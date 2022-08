Nieuws gemist? Paardenmarkt Bemmel ondanks hitte • 31 gewonden in Legoland • Poezendrama in Ooij

HETE PAARDENMARKT | Ondanks kritiek gaat de Bemmelse paarden- en ponymarkt maandag door. De Partij voor de Dieren in buurgemeente Nijmegen vindt dat het evenement waarop enkele honderden paarden worden verhandeld vanwege de hitte moet worden afgelast. ‘Met deze temperaturen mag je niet met dieren slepen’.

ERVAREN KLIMMER MAAKT FATALE VAL | Een Nederlandse bergbeklimmer is maandagnacht om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen, zo bevestigt de Zwitserse politie. Het gaat om de 64-jarige Roland Bekendam, een van de meest ervaren allround klimmers van Nederland, meldt de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV). In Nederland overheerst het ongeloof om de fatale val van Roland (64) in de Alpen: ‘Een van de meest ervaren klimmers van ons land’.

WEEROMSLAG KOMT ERAAN | Geniet nog even van de laatste stranddagen, want er komt volgende week verandering in het weer. Na een aantal fijne zomerdagen met koele nachten, gaat het vanaf maandag flink onweren, regenen en voelt het broeierig aan.

REMCO LEVERT EXTRA HANDJES BIJ SVEDEX | Treinen die niet rijden. Gesloten restaurants. Lege pinautomaten. Aangiftes die blijven liggen. Reden: Nederland zucht onder een personeelstekort. In de serie ‘Handje erbij’ steekt verslaggever Remco Kock deze zomer de handen uit de mouwen en maakt kennis met beroepen waar ze om mensen schreeuwen. Hoe is dat werk eigenlijk? Vandaag aflevering 3: machineoperator.

AL ZEVENTIEN JAAR TE HUUR | Het gaat om 113 vierkante meter, die per jaar 12.995 euro aan huur moet doen. Een ‘marktconforme prijs’, zegt de bedrijfsmakelaar. Toch staat deze winkel in het winkelcentrumpje Schellingshof in Beek sinds de oplevering in 2005, zeventien jaar geleden dus, te huur.

PRETPARK? BOTSING IN ACHTBAAN | Bij een ongeval met een achtbaan in het Duitse pretpark Legoland zijn vanmiddag 31 mensen gewond geraakt. Zestien van hen moesten naar het ziekenhuis, één van hen raakte ernstig gewond. Het ongeluk gebeurde in het pretpark in Günzburg, in de Duitse deelstaat Beieren. Een karretje remde plotseling hard, waarna een andere wagon erop in reed. Volgens het pretpark gaat het om een attractie die maximaal 29 kilometer per uur haalt.

JONGE JAGERS | Jagen: de meningen over deze hobby lopen behoorlijk uiteen. Jagers geloven dat ze het juiste doen, tegenstanders bestempelen ze als dierenbeulen. Voor Marcel Bamberg is het jachtseizoen geopend: hij gaat op eendenjacht met een groep jagers en probeert als vegetariër te begrijpen waarom mensen dit doen. Bekijk de video.

INEENS GILT RICHARD HET UIT VAN DE PIJN | In de rubriek ‘Van Wieg tot Graf’ vertellen wij het verhaal achter een familiebericht. Vandaag: Richard Goossens (1976-2022). Toen hij op zijn 45ste overleed, vond zijn vrouw Margré dat hij een mooi afscheid verdiende. ‘Ik huurde een witte lijkwagen van Tesla en droeg zelf mijn trouwjurk.’

Volledig scherm Richard en Magré op het strand in Mexico met oudste zoon Sven © privé

HET KÁN HEEL MOOI WORDEN | Aanpakker gezocht. Of beter nog, iemand met heel veel tijd en uitstekende klusskills om dit optrekje in Nijmegen weer in ere te herstellen. Toegegeven: de locatie is wél goed en er hangt voor de liefhebber alvast een dartbord aan de muur. Is deze woning aan de Doddendaal een droomhuis of een nachtmerrie?

BOEREN DOEN EVEN RUSTIGAAN | Farmers Defence Force schort harde acties voorlopig op ‘uit blijk van goede wil’ naar het kabinet. Voorman Mark van den Oever zegt dat de groep dat doet als eerste handreiking in de hoop dat de overheid kiest voor andere plannen om de uitstoot van stikstof terug te brengen.

POEZENDRAMA | Ze zijn pas twee weken oud en moeten verder zonder moeder Pom. Want die overleed op de Hubertusweg. Renate Lukassen en haar familie proberen haar vier kittens nu met de fles groot te brengen. ,,Om de drie uur worden ze gevoed: we staan er ’s nachts voor op”, vertelt Lukassen.

ZONDER BÜTTNER MAAR MET DE JONG | Zonder Alexander Büttner, maar met Siem de Jong begint De Graafschap vrijdag (aanvang 20.00 uur) aan de eerste thuiswedstrijd van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie tegen VVV Venlo.

HEET AVONDJE TEGEN EXCELSIOR | Trainer Thomas Letsch van Vitesse verwacht vrijdagavond tegen Excelsior een ‘heet avondje’ in Rotterdam. De Arnhemse eredivisionist is voor de club uit Kralingen de eerste tegenstander op Woudestein na de promotie naar de eredivisie.

RECORD TWEE KEER VERBROKEN | Nyls Korstanje heeft zich donderdagavond bij de EK zwemmen in Rome op overtuigende wijze geplaatst voor de finale op de 50 meter vlinderslag.De Nijmegenaar was in een tijd van 22,88 seconden de snelste van alle halvefinalisten.