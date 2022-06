Nieuws Gemist? Overval is Nikkies grootste nachtmerrie; dit ging er mis rond de Peppers-show in Nijmegen

TBS VOOR DODEN HUISGENOOT TIM | Tim (37) uit Nijmegen was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Zijn chronisch psychotische huisgenoot zag hem aan voor een wolk die hem al de hele tijd achtervolgde en waar hij zich tegen had bewapend. Hij loste drie schoten en bracht Tim om het leven. Zijn huisgenoot kreeg vandaag tbs opgelegd.



RUN OP HONDENPENSIONS | Topdrukte bij de dierenpensions in de Achterhoek deze zomer. Nu er geen coronabeperkingen meer zijn, stappen mensen massaal weer in het vliegtuig. Maar waar laat je de hond als niemand kan oppassen?



COMMOTIE OVER ‘OPHAALPLAN’ | In de Tweede Kamer is woest gereageerd op het idee om werkloze Franse jongeren uit probleemwijken te laten werken in Nederland, zoals minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) vanmorgen opperde. De minister voegde er later vandaag aan toe niet actief naar jongeren op zoek te gaan. Lees meer en bekijk wat de minister in de Tweede Kamer zei.

CORONA RUKT OP | Het aantal positieve coronatests bij de GGD-testlocaties, loopt opnieuw op. In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 15.526 meldingen van positieve tests. Dat is 64 procent meer dan de week ervoor. De Duitse gezondheidsminister waarschuwt al voor een ‘zomergolf’.



DUISTERE ZAKEN OP VAKANTIEPARKEN | Nu er deze week een rapport ligt van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland over de vakantieparken in dit deel van het land, lijkt het misschien dat het nieuw is dat criminelen de vakantieparken misbruiken voor zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, maar niets is minder waar.



NIKKIE WERD VASTGEBONDEN IN HUIS | Youtuber Nikkie de Jager zat twee jaar geleden nietsvermoedend in de tuin van haar huis in Uden, toen plotsklaps vier mannen met bivakmutsen aan kwamen lopen. Daarna volgden 23 even angstige als gewelddadige minuten. Dat bleek dinsdag tijdens de eerste zitting van het proces tegen acht vermeende overvallers. Lees meer en bekijk de video.

TIM VIA ROSMALEN NAAR WIMBLEDON | Tim van Rijthoven heeft een wildcard gekregen voor het hoofdtoernooi van Wimbledon. De 25-jarige tennisser won afgelopen week het ATP-toernooi van Rosmalen en steeg daardoor naar de 106de plaats op de wereldranglijst. Op basis van die prestatie heeft de organisatie van het grandslamtoernooi in Londen hem toegelaten tot het hoofdschema.



GEEN GELD TERUG | Caravanstalling Lingewaard in Bemmel stopt. Maar huurders die voor die tijd een nieuw onderkomen vinden voor hun camper of caravan, krijgen hun geld niet terug. Lees meer.



NEDERLAND MET VINCENT JANSSEN TEGEN WALES | Oranje speelt vanavond de vierde wedstrijd in de Nations League. Nederland neemt het in De Kuip op tegen Wales. De uitwedstrijd werd vorige week met 1-2 gewonnen. Spits Vincent Janssen heeft een basisplaats gekregen van bondscoach Louis van Gaal. Volg de wedstrijd hier live.



DUURSTE HUIS VAN NEDERLAND IS TE KOOP | Niet in ’t Gooi en ook niet in Wassenaar of Amsterdam - nee, het duurste huis van ons land staat in... Rotterdam. Het is te koop, maar niet voor iedereen. Een vette hoofdprijs in de Staatsloterij is misschien nog niet genoeg. Enne, het moet ook nog worden gebouwd.

RUINERWOLD-KLUSJESMAN KRIJGT STRAF | De Ruinerwoldse klusjesman Josef B. (61) is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. Volgens de rechtbank in Assen heeft hij meegewerkt aan de jarenlange vrijheidsberoving van de jongste kinderen van het verborgen gezin in Ruinerwold. Ook heeft hij een Oostenrijkse vriend van zijn vrijheid beroofd. Van mishandeling van de kinderen werd hij vrijgesproken.



PEPPER-STRESS | Het eerste grote concert in het Goffertpark sinds corona werd voor velen een onvergetelijke dag. Voor sommigen omdat ze ‘hun’ Red Hot Chili Peppers weer in levende lijve zagen, voor anderen overheerst de stress van files, QR-codes en ‘ongeldige’ tickets. Lees meer.



ANGELA KEEK NAAR DIONNE EN DE FIRST LADIES | ,,Wat me een raadsel is, is waarom omroepbazen haar blijven inzetten voor programma’s waarin een zekere mate van inhoud en journalistieke vaardigheden vereist zijn. Want dan wordt keer op keer pijnlijk duidelijk dat ze op die vlakken ernstig tekortschiet.’’ Lees de column.

