Nieuws gemist? Oud-spits Vitesse nu taxichauffeur en fan iconische foto over dood Henny Vrienten: ‘Deel jeugd nu voorbij’

ZANGER OVERLEDEN | Henny Vrienten is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie vandaag via concertorganisator MOJO laten weten aan het ANP. Een doodsoorzaak is niet gemeld, maar de zanger en componist was al langer ziek. Het overlijden van Nederpop-icoon Henny Vrienten zorgt voor groot verdriet bij de fans van Doe Maar.

VISVERKOOPSTER MARY | Nijmegen leeft mee na het plotselinge overlijden van visverkoopster Mary Goossens. Bijna veertig jaar was ze één van de vaste gezichten van Wilma Graat. ,,De zaterdag voor Pasen liepen we na het werk samen richting Lange Hezelstraat”, vertelt Graat deze maandagochtend, op de eerste dag dat de kraam weer geopend is. ,,Ter hoogte van friettent Piccolino namen we afscheid. Ze wenste me nog een fijne Pasen. Anderhalf uur later was ze dood.”

FATAAL BEDRIJFSONGEVAL | De man die zondagavond om het leven kwam bij textielbedrijf Vlisco in Helmond is een 58-jarige Arnhemmer. Hij viel naar beneden tijdens schoonmaakwerkzaamheden. Het is onduidelijk waarom hij precies op de plek was waar het ongeluk gebeurde.

WAALSTRANDEN OP SLOT | De Nijmeegse Waalstranden gaan vanaf komende zondag opnieuw op slot in de late avond en nacht. Recreëren op de stranden is dan tot 1 oktober tussen 22.30 uur en 06.00 uur verboden, onder andere om overlast tegen te gaan en de veiligheid te garanderen.

TUINENDIEF | Een behoorlijk brutale dief is afgelopen zondag erg vroeg uit de veren. In Lobith rijdt de vrouwelijke dief rond drie uur ‘s morgens de straat in van Sandra ten Vaarwerk-Jacobs. Uit haar tuin en uit de tuinen van verschillende buren neemt de verdachte diverse tuinbeelden en -spullen. ‘Beeld kreeg ik van mijn overleden moeder, vogelhuis was cadeau dochters.’

RAPPER BIZZEY | Het optreden van rapper Bizzey op de eerste avond van het Koningsfeest in Denekamp was zaterdag van korte duur. Toen er met bier in zijn richting gegooid bleef worden, bedankte de populaire rapper het 2000 koppige publiek vriendelijk ‘voor de gage van 15K’ en vertrok.

VIER VERDACHTEN | Het Openbaar Ministerie begint een strafonderzoek tegen vier verdachten van zedenfeiten rondom talentenjacht The Voice Of Holland. De zaken kwamen aan het licht na een uitzending van het Youtube-programma Boos. Tegen Ali B, een van die vier verdachten, ligt inmiddels een derde aangifte. Het gaat daarbij om aanranding.

ZORGWEKKENDE ONTDEKKING | Lijkschouwers hebben een zorgwekkende ontdekking gedaan in Boetsja, een voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kiev die wekenlang bezet werd door Russische troepen. In tientallen lichamen van burgers die aangetroffen werden in massagraven, zijn kleine metalen pijltjes gevonden.

VAST IN SCHOMMEL | De brandweer ging zondagavond af op een melding van een vastzittend kind in een schommel aan de Lopeshoeve in Vught. Daar aangekomen bleek het te gaan om 17-jarige Damian Oskam. Het was gezellig, hij had veel gelachen maar ook ‘pijn tussen de benen’, vertelde de tiener na zijn bevrijding.

DUIZENDEN KIPPEN OVERLEDEN | In een kippenstal in Heusden, in de gemeente Asten, was vandaag een grote brand. Volgens de brandweer was de brand aan de Bleekerweg uitslaand en was de rook op grote afstand zichtbaar. Enkele duizenden kippen kwamen bij de brand om het leven.

HEFTRUCKHELD | Vrachtwagenchauffeur Danny Stroo zette zaterdag met zijn heftruck een gekantelde aanhanger weer rechtop op de A15 bij Oosterhout. Twee dagen later is het filmpje waarop dit te zien is door veel media gedeeld. Stroo krijgt vooral veel lof, maar niet iedereen vindt zijn actie verstandig.

STEF BOS | Muzikant Stef Bos (60) heeft één van de moeilijkste periodes uit zijn leven achter de rug, zo vertelt hij in gesprek met De Morgen. Zijn schoonouders en twee van zijn drie kinderen raakten begin dit jaar betrokken bij een ernstig auto-ongeval in Zuid-Afrika, waarbij zijn schoonmoeder Amelia om het leven kwam.

VOETBALPODCAST | Bij De Graafschap maakt de 17-jarige Basar Önal een goede indruk. Wie is hij? En technisch directeur van NEC Ted van Leeuwen neemt onder meer met het aantrekken van Wilfried Bony een enorm risico. Bij Vitesse gaat het niet goed. De uitspraken van trainer Thomas Letsch helpen de spelersgroep in ieder geval niet. Luister de DG Voetbalpodcast.

OUD-SPITS VAN VITESSE IS NU TAXICHAUFFEUR | Een vroege avond in Contagem, Brazilië. Jonathan Reis heeft er een lange werkdag op zitten, als zijn gedachten even afdwalen naar hoe zorgeloos het leven ooit was voor de toenmalige PSV-aanvaller. ,,Die 10-0 overwinning op Feyenoord’’, begint hij, doelend op het duel waarin hij een hattrick liet noteren namens de Eindhovense club. ,,Kippenvel.’’