Nu is het tijd om te vertrekken en staat het pand voor een flink bedrag op Funda.

Volledig scherm De oude Goudvishal staat te koop. © Erik van 't Hullenaar

GELD VOOR GEWONDE BOER De teller van de inzameling voor de woensdag op de A12 zwaargewond geraakte boer Bert Olieman uit Nieuwerbrug staat binnen twee dagen al boven het streefbedrag van 100.000 euro. ,,We zijn er stil van”, reageert zijn zwager Meindert Pasterkamp.

OSLO ROUWT De Noorse politie onderzoekt naar eigen zeggen een schietpartij bij een gay nachtclub in Oslo als een daad van terrorisme. Daarbij zijn twee mensen om het leven gekomen en negentien gewonden gevallen. Elf van hen zijn in het ziekenhuis opgenomen en enkelen zijn er ernstig aan toe.



Oslo is in rouw gedompeld na de terreuraanslag, vlak voordat het Gay Pride-festival van start zou gaan. Alle festiviteiten zijn voorlopig afgelast. Duizenden mensen gingen niettemin de straat op met regenboogvlaggen. De schutter, een geradicaliseerde moslim, zit vast op verdenking van moord en een terroristische daad. Zie hieronder beelden die gemaakt zijn na de aanslag.

INZAMELINGSACTIE VOOR AMY PIETERS De familie, vrienden en ploeg van Amy Pieters hebben een crowdfundingsactie opgezet voor de 31-jarige wielrenster, die bezig is aan een lang revalidatietraject. Niet al haar behandelingen in binnen- en buitenland worden door de verzekering vergoed. Daarom is een fonds opgezet waarop geld kan worden gestort.

Volledig scherm Familie, vrienden en teamgenoten zamelen geld in voor de gewond geraakte wielrenster Amy Pieters. © photo: Cor Vos

NS SCHRAPT TREINRITTEN De NS schrapt morgen wederom treinritten. Ook zullen er vanaf maandag extra maatregelen worden genomen. Door minder treinen in te zetten hoopt de vervoerder het tekort aan machinisten en conducteurs op te vangen. Lees hier om welke ritten het gaat.

WOEDE OM KAART MET HUIZENBOUW 25.000 woningen in Stroe. Minimaal 10.000 huizen erbij tussen Ede en Veenendaal. De vergezichten van de provincie Gelderland, vastgelegd op een toekomstkaart, hebben voor woede gezorgd in de regio. De provincie Gelderland, die juist over de plannen in gesprek moest met gemeenten, heeft de kaart nu ingetrokken.

BOER HENK IS GESTOPT MET PRATEN Tot een maand geleden zou het bij konijnenboer Henk Oonk uit Vragender niet zijn opgekomen om een trein aan de ketting te leggen. En politici thuis opzoeken? ,,Nee daar hield ik mij ook verre van. Die tijd is alleen wel verdwenen. Met praten komen we er niet meer.” Hij voert nu actie en schuwt de harde strijd niet.

Volledig scherm Henk Oonk. © theo kock persfotografie