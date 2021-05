Nieuws gemist? Pandababy viert eerste verjaardag en waarom is bier op het terras duurder?

KABINET STELT VERSOEPELINGEN UIT | Pretparken, dierentuinen en sportscholen blijven voorlopig dicht. Het kabinet zal vanaf 11 mei de coronamaatregelen niet verder versoepelen. Het Catshuisoverleg van morgen is afgelast. De grote attracties in de regio lieten al weten dat ze bezoekers niet willen laten testen. Sommige organisaties twijfelen zelfs of ze wel open willen.

REL ROND TOPPARKEN | Vermeende bedreigingen. Megaclaims. Ferris van H. uit Apeldoorn en de familie B. werkten ooit nauw samen in de top van een groot vakantieconcern uit Lunteren. Maar die samenwerking is uitgemond in een bikkelharde (juridische) strijd. Hoe kon het zo misgaan?

Volledig scherm De ruzie binnen de directie van Topparken is hoog opgelopen. © Gezienus Bruining

LOTERIJWINNARES WIL CORONASTEUN NIET TERUG BETALEN | De Schotten raken niet uitgepraat over Gillian Bayford. De vrouw won in 2012 samen met haar toenmalige echtgenoot Adrian Bayford de EuroMillons-jackpot. De twee waren in één klap 148 miljoen pond (toen bijna 190 miljoen euro) rijker. Nu, negen jaar later, is ze in opspraak geraakt omdat ze door de Britse overheid ter beschikking gestelde vervangingsinkomen voor haar werknemers niet wil terugbetalen.

CESAR ZUIDERWIJK OVER HET EINDE VAN GOLDEN EARRING | Vanachter zijn drumstel keek Cesar Zuiderwijk een halve eeuw aan tegen de ruggen van Barry Hay, George Kooymans en Rinus Gerritsen. Nu de band noodgedwongen stopt, blikt de drummer terug op zijn leven. ‘Het gaat niet om die band, maar om George’

Volledig scherm 2019-11-16 21:12:12 ROTTERDAM - Drummer Cesar Zuiderwijk van de Haagse rockband Golden Earring tijdens hun concert in Ahoy. ANP KIPPA PAUL BERGEN © ANP Kippa

WARME HAND Een aai, een warme aanraking als laatste herinnering voordat je onder narcose gaat en als eerste sensatie nadat je ontwaakt. Door corona moeten veel ziekenhuispatiënten deze steun nu missen. Daarom komt het ziekenhuis in Winterswijk met de ‘helpende hand’: twee warme handschoenen om de hand van de patiënt heen.

FEEST IN OUWEHANDS Fan Xing, Nederlands eerstgeboren Reuzenpandababy, is vandaag één jaar geworden. De 50 kilo wegende spruit kwam alleen pas zo laat z’n nest uit, dat moederpanda Wu Wen het verjaardagsgebak al alleen had genuttigd. Voor de dierenverzorgers van Ouwehands Dierenpark kwam er vervelend nieuws op de verjaardag: vanwege de uitgestelde versoepelingen mogen dierentuinen op 11 mei wederom niet open.

BIERTJE DUURDER? Eindelijk gingen de terrassen weer open afgelopen woensdag, tot uitzinnige vreugde van notoire kroegtijgers. Maar waarom is dat biertje nou ineens duurder geworden? Lees het hier.

Volledig scherm De Grote Markt in Nijmegen. © David van Haren